Mannarino annuncia il ritorno live nel 2026: nuove date nei principali festival italiani

Dopo il successo del suo primo tour internazionale, che lo scorso maggio ha incantato il pubblico europeo, Mannarino si prepara a tornare ad abbracciare i fan italiani con una nuova serie di appuntamenti estivi. L’artista ha infatti annunciato il suo ritorno live nel 2026, con un tour che lo vedrà protagonista da giugno a settembre sui palchi dei festival più importanti d’Italia, a tre anni di distanza dal suo ultimo tour estivo nel Paese.

Attualmente impegnato in studio su nuovi progetti musicali, Mannarino promette di portare dal vivo nuove sonorità e l’energia che da sempre lo contraddistingue. Il tour, prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con Concerto Music e VignaPR, prenderà il via il 25 giugno dallo Sherwood Festival di Padova e proseguirà attraverso un percorso che toccherà alcune tra le location più suggestive e i festival più seguiti d’Italia.

Le tappe confermate sono:

25 giugno a Padova (Sherwood Festival @Park Nord Stadio Euganeo),

27 giugno a Collegno – TO (Flowers Festival @Parco della Certosa Reale),

4 luglio a Pratolino – FI (Musart Festival @Villa Demidoff),

10 luglio a Roma (Rock in Roma @Ippodromo delle Capannelle),

11 luglio a Napoli (@Ex Base Nato),

15 luglio a Pisa (Summer Knights @Piazza dei Cavalieri),

17 luglio a Genova (Altraonda Festival @Arena del Mare – Porto Antico),

24 luglio a Cernobbio – CO (Lake Sound Park Festival @Villa Erba),

1 agosto ad Assisi – PG (Suoni Controvento @Rocca Maggiore),

2 agosto a Santa Sofia – FC (Acieloaperto Festival @Parco Fluviale),

9 agosto a Locorotondo – BA (Locus Festival @Masseria Ferragnano),

11 agosto ad Alghero – SS (Alguer Summer Festival @Anfiteatro Ivan Graziani),

13 agosto a Roccella Jonica – RC (Roccella Summer Festival @Teatro al Castello),

22 agosto a Pescara (Terrasound Festival @Porto Turistico),

5 settembre a Catania (Wave Summer Music @Villa Bellini)

e gran finale l’11 settembre a Milano (@Parco della Musica).

Le prevendite per i concerti estivi del 2026 saranno aperte a partire da mercoledì 3 dicembre alle ore 14:00 online su Ticketone e da lunedì 8 dicembre alle ore 11:00 nei punti vendita autorizzati.

Con il ritorno sulle scene previsto per l’estate 2026, Mannarino conferma ancora una volta la sua capacità di trasformare ogni esibizione in un viaggio intenso e collettivo, tra poesia, ritmo e riflessioni umane. Il pubblico potrà così rincontrare una delle voci più originali e amate della scena musicale italiana, pronta a riaccendere l’emozione dal vivo dopo anni di attesa.