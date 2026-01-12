Mara Sattei annuncia il nuovo album “Che me ne faccio del tempo” in uscita il 13 febbraio

Dopo mesi di intensa scrittura e lavoro in studio, Mara Sattei torna con un progetto che segna una nuova tappa del suo percorso artistico. L’artista, in attesa di salire sul palco del Teatro Ariston per la 76ª edizione del Festival di Sanremo, ha annunciato la pubblicazione del suo nuovo e attesissimo album “Che me ne faccio del tempo”, in uscita venerdì 13 febbraio in digitale e disponibile in formato fisico dal 27 febbraio.

Il disco, pubblicato da Epic Records Italy / Sony Music Italy, è descritto come un progetto intimo e stratificato, nel quale il tempo diventa un elemento centrale: non più urgenza, ma presenza. “Il tempo che smette di essere urgenza e diventa presenza” racchiude lo spirito di un lavoro che invita all’ascolto lento e consapevole, trasformando il tempo in materia narrativa e sonora.

“Che me ne faccio del tempo” nasce con l’intento di essere attraversato più volte, offrendo significati sempre nuovi a ogni ascolto. Per questo motivo, la versione fisica del disco conterrà più brani rispetto a quella digitale, un gesto che sottolinea la volontà di premiare chi sceglie di vivere l’album come un’esperienza completa. Oltre alla versione digitale, il progetto sarà disponibile in CD (standard e autografato) e in doppio vinile (standard e autografato), offrendo ai fan diverse possibilità di fruizione.

L’uscita del nuovo album precede la partecipazione di Mara Sattei a Sanremo, dove gareggerà con il brano “Le cose che non sai di me”, già disponibile in pre-save. Questo appuntamento arriva in un momento di forte maturità artistica per la cantautrice, che continua a confermarsi tra le voci più riconoscibili e versatili della scena italiana contemporanea, capace di coniugare sonorità pop e urban con autenticità e stile personale.

Dall’inizio della sua carriera, partita a soli tredici anni, Mara Sattei ha collezionato 18 dischi di platino e 6 d’oro, diventando un punto di riferimento per la nuova generazione di artisti italiani. Tra i suoi brani e collaborazioni più celebri figurano “Spigoli” con Carl Brave e thasup (triplo platino), “ALTALENE” con Coez e thasup (triplo platino), “Dilemme Remix” con Lous and the Yakuza e thasup (platino), la collaborazione con Giorgia in “Parentesi”, e il successo estivo “LA DOLCE VITA” con Fedez e Tananai (sei volte platino).

Nel 2023, dopo aver portato sul palco dell’Ariston il brano “Duemilaminuti” (doppio platino), Sattei ha pubblicato i singoli “Tasche”, “Piango in discoteca” (oro) e “Mare aperto”, sotto l’etichetta Island Records, consolidando ulteriormente il suo ruolo di protagonista nella musica italiana. Il 2024 ha rappresentato un anno di continua evoluzione con l’uscita di “Tempo (All the Things She Said)”, audace riadattamento del celebre brano delle t.A.T.u., e del singolo “Solo guai”.

A dicembre dello stesso anno, Mara ha pubblicato “Casa Gospel”, un progetto realizzato insieme al fratello thasup, certificato oro e acclamato come un ritorno alle radici comuni dei due artisti. Il 2025 si apre con nuovi stimoli creativi: dopo aver lasciato trapelare sui social alcune anteprime di inediti come “giorni tristi”, “abbey road” ed “e chissà se ricordo”, l’artista ha dato ufficialmente il via a una nuova fase della sua carriera pubblicando “giorni tristi” a settembre e “sopra di me” a novembre.

Con “Che me ne faccio del tempo”, Mara Sattei si prepara dunque a un ritorno che non è solo musicale ma anche concettuale. Un invito ad abbandonare la fretta, a riscoprire la lentezza e la profondità del sentire, accompagnato da una scrittura che unisce forza, sincerità e una lucida introspezione.

Il nuovo disco, in uscita il 13 febbraio e disponibile in formato fisico dal 27 febbraio, rappresenta una dichiarazione d’intenti: un modo per vivere il tempo non più come nemico, ma come compagno di viaggio.