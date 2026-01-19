Marco Masini torna con “Perfetto Imperfetto”: il nuovo album in uscita il 6 marzo

Il 2026 segna un nuovo inizio per Marco Masini, che torna con il suo tredicesimo album in studio “Perfetto Imperfetto”, in uscita il 6 marzo in formato CD e il 24 aprile in vinile per Momy Records, Concerto Music / BMG. L’album, prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini, contiene dodici brani e rappresenta un tassello importante nel percorso artistico e personale del cantautore fiorentino.

Il progetto è già disponibile in pre-order e sarà anticipato dal singolo “E poi ti ho visto cadere”, in uscita venerdì 23 gennaio in radio e su tutte le piattaforme digitali. Il brano, scritto da Cesare Chiodo, Antonio Iammarino, Marco Masini e Simone Zampieri, racconta attraverso un sound dinamico e coinvolgente la scelta di chi decide di chiudere una relazione. Come spiegato da Masini, “‘E poi ti ho visto cadere’ è il racconto di una persona che decide di porre fine a una storia quando si accorge che il sentimento si è trasformato, e non si sente più innamorato. Ciò che accade dopo può essere inaspettato: assistere alla ‘caduta’ dell’altra persona, dolorosa per entrambi, anche per chi lascia. L’arrangiamento accompagna il passaggio dalla spensierata energia iniziale di chi sente arrivare il momento di rinascere e di ripartire al momento in cui questa stessa energia si sgretola davanti alla disperazione della persona che si sta lasciando. L’amore era finito davvero?”

“Perfetto Imperfetto” arriva a un anno e mezzo di distanza dal precedente progetto “10 Amori” e segna, nelle parole del cantautore, “una vera e propria evoluzione: nel pensiero, nel modo di interpretare e di raccontare ciò che ha segnato un cambiamento profondo, sia umano che professionale. È anche il frutto di collaborazioni con ragazzi appartenenti a una nuova generazione, dai quali ho imparato a comunicare in modi diversi, attraverso sonorità nuove, una diversa impostazione vocale e un differente approccio all’espressione delle emozioni e dei sentimenti. È un lavoro nato da grandi collaborazioni e da una squadra straordinaria, che ha condiviso con me sentimenti, riflessioni e la consapevolezza di questo cambiamento.”

La tracklist spazia da brani inediti a collaborazioni di rilievo, come “Male necessario (Fedez & Masini)”, con cui i due artisti parteciperanno al 76° Festival di Sanremo, e “Bella Stronza” (Fedez, Marco Masini, FT Kings), una rivisitazione contemporanea di una canzone simbolo della musica italiana che lo scorso anno aveva conquistato il terzo posto nella serata dei duetti del Festival.

Nel CD e nel vinile trovano posto anche titoli come “Gotham City”, “Perfetto”, “Il mio lato opposto”, “Bianco ghiaccio” e “Lolita come stai?” (feat. Ciao sono Vale), a conferma di un lavoro che si muove tra nuove sonorità e radici cantautorali solide.

Ma il ritorno discografico non sarà l’unico appuntamento con il pubblico: nel novembre 2026 Marco Masini sarà protagonista di cinque date evento nei principali palasport italiani. Si parte il 3 novembre all’Unipol Forum di Milano, per poi proseguire il 4 novembre a Firenze (Nelson Mandela Forum), il 7 novembre a Padova (Kioene Arena), il 13 novembre a Roma (Palazzo dello Sport) e il 14 novembre a Napoli (Pala Partenope).

Queste tappe celebrano una carriera lunga oltre trentacinque anni, iniziata con la vittoria al Festival di Sanremo del 1990 nella sezione Novità con “Disperato” e scandita da successi che hanno fatto la storia della musica italiana: da “Perché lo fai” a “T’innamorerai”, da “Vaffanculo” a “L’uomo volante”.

“Perfetto Imperfetto” si presenta quindi come un album di rinascita e consapevolezza, un progetto che unisce la maturità artistica di Masini con la voglia di sperimentare e dialogare con nuove generazioni di musicisti. Un riflesso autentico di chi, dopo decenni di carriera, continua a essere perfettamente imperfetto.