Maroon 5 protagonisti agli I-Days Milano 2026: unica data italiana a San Siro

Milano si prepara ad accogliere una delle band più iconiche del pop mondiale. I Maroon 5, guidati dal carismatico Adam Levine, approderanno per la prima volta agli I-Days Milano Coca Cola giovedì 25 giugno 2026 con l’unica data italiana del loro tour mondiale, in programma all’Ippodromo Snai San Siro.

L’annuncio arricchisce ulteriormente il cartellone di un festival che da oltre venticinque anni porta in Italia i più grandi nomi della musica internazionale. “La lista dei grandi artisti internazionali protagonisti dell’edizione 2026 degli I-DAYS Milano Coca Cola non è ancora finita e oggi si arricchisce di uno dei più grandi nomi del pop mondiale: i Maroon 5, la band guidata dal carismatico Adam Levine, approderà per la prima volta agli I-DAYS Milano Coca Cola giovedì 25 giugno 2026 per l’unica data live del loro tour mondiale nel nostro Paese.”

Dopo oltre cento milioni di dischi venduti, i Maroon 5 restano una delle band pop più importanti degli ultimi trent’anni, capaci di reinventarsi nel tempo attraverso contaminazioni R&B, pop e hip-hop senza rinunciare alla loro identità sonora. Dalla nascita con “Songs About Jane” fino a successi planetari come “Moves Like Jagger”, “Sugar”, “Girls Like You” e “Memories”, la band californiana ha firmato brani che hanno dominato le classifiche mondiali e segnato intere generazioni di ascoltatori.

Il ritorno live in Italia rappresenta un evento atteso dal pubblico, che potrà acquistare i biglietti in prevendita sull’app I-Days e su My Live Nation dalle 10:00 di giovedì 11 dicembre, mentre la vendita generale partirà alle 10:00 di venerdì 12 dicembre tramite Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

L’edizione 2026 degli I-Days si conferma come una delle più imponenti di sempre. Oltre ai Maroon 5, il calendario include Florence + The Machine (3 luglio 2026), System of a Down e Queens of the Stone Age (6 luglio 2026), Foo Fighters (5 luglio 2026), Idles, Fat Dog e David Guetta (6 settembre 2026). Una line-up che attraversa i generi e che ribadisce la forza e la longevità di una kermesse capace di attrarre ogni anno decine di migliaia di spettatori.

Dal 1999, anno della sua nascita come Independent Days Festival, l’I-Days è diventato un punto di riferimento per la musica dal vivo in Italia e in Europa. Negli anni, il palco milanese ha ospitato nomi del calibro di Green Day, Muse, Radiohead, Arctic Monkeys, The Killers, Metallica, Lana Del Rey, Doja Cat, Bring Me The Horizon, Linkin Park, Florence + The Machine e Rosalía, registrando presenze record a ogni edizione.

Nel 2023 il festival aveva superato i 320.000 spettatori, record ulteriormente battuto nel 2024 con oltre 420.000 presenze. Anche il 2025 ha mantenuto l’altissimo livello con concerti da tutto esaurito: Justin Timberlake, Dua Lipa, Duran Duran, Linkin Park, Olivia Rodrigo e Post Malone hanno reso l’ultima edizione un successo senza precedenti.

Con l’arrivo dei Maroon 5 nel 2026, gli I-Days confermano la loro vocazione internazionale e la capacità di rinnovarsi. Un evento imperdibile per gli amanti del grande pop, che segna il ritorno in Italia di una delle band più amate degli ultimi decenni in una cornice che promette di trasformarsi in una grande celebrazione della musica live.

