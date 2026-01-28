MasterChef Italia: arriva la Top Ten e torna Iginio Massari con la “Saint Honoré alla milanese”

A un passo dalla proclamazione della Top Ten di quest’edizione, MasterChef Italia si prepara a una serata decisiva e ad altissimo tasso di adrenalina. L’appuntamento è fissato per giovedì 29 gennaio alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand. In questa fase del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, gli undici aspiranti chef dovranno affrontare prove tecniche e di resistenza emotiva che segneranno una svolta nella competizione.

Tra le sfide più temute spicca la prova di pasticceria, ormai un momento cult della stagione, che vedrà il ritorno del maestro Iginio Massari accompagnato dalla figlia Debora. Padre e figlia metteranno alla prova la classe con una creazione d’eccezione: la “Saint Honoré alla milanese”. Per i concorrenti sarà essenziale padroneggiare tecnica, equilibrio delle consistenze e precisione assoluta per conquistare un posto tra i dieci migliori cuochi amatoriali d’Italia.

Non mancheranno sorprese anche con l’inedita Mystery Box in coppia, dedicata al mondo delle cucurbitacee – la famiglia vegetale che comprende angurie, meloni e zucchine. Gli aspiranti MasterChef dovranno cucinare a quattro mani, ma con la perfetta sintonia di un solo cuoco, in palio l’ultima Golden Pin della stagione.

In seguito la gara si sposterà in Sardegna, con una Prova in Esterna a Cagliari che renderà omaggio alle tradizioni gastronomiche locali, esaltando l’incontro tra cucina di terra e di mare. Special guest sarà lo chef Luigi Pomata, rappresentante della cucina sarda e del suo equilibrio tra autenticità e innovazione. La brigata perdente affronterà un Pressure Test “lombardo” con protagonista lo chef Cesare Battisti del ristorante milanese Ratanà, dedicato ai sapori della sua terra.

Anche stavolta, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli guideranno gli aspiranti chef tra sfide tecniche e prove di carattere, in un crescendo di tensione e talento creativo.

Parallelamente, continua l’appuntamento con MasterChef Magazine, tutti i giorni alle 19.35 su Sky e NOW. Nelle nuove puntate, concorrenti e chef affermati si alterneranno ai fornelli per raccontare curiosità, tecniche culinarie e ricette originali.

L’universo di MasterChef prosegue nel suo impegno per la sostenibilità ambientale e sociale, promuovendo da anni un approccio plastic free ed eco-friendly. Dal 2013 il programma collabora con Last Minute Market per il recupero delle eccedenze alimentari destinate alla Onlus Opera Cardinal Ferrari di Milano. MasterChef Italia è stata la prima realtà al mondo a ottenere la certificazione “Food Waste Management System” rilasciata da Bureau Veritas per la gestione responsabile degli sprechi.

Le nuove puntate promettono emozioni, tensione e grande cucina: la corsa verso la Top Ten entra nel vivo, e solo chi saprà unire creatività, tecnica e cuore potrà continuare a sognare il titolo di miglior cuoco amatoriale d’Italia.