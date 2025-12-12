Connect with us

Luk3: disponibile da oggi in radio e in digitale "SLALOM"

Dopo l’esperienza ad Amici 24 e il suo primo club tour, LUK3 torna a sorprendere il pubblico con un nuovo singolo carico di energia e intensità. Da oggi, infatti, è disponibile in radio e in digitale “SLALOM” (DMB/TRIGGGER, distribuzione ADA/WARNER), un brano che racconta un amore travolgente e imperfetto, specchio della complessità delle relazioni più autentiche.

Scritta da Luca Pasquariello (LUK3) insieme ad Alex Andrea Vella (Raige), Rondine e Gianmarco Grande, e prodotta da GRND, “SLALOM” è la conferma della crescita artistica del giovane cantautore di Marcianise, classe 2007. Il brano si distingue per un ritmo dinamico e un’energia contagiosa, che restituiscono al pubblico l’identità musicale e la carica personale che hanno reso LUK3 uno dei talenti emergenti più promettenti della nuova generazione.

“SLALOM” affronta con sincerità le sfumature di un amore intenso e turbolento, fatto di attrazione e scontri, in un continuo equilibrio tra passione e imperfezione. L’artista racconta come le relazioni autentiche, pur tra difficoltà ed errori, trovino la loro forza nella capacità di scegliersi ogni giorno.

«In “Slalom” ho deciso di raccontare la storia di un amore passionale – dichiara Luk3 – un sentimento che coinvolge totalmente, con tutte le emozioni contrastanti che la passione può generare: un amore travolgente e intenso, ma allo stesso tempo caotico, imprevedibile e capace di mettere alla prova chi lo vive».

LUK3, nome d’arte di Luca Pasquariello, ha iniziato a scrivere musica a soli 13 anni e si è fatto notare sui social grazie alla sua naturalezza e autenticità, costruendo una fanbase solida con oltre 675 mila follower su TikTok e 284 mila su Instagram. Prima ancora della sua partecipazione ad Amici 24, alcuni dei suoi brani – come “Tutta Rosa”, “Alice”, “Sara” e “Chiamerò mio figlio con il nome tuo” – sono diventati virali, testimoniando la sua capacità di connettersi con un pubblico giovane ma esigente.

Durante il talent, LUK3 ha confermato il suo talento e la sua versatilità, portando sul palco inediti come “PARIGI IN MOTORINO”, “VALENTINE”, “PIANGI” e “ROMA LO SA”, raggiungendo complessivamente 19 milioni di stream su Spotify. Dopo la fine del programma, ha pubblicato il singolo estivo “BIANCA – PRADA” e l’EP d’esordio “Diciotto”, che ha debuttato al secondo posto nella classifica “CD, Vinili e Musicassette” e al settimo posto nella classifica FIMI Album.

Con “SLALOM”, LUK3 conferma la sua crescita artistica e il desiderio di raccontarsi senza filtri, mettendo al centro la sua esperienza personale e la sua visione sincera dell’amore.

Un’affermazione che racchiude lo spirito e la determinazione di un giovane artista pronto a lasciare un segno nella musica italiana. “SLALOM” rappresenta un nuovo passo nel percorso di LUK3, una corsa tra emozioni e verità, in perfetto equilibrio tra cuore e ritmo.

