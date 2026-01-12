Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Mara Sattei annuncia il nuovo album “Che me ne faccio del tempo” in uscita il 13 febbraio

Published

Dopo mesi di intensa scrittura e lavoro in studio, Mara Sattei torna con un progetto che segna una nuova tappa del suo percorso artistico. L’artista, in attesa di salire sul palco del Teatro Ariston per la 76ª edizione del Festival di Sanremo, ha annunciato la pubblicazione del suo nuovo e attesissimo album “Che me ne faccio del tempo”, in uscita venerdì 13 febbraio in digitale e disponibile in formato fisico dal 27 febbraio.

Il disco, pubblicato da Epic Records Italy / Sony Music Italy, è descritto come un progetto intimo e stratificato, nel quale il tempo diventa un elemento centrale: non più urgenza, ma presenza. “Il tempo che smette di essere urgenza e diventa presenza” racchiude lo spirito di un lavoro che invita all’ascolto lento e consapevole, trasformando il tempo in materia narrativa e sonora.

“Che me ne faccio del tempo” nasce con l’intento di essere attraversato più volte, offrendo significati sempre nuovi a ogni ascolto. Per questo motivo, la versione fisica del disco conterrà più brani rispetto a quella digitale, un gesto che sottolinea la volontà di premiare chi sceglie di vivere l’album come un’esperienza completa. Oltre alla versione digitale, il progetto sarà disponibile in CD (standard e autografato) e in doppio vinile (standard e autografato), offrendo ai fan diverse possibilità di fruizione.

L’uscita del nuovo album precede la partecipazione di Mara Sattei a Sanremo, dove gareggerà con il brano “Le cose che non sai di me”, già disponibile in pre-save. Questo appuntamento arriva in un momento di forte maturità artistica per la cantautrice, che continua a confermarsi tra le voci più riconoscibili e versatili della scena italiana contemporanea, capace di coniugare sonorità pop e urban con autenticità e stile personale.

Dall’inizio della sua carriera, partita a soli tredici anni, Mara Sattei ha collezionato 18 dischi di platino e 6 d’oro, diventando un punto di riferimento per la nuova generazione di artisti italiani. Tra i suoi brani e collaborazioni più celebri figurano “Spigoli” con Carl Brave e thasup (triplo platino), “ALTALENE” con Coez e thasup (triplo platino), “Dilemme Remix” con Lous and the Yakuza e thasup (platino), la collaborazione con Giorgia in “Parentesi”, e il successo estivo “LA DOLCE VITA” con Fedez e Tananai (sei volte platino).

Nel 2023, dopo aver portato sul palco dell’Ariston il brano “Duemilaminuti” (doppio platino), Sattei ha pubblicato i singoli “Tasche”, “Piango in discoteca” (oro) e “Mare aperto”, sotto l’etichetta Island Records, consolidando ulteriormente il suo ruolo di protagonista nella musica italiana. Il 2024 ha rappresentato un anno di continua evoluzione con l’uscita di “Tempo (All the Things She Said)”, audace riadattamento del celebre brano delle t.A.T.u., e del singolo “Solo guai”.

A dicembre dello stesso anno, Mara ha pubblicato “Casa Gospel”, un progetto realizzato insieme al fratello thasup, certificato oro e acclamato come un ritorno alle radici comuni dei due artisti. Il 2025 si apre con nuovi stimoli creativi: dopo aver lasciato trapelare sui social alcune anteprime di inediti come “giorni tristi”, “abbey road” ed “e chissà se ricordo”, l’artista ha dato ufficialmente il via a una nuova fase della sua carriera pubblicando “giorni tristi” a settembre e “sopra di me” a novembre.

Con “Che me ne faccio del tempo”, Mara Sattei si prepara dunque a un ritorno che non è solo musicale ma anche concettuale. Un invito ad abbandonare la fretta, a riscoprire la lentezza e la profondità del sentire, accompagnato da una scrittura che unisce forza, sincerità e una lucida introspezione.

Il nuovo disco, in uscita il 13 febbraio e disponibile in formato fisico dal 27 febbraio, rappresenta una dichiarazione d’intenti: un modo per vivere il tempo non più come nemico, ma come compagno di viaggio.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

MODÀ e Bianca Atzei tornano insieme con l’inedito “Ti amo ma non posso dirlo”

Turismo

Gorizia apre la più grande galleria d’arte digitale d’Europa: nasce la DAG con l’opera “Data Tunnel” di Refik Anadol

Spettacolo

Steve Hackett torna in Italia nel 2026: annunciato “The Best Of Genesis & Solo Gems Italian Tour” con cinque date

Spettacolo

KID YUGI pubblica il primo estratto “BERSERKER” dall’album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Giochi

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE arriva su Nintendo Switch 2 e Xbox: disponibile ora la demo gratuita

Spettacolo

Lady Gaga: “Essere autentica è il mio unico trucco”. Il ritorno con MAYHEM e nuove prospettive per il futuro

Spettacolo

“Quarta Repubblica”: sgombero di Askatasuna e il caso della “famiglia nel bosco” al centro della puntata

Moda

Lancia HF: il nuovo orologio in edizione limitata che celebra il ritorno dello spirito sportivo

Tecnologia

TCL porta l’energia olimpica nei centri commerciali italiani con il Mall Tour “Road to Milano Cortina 2026”

Motori

Nuova Toyota Aygo X Hybrid: stile, tecnologia e tanto divertimento

Tecnologia

Ray-Ban Meta: lo stile intelligente che illumina le festività

Spettacolo

La nuova Masterclass di MasterChef Italia è pronta: inizia la sfida per il titolo

Spettacolo

Raf torna nei palasport con “Infinito – Palasport 2026”: tre grandi concerti a Roma, Milano e Napoli

Motori

Defender traccia il futuro della Dakar Rally: il brand britannico protagonista nella definizione delle rotte 2026

Spettacolo

Radio Italia Live – Il Concerto torna il 15 maggio 2026 in Piazza Duomo a Milano

Spettacolo

Tony Boy annuncia “TRAUMA” e il suo primo tour nei palazzetti

Spettacolo

EMMA annuncia il nuovo “LA MUSICA POI Club Tour 2026”: un ritorno alle origini nei club italiani

Spettacolo

“Juventus. Primo Amore”: al cinema il documentario che celebra un decennio leggendario bianconero

Motori

Stellantis al Salone dell’Automobile di Bruxelles: 62 veicoli in esposizione con due anteprime mondiali e due concept car

Spettacolo

Skunk Anansie al Pordenone Blues & Co. Festival 2026: la potenza di Skin infiamma il Parco San Valentino

Spettacolo

È disponibile in radio e in digitale “SLALOM”, il nuovo brano del giovanissimo talento LUK3

Motori

iCAUR debutta in Europa: il nuovo marchio globale di Chery coniuga eleganza classica e tecnologia intelligente

Spettacolo

È in radio e in digitale “BACIO PICCOLINO”, il nuovo singolo del cantautore RENATO D’AMICO

Motori

Due ruote in Italia, 2025 a due velocità: boom dello scooter, frenata delle moto

Motori

“The Other Monza”: Audi SQ5 tra pista, offroad e leggenda

Spettacolo

Bresh conquista l’Europa: al via i primi live internazionali e il ritorno a Genova con “Mare Nostrum”

Sport

Xiaomi accende la passione per il basket: il brand diventa sponsor di Olimpia Milano

Motori

Nuova Mazda CX-5: il SUV best-seller debutta con l’esclusivo colore Navy Blue

Motori

Sandra Gomez nominata Vicepresidente Strategia, Prodotti e Business Dacia

Tecnologia

Samsung e Netflix trasformano il Galaxy nel “Sottosopra” di Stranger Things

Spettacolo

Walter Ricci presenta “Neapolis Mambo”: il jazz partenopeo incontra i ritmi del Sud America

Tecnologia

TCL trionfa al CES 2026: innovazione e premi per TV, mobile e smart home

Società

OPPO e UNESCO insieme per l’inclusione digitale: 1.000 tablet donati in Asia e Africa

Società

“Quarta Repubblica” racconta il dramma di Crans-Montana e analizza le nuove tensioni internazionali

Motori

GR Yaris MORIZO RR: Toyota GAZOO Racing svela l’edizione speciale nata dal Nürburgring

Motori

Il nuovo Toyota Hilux debutta al Salone di Bruxelles 2026: tradizione e innovazione a zero emissioni

Motori

Volkswagen e Qualcomm siglano una lettera di intenti per la nuova era della mobilità digitale

Spettacolo

MAURO REPETTO: online il video del nuovo brano IN RIVA A TE

Motori

La nuova Mercedes-Benz CLA elettrica è “Car of the Year 2026”

Spettacolo

Jovanotti a New York: il ritorno musicale con “JOVAYORK – La musica dell’anima”
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

È disponibile in radio e in digitale “SLALOM”, il nuovo brano del giovanissimo talento LUK3

Dopo l’esperienza ad Amici 24 e il suo primo club tour che lo ha portato in giro per l’Italia, LUK3 torna con un nuovo...

8 ore ago

Spettacolo

È in radio e in digitale “BACIO PICCOLINO”, il nuovo singolo del cantautore RENATO D’AMICO

Renato D’Amico torna con “Bacio piccolino”, un inno alla leggerezza dell’amore È disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali “Bacio piccolino”, il...

12 ore ago

Spettacolo

Bresh conquista l’Europa: al via i primi live internazionali e il ritorno a Genova con “Mare Nostrum”

Dopo un 2025 che lo ha consacrato come uno degli artisti più apprezzati della scena urban italiana, con l’album Mediterraneo certificato platino e un...

12 ore ago

Spettacolo

Walter Ricci presenta “Neapolis Mambo”: il jazz partenopeo incontra i ritmi del Sud America

Un nuovo capitolo musicale si aggiunge alla carriera di Walter Ricci, cantante e pianista jazz napoletano, con l’uscita del suo nuovo album “Neapolis Mambo”,...

14 ore ago