Mario Biondi: da oggi è disponibile la riedizione di “A VERY SPECIAL MARIO CHRISTMAS”

Mario Biondi, la voce più riconoscibile e calda del soul-jazz italiano, celebra vent’anni di carriera internazionale. Era infatti il 2006 quando il singolo This Is What You Are lo proiettò sulla scena internazionale, rendendolo una delle figure più apprezzate del panorama soul contemporaneo. Vent’anni che lo hanno visto protagonista in più di cinquanta Paesi, sui palchi delle sale da concerto più note del mondo, tra cui la Royal Albert Hall di Londra, e in collaborazione con grandi nomi della musica internazionale.

Per celebrare questo traguardo, da oggi è disponibile “A Very Special Mario Christmas” (Sony Music Italia), riedizione dello storico album natalizio “Mario Christmas” del 2013. Il progetto include una raccolta dei più celebri brani di Natale reinterpretati da Biondi e arricchiti da un nuovo brano: “Cool Yule (feat. Antonio Faraò)”, raffinata versione jazz del classico scritto da Steve Allen e reso celebre da Louis Armstrong. La collaborazione con il pianista Antonio Faraò aggiunge una nota di eleganza strumentale a un disco che unisce classe e calore, proprio come la voce di Biondi sa fare.

La nuova edizione include inoltre, per la prima volta in versione fisica, il brano del 2020 This Is Christmas Time. Il disco è disponibile in formato CD e vinile e contiene sedici tracce tra cui classici come Santa Claus Is Coming to Town, Last Christmas e White Christmas, oltre a brani originali e reinterpretazioni ormai divenute iconiche.

Parallelamente, Biondi ha pubblicato una nuova versione del suo brano simbolo This Is What You Are, uscita in digitale a settembre. Questa rilettura coinvolge alcuni tra i migliori musicisti jazz internazionali: Dennis Chambers (batteria), John Patitucci (basso), Antonio Faraò (pianoforte), Till Brönner (tromba), Chase Baird (sassofono), insieme a due storici collaboratori dell’artista, Massimo Greco e Marco Fadda. Una reinterpretazione che sottolinea l’evoluzione artistica di Biondi, capace di rinnovarsi pur restando fedele alla sua anima soul-jazz.

Il 2026 sarà quindi un anno speciale, dedicato alle celebrazioni dei suoi vent’anni di musica. Sono già state annunciate le date del tour nei teatri italiani, che prenderà il via il 5 maggio 2026 dal Teatro EuropAuditorium di Bologna e passerà per Milano (8 e 9 maggio, Teatro Arcimboldi), Torino (11 maggio, Teatro Colosseo), Firenze (13 maggio, Teatro Verdi), Bari (16 maggio, Teatro Team), Roma (17 e 18 maggio, Teatro della Conciliazione), Napoli (19 maggio, Teatro Augusteo) e Catania (21 maggio, Teatro Metropolitan).

Il tour, prodotto da Friends & Partners, sarà un viaggio sonoro nei grandi successi di “Handful of Soul” e dei vent’anni di carriera dell’artista, con nuovi arrangiamenti nati per esaltare la purezza della sua voce e l’eleganza del suo repertorio soul-jazz.

Le esibizioni proseguiranno poi in Europa, con tappe già annunciate a Zurigo (8 marzo), Madrid (10 marzo), Barcellona (11 marzo), Berna (13 marzo), Tallinn (18 marzo), Praga (20 marzo), Budapest (23 maggio) e Londra (7 giugno).

In vent’anni, Mario Biondi ha saputo costruire un percorso segnato da autenticità, talento e passione, diventando ambasciatore del soul italiano nel mondo. Con un timbro vocale inconfondibile e un legame profondo con il pubblico, continua a interpretare la musica come un linguaggio universale, capace di unire generazioni e culture sotto il segno del groove e dell’emozione.