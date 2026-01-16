MADISON BEER: è uscito oggi il suo quarto album in studio “LOCKET”

È uscito oggi “Locket”, il nuovo e attesissimo album di Madison Beer, cantautrice e produttrice multiplatino due volte nominata ai GRAMMY Awards. Il disco, scritto e co-prodotto dall’artista, segna un ulteriore passo avanti nella sua evoluzione musicale, confermandola come una delle voci più influenti della scena pop contemporanea.

Anticipato dai singoli “make you mine”, “yes baby” e “bittersweet”, “Locket” raccoglie undici brani che raccontano emozioni, ricordi e momenti di crescita personale. Il termine *locket*, che in inglese indica un ciondolo portafoto, diventa qui una metafora di un luogo segreto che custodisce memorie intime e profonde. Come spiega l’artista, un locket non è solo un gioiello, ma un contenitore di ricordi ed esperienze intrecciati.

L’album si apre con “locket theme” e include, tra le altre, le tracce “for the night”, “bad enough” e “you’re still everything”. Quest’ultima produzione conferma lo stile elegante e raffinato di Madison, sempre attenta ai dettagli sonori e alla coerenza artistica. In contemporanea alla pubblicazione del disco è disponibile anche il videoclip del nuovo singolo “Bad Enough”, già presentato in anteprima con una performance sul palco di *The Tonight Show Starring Jimmy Fallon*.

Negli ultimi anni Madison Beer si è imposta come una delle protagoniste assolute del pop internazionale. Dopo il successo del suo secondo album “Silence Between Songs” — che le è valso la prima nomination ai GRAMMY e un debutto stabile nella Billboard 200 — l’artista ha conquistato la scena dance con “make you mine”, premiato nella categoria Best Dance Pop Recording e arrivato al primo posto della classifica Billboard Dance Airplay.

Con l’uscita di “15 Minutes” e il successivo singolo “yes baby”, Beer ha consolidato la propria presenza nelle radio statunitensi, mentre “bittersweet” ha rappresentato una svolta: il brano è entrato per la prima volta nella Billboard Hot 100 e nella Top 40 radiofonica, diventando un fenomeno virale anche grazie alla sua esibizione al Victoria’s Secret Fashion Show 2025, che ha registrato oltre 2,5 milioni di spettatori su YouTube.

“Locket” non è solo un album, ma un progetto completo che riflette la creatività e l’autenticità di una giovane artista capace di dirigere e costruire ogni aspetto della propria visione. Madison Beer cura la scrittura, la produzione, la direzione artistica e persino l’immagine visiva dei suoi lavori, portando avanti un’estetica coerente e personale. La pubblicazione del memoir “The Half Of It”, definito un racconto onesto e senza filtri sull’amore per se stessi, ha ulteriormente mostrato la sua versatilità artistica e la sua capacità di comunicare in modo diretto con il pubblico.

Con oltre 75 milioni di follower sui social, Beer è ormai una figura di riferimento della nuova generazione pop globale. Il 2026 si preannuncia un anno fondamentale per la sua carriera: l’artista infatti porterà il suo nuovo progetto in tour con il “Locket Tour 2026”, una serie di 30 date tra Nord America, Regno Unito ed Europa, che culminerà il 13 luglio con un concerto speciale al Madison Square Garden di New York.

“Locket” conferma la maturità artistica di Madison Beer, una cantautrice capace di trasformare la propria vulnerabilità in forza creativa. Un album intimo e sofisticato, destinato a consolidare il suo ruolo come una delle più interessanti voci del pop contemporaneo internazionale.