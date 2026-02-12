Connect with us

Mario Tennis Fever: frenesia, nuovi personaggi e grandi sfide su Nintendo Switch 2

Il Regno dei Funghi torna a impugnare la racchetta: Mario Tennis Fever è finalmente disponibile in esclusiva su Nintendo Switch 2. Il nuovo capitolo della celebre serie sportiva firmata Nintendo porta con sé una ventata di novità, ampliando e rinnovando uno dei franchise più longevi della casa di Kyoto.

Mario Tennis Fever introduce il roster più ampio nella storia della serie, con ben 38 personaggi selezionabili, tra cui volti inediti come Goomba, Ruboniglio e Baby Waluigi. Accanto ai protagonisti storici, i giocatori potranno scendere in campo con abilità sempre più varie e strategie imprevedibili, grazie all’aggiunta delle nuove racchette frenesia. Queste particolari racchette, trenta in totale, sono dotate di poteri unici in grado di ribaltare le sorti di ogni match.

Ogni scambio in partita consente di caricare la barra frenesia: una volta piena, sarà possibile scagliare colpi devastanti e spettacolari. Si potrà per esempio generare un incendio sul campo con la racchetta di fuoco, creare una superficie ghiacciata con quella ghiaccio oppure sfoderare una racchetta scattante per coprire distanze in un lampo. Un sistema che promette di rendere ogni partita imprevedibile e ricca di adrenalina.

Il titolo non si limita però alla competizione immediata. Mario Tennis Fever arricchisce l’esperienza con una vasta gamma di modalità di gioco. Oltre alle classiche, rinnovate per adattarsi ai veterani e ai nuovi fan, sono presenti la modalità stanza online per sfide personalizzabili, la modalità incontro per la classifica per chi cerca un’esperienza competitiva globale e la modalità swing che sfrutta i comandi di movimento per un divertimento più dinamico fino a quattro giocatori.

Un’aggiunta particolarmente interessante è la modalità Storia, che segna un debutto per la serie. Qui si veste i panni di Baby Mario, impegnato in un viaggio sportivo pieno di prove, nemici e percorsi di crescita. Un’occasione per riscoprire le basi del gioco, allenarsi e sviluppare nuove abilità mentre si progredisce lungo la propria carriera tennistica.

Non mancano inoltre elementi dedicati al gioco in compagnia. Mario Tennis Fever supporta la funzione GameShare, che permette a quattro giocatori di affrontarsi localmente, ognuno sulla propria console Nintendo Switch o Nintendo Switch 2, utilizzando una sola copia del gioco. È prevista anche la compatibilità con gli amiibo, che consentono di cambiare l’aspetto delle palline da tennis per rendere ogni match ancora più personalizzato.

Lanciata per la prima volta nel 1995 con Mario’s Tennis su Virtual Boy, la serie Mario Tennis ha attraversato più di tre decenni di evoluzione videoludica arrivando oggi, con Mario Tennis Fever, a una delle sue incarnazioni più complete e dinamiche. Il titolo combina tradizione e innovazione, mantenendo lo spirito competitivo che ha reso questo franchise uno dei più amati dagli appassionati Nintendo.

Mario Tennis Fever è disponibile dal 12 febbraio 2026 in esclusiva per Nintendo Switch 2, sia in versione digitale tramite Nintendo eShop, sia in edizione fisica e digitale su My Nintendo Store. Per gli acquirenti è previsto anche un gadget omaggio, un piccolo extra che accompagna l’arrivo di un titolo destinato a fare centro non solo sul campo da tennis virtuale, ma anche nel cuore dei giocatori.

