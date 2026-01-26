MARCO MASINI: in radio e in digitale “E POI TI HO VISTO CADERE”

Da adesso è disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali “E poi ti ho visto cadere”, il nuovo brano di Marco Masini che anticipa l’uscita del suo prossimo progetto discografico “Perfetto Imperfetto”. L’album, in arrivo il 6 marzo in formato CD (e il 24 aprile in vinile), segna un nuovo passo nel percorso dell’artista fiorentino, che si prepara così a intraprendere una fase di profondo rinnovamento artistico e personale.

Scritto da Cesare Chiodo, Antonio Iammarino, Marco Masini e Simone Zampieri, il brano racconta con un sound energico e moderno una storia di fine e rinascita, intrecciando emozione e ritmo. Come spiega il cantautore: “‘E poi ti ho visto cadere’ è il racconto di una persona che decide di porre fine a una storia quando si accorge che il sentimento si è trasformato, e non si sente più innamorato. Ciò che accade dopo può essere inaspettato: assistere alla ‘caduta’ dell’altra persona, dolorosa per entrambi, anche per chi lascia. L’arrangiamento accompagna il passaggio dalla spensierata energia iniziale di chi sente arrivare il momento di rinascere e di ripartire al momento in cui questa stessa energia si sgretola davanti alla disperazione della persona che si sta lasciando. L’amore era finito davvero?”

Prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini per Momy Records, Concerto Music e BMG, e composto da 12 brani, “Perfetto Imperfetto” si presenta come il tredicesimo album in studio di Masini, a un anno e mezzo di distanza dal precedente lavoro “10 Amori”. Un disco che, come dichiara lo stesso artista, rappresenta molto più di una semplice raccolta di canzoni: “Questo album rappresenta per me una vera e propria evoluzione: nel pensiero, nel modo di interpretare e di raccontare ciò che ha segnato un cambiamento profondo, sia umano che professionale. È anche il frutto di molte collaborazioni con ragazzi appartenenti a una nuova generazione, dai quali ho imparato a comunicare in modi diversi, attraverso sonorità nuove, una diversa impostazione vocale e un differente approccio all’espressione delle emozioni e dei sentimenti. È un lavoro nato da grandi collaborazioni e da una squadra straordinaria, che ha condiviso con me sentimenti, riflessioni e la consapevolezza di questo cambiamento.”

Nella tracklist figurano titoli come “Perfetto”, “Gotham City”, “Lolita come stai?” (con la partecipazione di Ciao sono Vale), e la presenza di due duetti d’eccezione con Fedez: “Male necessario” – brano con cui i due artisti partecipano al 76º Festival di Sanremo – e “Bella stronza”, una rivisitazione contemporanea di uno dei pezzi più iconici della carriera di Masini.

Il ritorno discografico sarà accompagnato da una nuova stagione di concerti nei più importanti palasport italiani. Nel novembre 2026, Masini sarà protagonista di cinque eventi speciali: il 3 novembre all’Unipol Forum di Milano, il 4 novembre al Mandela Forum di Firenze, il 7 novembre alla Kioene Arena di Padova, il 13 novembre al Palazzo dello Sport di Roma e il 14 novembre al Pala Partenope di Napoli. Gli appuntamenti promettono di essere una vibrante celebrazione del suo percorso tra passato, presente e futuro.

Con un titolo che sintetizza la fragilità e la forza dell’essere umano, “Perfetto Imperfetto” si annuncia come un punto di svolta nella carriera dell’artista: un viaggio tra introspezione, rinascita e nuove prospettive, che conferma ancora una volta la capacità di Marco Masini di reinventarsi restando fedele a se stesso.