LUCHÈ: il nuovo album “Il mio lato peggiore” conquista oggi il disco d’oro

Luchè continua a collezionare successi con il suo ultimo album, “Il mio lato peggiore”, che è stato recentemente certificato Disco d’Oro dalla FIMI. Questo riconoscimento sottolinea ulteriormente l’impatto e la rilevanza dell’artista nel panorama musicale del Paese. Con oltre 59 milioni di streaming, l’album è stato fin dal suo debutto un pilastro nella Top 10 della classifica Album FIMI, mantenendo una posizione stabile grazie all’apprezzamento del pubblico.

Tra i brani che dominano l’album, “NESSUNA” e “GINEVRA” si distinguono per il loro grande impatto. NESSUNA, un’intima e struggente traccia, è rimasta costantemente nella Top 10 dei singoli e ha raggiunto anche il picco nella Top 50 Italia di Spotify, conquistando il primo posto. Allo stesso modo, GINEVRA ha avuto una risonanza potente, contribuendo alla creazione di oltre 100.000 contenuti originali su TikTok, confermando la capacità di Luchè di connettersi con un pubblico diversificato.

Il successo di Luchè non si limita solo agli streaming e alle classifiche. Dopo aver riscritto le regole dei concerti rap in Italia con uno spettacolo evento il 5 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il rapper è pronto a infiammare l’estate con il suo LUCHÈ SUMMER TOUR. Le date del tour, che includono tappe in città come Roma, Riccione, Gallipoli e altri luoghi, alimentano l’attesa per il LUCHÈ ARENA TOUR, previsto per il 2025 e il 2026.

Il live allo Stadio Diego Armando Maradona, che ha visto la partecipazione di artisti come Shiva, Tony Boy e Rose Villain, ha evidenziato la presenza scenica di Luchè e la sua capacità di fondere momenti di introspezione con energici episod street. Questo evento è stato una dimostrazione di come Luchè non sia solo un’icona ma un vero punto di riferimento culturale per il rap italiano. Con visual spettacolari e una regia curata nei minimi dettagli, il concerto è stato un manifesto del rap italiano.

Luchè, considerato uno dei padri dell’urban nazionale, continua a stupire con le sue barre e il linguaggio musicale che è sia autentico che riconoscibile. La sua influenza non conosce limiti geografici, dimostrando una street credibility combinata con una grande versatilità dal respiro internazionale. Con il suo tour imminente e la costante presenza nelle classifiche, Luchè si afferma come pilastro del rap italiano moderno.