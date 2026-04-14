Marlù annuncia partnership con I Cesaroni per celebrare autenticità e inclusione

Marlù, il celebre marchio italiano di gioielli, sarà protagonista nella settima stagione di I Cesaroni - Il Ritorno grazie a una nuova e strategica partnership di product placement. Il brand democratico, particolarmente amato da Gen Z e Millennial, farà parte degli outfit dei personaggi della serie cult che torna su Canale 5 dal 13 aprile, segnando un importante ritorno della famiglia della Garbatella sugli schermi italiani.



L'obiettivo della collaborazione è rafforzare il dialogo con un pubblico trasversale e fedele, valorizzando temi come autenticità, inclusione e legami familiari. Le creazioni Marlù accompagneranno sia i nuovi che i storici protagonisti della fiction, sottolineando quei valori che hanno reso I Cesaroni un fenomeno intergenerazionale e fortemente radicato nella cultura pop italiana.



La settima stagione promette di esplorare con ironia e profondità nuove tematiche contemporanee, continuando a raccontare le dinamiche della famiglia tanto amata da spettatori di ogni età. La presenza di Marlù all'interno della serie evidenzia l'impegno del brand nel trasmettere, attraverso i propri gioielli, storie ed emozioni che rispecchiano l'identità e le esperienze personali di ciascuno.



I Cesaroni è una serie che ha accompagnato intere generazioni, con le sue storie di famiglia, amicizia e crescita personale, dichiara Marta Fabbri, Co-founder e Marketing&Communication Director. Abbiamo deciso di siglare questa partnership perché crediamo nei messaggi positivi che la serie trasmette e perché vediamo un forte allineamento con la nostra visione: le creazioni Marlù non sono semplici gioielli, ma strumenti attraverso cui esprimere emozioni, relazioni e identità personale.



Questa iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di Marlù volto a raccontare storie autentiche e valori condivisi con la propria community. Eventi, contenuti digitali e attività creative completeranno la collaborazione, pensata per avvicinare ulteriormente i fan della serie e gli appassionati del brand, in un racconto di inclusione, resilienza e libertà che unisce moda e fiction italiana.