LUCHÈ: torna venerdì 21 marzo con “Anno Fantastico” insieme a Shiva e Tony Boy

Luchè, icona del rap italiano, torna sulla scena con un nuovo singolo intitolato “Anno Fantastico”, in collaborazione con due promettenti rapper delle nuove generazioni, Shiva e Tony Boy. Il brano, distribuito da Warner Music Italy, promette di essere un vero e proprio street banger che promette di conquistare il pubblico con i loro stili unici e il sound internazionale.

Inoltre, Luchè ha annunciato un imperdibile concerto che si terrà il 5 giugno 2025 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Questo evento, prodotto e distribuito da Vivo Concert, sarà un’occasione unica per il pubblico di vivere un’esperienza indimenticabile con la potenza e la discografia dell’artista.

La collaborazione con Shiva e Tony Boy, già anticipata sui social e accolta con grande entusiasmo dai fan, conferma il talento e l’intraprendenza di Luchè nell’esplorare nuove sonorità e collaborazioni nel panorama musicale italiano.

Non resta che attendere l’uscita del nuovo singolo “Anno Fantastico” per immergersi completamente nel mondo musicale di Luchè e delle brillanti nuove leve del rap italiano. Un appuntamento da segnare in agenda per tutti gli amanti della musica e della cultura urbana.

Il talento e la versatilità di Luchè promettono un futuro luminoso nel panorama musicale italiano, e i fan non vedono l’ora di immergersi nelle nuove sonorità e collaborazioni di questo artista di grande carisma.