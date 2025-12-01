Malika Ayane torna in gara a Sanremo 2026: una nuova avventura

Malika Ayane, tra le voci più magnetiche, raffinate ed iconiche del panorama musicale italiano, si prepara a tornare sul palco dell’Ariston. L’artista milanese sarà infatti in gara al Festival di Sanremo 2026, segnando così un nuovo capitolo della sua carriera e inaugurando ufficialmente la collaborazione con la storica etichetta discografica Carosello Records.

Il ritorno di Malika al Festival della Canzone Italiana rappresenta per molti fan una notizia attesa e carica di curiosità. La sua presenza, sempre elegante e riconoscibile, ha contribuito nel tempo a rendere il palco sanremese un luogo di continua ricerca musicale e stilistica.

Nel corso della sua carriera, Malika Ayane ha calcato il palco dell’Ariston in cinque diverse edizioni, distinguendosi per raffinatezza interpretativa e originalità. La sua prima partecipazione risale al 2009 nella categoria “Nuove Proposte” con il brano Come foglie, che la fece conoscere al grande pubblico. L’anno successivo, nel 2010, tornò nei “Big” con Ricomincio da qui, brano che le valse il Premio della Critica e il Premio della Sala Stampa Radio e TV.

Nel 2013 presentò la delicata E se poi, mentre nel 2015 conquistò il podio con Adesso e qui (Nostalgico presente), classificandosi terza e guadagnando ancora una volta il Premio della Critica. La sua ultima apparizione risale al 2021 con Ti piaci così, confermando la sua capacità di unire una scrittura sofisticata a un’interpretazione intensa e personale.

La partecipazione a Sanremo 2026 segna dunque la sesta volta che la cantante prenderà parte alla competizione, ma con una novità di rilievo: l’esordio della collaborazione con Carosello Records, partnership nata oltre un anno fa e ora ufficializzata da questa importante tappa artistica.

Il legame tra Malika Ayane e Carosello Records rappresenta l’incontro tra due realtà che condividono un percorso fondato sulla qualità e sull’identità musicale. Per l’artista milanese, si tratta di un nuovo inizio che unisce tradizione e rinnovamento, nel solco di una carriera coerente e sempre attenta alla ricerca espressiva.

Il ritorno di Malika Ayane a Sanremo 2026 conferma la centralità della sua voce e della sua presenza nella scena musicale italiana. Un’artista capace di reinterpretare, con sensibilità e rigore, l’evoluzione della canzone italiana contemporanea.