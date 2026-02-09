Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

A cinque anni dalla sua ultima partecipazione, Malika Ayane è pronta a tornare in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano “animali notturni”. L’artista milanese, considerata tra le voci più raffinate e magnetiche della musica italiana, inaugura così anche la sua collaborazione con la storica etichetta Carosello Records, in licenza a M.A.S.T./Believe.

Il nuovo singolo sarà disponibile dal 27 febbraio in formato digitale e in un’esclusiva versione 45 giri, in pre-order da domani alle ore 10:00. Il vinile conterrà sul lato A il brano sanremese e sul lato B l’inedita rilettura “(siamo tutti) animali notturni”, realizzata insieme al trio francese Dov’è Liana, noto per la fusione di sonorità tra french touch, influenze italiane ed elettroniche.

Il brano è frutto di una scrittura corale che porta la firma della stessa Malika insieme a Edwyn Roberts e Stefano Marletta, con la collaborazione musicale di Giordano Cremona, Federico Mercuri e Luca Faraone. La produzione è affidata a ITACA e FARAONE.

Parallelamente al suo ritorno sul palco dell’Ariston, la cantante annuncia anche il nuovo tour nei principali teatri italiani, in partenza a novembre e prodotto da Friends & Partners in collaborazione con Magellano Concerti. Il calendario comprende ben tredici appuntamenti, a partire dal 1° novembre con la data zero a Fermo al Teatro dell’Aquila, per poi toccare Roma (3 novembre, Auditorium Conciliazione), Firenze (4 novembre, Teatro Verdi), Milano (10 novembre, Teatro degli Arcimboldi), Torino (11 novembre, Teatro Colosseo), Bitritto – Bari (16 novembre, Palatour), Napoli (17 novembre, Teatro Augusteo), Catania (19 novembre, Teatro Metropolitan), Palermo (20 novembre, Teatro Golden), Padova (24 novembre, Gran Teatro Geox), Bologna (25 novembre, Teatro Duse), Senigallia – Ancona (27 novembre, Teatro La Fenice) e Pescara (28 novembre, Teatro Massimo).

I biglietti per le date teatrali saranno disponibili dalle ore 18:00 di oggi, lunedì 9 febbraio, su Ticketone e nei punti vendita abituali.

Questo nuovo progetto segna un capitolo importante nel percorso artistico di Malika Ayane, che negli anni ha saputo coniugare eleganza vocale e sperimentazione musicale. Nel corso della sua carriera ha partecipato ben cinque volte al Festival di Sanremo: nel 2009 con “Come foglie” nella categoria “Nuove proposte”, nel 2010 con “Ricomincio da qui” – brano che le valse il Premio della Critica e il Premio della Sala stampa radio e tv – nel 2013 con “E se poi”, nel 2015 con “Adesso e qui (Nostalgico presente)”, classificatosi terzo e vincitore del Premio della Critica, e infine nel 2021 con “Ti piaci così”.

Con “animali notturni”, Malika Ayane torna dunque a Sanremo pronta a raccontare una nuova pagina musicale, sospesa tra autenticità, sperimentazione e quella raffinatezza sonora che la contraddistingue da oltre quindici anni.