Lynk & Co debutta al Paris Motor Show 2026 e svela la 07 GT europea

Lynk & Co debutta al Paris Motor Show 2026, presenta novità strategiche e mostra la nuova 07 GT al pubblico europeo, puntando su tecnologia e sicurezza.

Lynk & Co ha scelto il Paris Motor Show 2026 come palcoscenico per fare il suo ingresso ufficiale nel panorama automobilistico europeo, portando con sé importanti sviluppi strategici e l'anteprima della nuova 07 GT per il pubblico del Vecchio Continente.

Durante l'evento parigino, i rappresentanti del top management hanno annunciato una svolta significativa nella strategia commerciale del brand: dal 2027 sarà Volvo Cars il distributore esclusivo di Lynk & Co sul mercato europeo. Questa decisione segna un rafforzamento del legame tra i due marchi e apre nuove prospettive per la diffusione delle soluzioni di mobilità Lynk & Co in Europa.

Uno degli highlights della conferenza è stata la presentazione della tecnologia ibrida EM-P, che si aggiunge ai sistemi avanzati di sicurezza già riconosciuti a livello internazionale, come confermato dagli ottimi risultati nei test Euro NCAP.

Grande attenzione per la nuova Lynk & Co 07 GT, presentata in anteprima europea proprio a Parigi. Il modello, con linee sportive e dotazioni tecnologiche d'avanguardia, rappresenta il punto d'incontro tra performance, design e attenzione all'ambiente.

Fino al 18 ottobre, i visitatori del Paris Motor Show potranno sperimentare l'universo Lynk & Co nella Hall 5.1, Stand A32. Allo stand saranno esposti i principali modelli europei del marchio: la 08 ibrida plug-in a lunga autonomia, la 02 completamente elettrica, la 01 ibrida plug-in e, da oggi, la nuovissima 07 GT.

Lo spazio è stato ideato per favorire l'interazione: attività ed esperienze coinvolgenti consentiranno di scoprire da vicino i valori e la filosofia Lynk & Co. Tra le attrazioni, un distributore automatico di merchandising e l'opportunità di incontrare di persona il team del brand, sempre disponibile per rispondere alle domande e illustrare le formule di acquisto.

La presenza di Lynk & Co al Paris Motor Show si configura come un momento cruciale nella strategia di espansione europea, sottolineando la voglia del marchio di imporsi come punto di riferimento per innovazione e sostenibilità nel settore automotive.