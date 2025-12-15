Mara Sattei torna al Festival di Sanremo 2026 con “Le cose che non sai di me”

Mara Sattei è pronta a tornare sul palco dell’Ariston come protagonista della 76ª edizione del Festival di Sanremo, dove presenterà il brano “Le cose che non sai di me” (Epic Records Italy/Sony Music Italy). Dopo il debutto al Festival nel 2023 con “Duemilaminuti”, l’artista torna a cimentarsi con la kermesse più importante della musica italiana, consolidando ulteriormente la propria presenza nella scena pop contemporanea.

La partecipazione al Festival arriva in un momento di forte definizione artistica per la cantautrice, che negli ultimi anni ha saputo affermarsi per trasversalità tra i generi, autenticità e una narrazione essenziale e diretta. Il nuovo brano segna un ulteriore passo nel percorso di maturazione di Mara Sattei, che prosegue la linea intrapresa con i singoli “giorni tristi” e “sopra di me”, canzoni in cui l’artista esplora con intensità temi intimi e personali, trasformando fragilità e dolore in occasioni di crescita e consapevolezza.

“Le cose che non sai di me” anticipa una nuova fase del suo viaggio musicale, una fase che pone al centro il bisogno di esprimersi in modo sincero e immediato. Una ricerca costante di equilibrio tra sperimentazione e semplicità, cifra distintiva dell’artista.

Nel corso della sua carriera, Mara Sattei ha costruito un percorso costellato di traguardi significativi: 18 dischi di platino e 6 dischi d’oro testimoniano il successo ottenuto dal grande pubblico e dalla critica. Nel 2022 ha pubblicato l’album d’esordio “UNIVERSO”, seguito da un tour nei club italiani che ha messo in luce la sua forza interpretativa dal vivo.

Tra i brani che hanno segnato la sua crescita artistica spiccano “Duemilaminuti”, presentato al Festival di Sanremo 2023 e certificato doppio platino, e la collaborazione con Fedez e Tananai in “La dolce vita”, brano diventato un vero tormentone e certificato sei volte platino. A questi successi si aggiungono singoli come “Piango in discoteca”, certificato oro, e l’album condiviso con thasup “CASA GOSPEL”, anche questo certificato oro, oltre a una lunga serie di collaborazioni di rilievo che confermano la sua versatilità.

Parallelamente alla carriera discografica, Mara Sattei ha vissuto un periodo particolarmente significativo sul fronte live con il “Mara Sattei Summer Tour 2023”, prodotto da Magellano Concerti, Friends and Partners e Next Show. Durante la tournée l’artista ha avuto anche l’onore di aprire le quattro date dei Coldplay allo Stadio San Siro di Milano, esperienza che ha rappresentato un traguardo importante e simbolico della sua crescita artistica.

Il ritorno di Mara Sattei al Festival di Sanremo con “Le cose che non sai di me” segna dunque un nuovo capitolo della sua carriera, in cui la cantautrice conferma la capacità di unire sensibilità, autenticità e originalità. La sua partecipazione alla 76ª edizione del Festival promette di essere uno dei momenti più attesi della manifestazione, ponendo ancora una volta in primo piano la voce e l’universo creativo di una delle personalità più riconoscibili della musica italiana contemporanea.