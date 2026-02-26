“Marathon”: il nuovo extraction shooter di Bungie apre le porte al pubblico con il Server Slam

A partire da oggi alle 19:00 gli appassionati potranno finalmente mettere alla prova “Marathon”, il nuovo e atteso extraction shooter firmato Bungie. L’occasione è rappresentata dal Server Slam, un fine settimana di anteprima pubblica aperto a tutti, disponibile fino al 2 marzo su PlayStation 5, Xbox Series X|S e Steam.

Questa iniziativa offrirà ai giocatori la possibilità di provare in anteprima l’esperienza competitiva e cooperativa del titolo, senza la necessità di alcun abbonamento ai servizi online delle rispettive piattaforme. Il Server Slam sarà quindi accessibile a chiunque voglia sperimentare in prima persona il nuovo approccio di Bungie al genere, già noto per l’elevato livello di personalizzazione e per la profonda componente strategica.

Durante tutto il weekend i partecipanti potranno inoltre sbloccare ricompense esclusive, che resteranno disponibili al momento del lancio ufficiale previsto per il 5 marzo. L’anteprima rappresenta quindi un doppio vantaggio: permette di familiarizzare con le meccaniche di gioco e di ottenere contenuti unici prima dell’uscita completa.

Nel materiale ufficiale dedicato all’iniziativa, Bungie sottolinea anche l’arrivo di nuovo merchandising legato al mondo di “Marathon”, pensato per celebrare il rinnovamento del franchise e la sua nuova identità stilistica. Oggetti da collezione, abbigliamento e accessori accompagneranno il debutto del titolo, rafforzando il legame tra la community e l’universo narrativo del gioco.

L’attesa per “Marathon” è altissima: nato come un progetto di rilancio di uno dei franchise storici di Bungie, il titolo promette di ridefinire i confini del genere extraction shooter, offrendo un’esperienza intensa, dinamica e interamente online. Il Server Slam diventa quindi un banco di prova cruciale per testare la stabilità dei server e misurare l’interesse del pubblico globale in vista del lancio ufficiale di marzo.

In sintesi, il weekend del Server Slam apre una finestra esclusiva sul futuro di “Marathon” e rappresenta un momento di connessione tra gli sviluppatori e la community internazionale di Bungie: un invito a entrare, combattere, e scoprire in anteprima ciò che potrebbe diventare uno dei titoli più discussi dell’anno.