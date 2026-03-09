Mattia Furlani nuovo Brand Ambassador di Leapmotor: un salto tra sport e mobilità elettrica

Il campione del mondo di salto in lungo Mattia Furlani è il nuovo Brand Ambassador di Leapmotor in Italia. L’atleta azzurro, 21 anni, è riconosciuto come uno dei talenti più promettenti della nuova generazione dell’atletica leggera italiana e rappresenta perfettamente la filosofia del marchio: “Take a Leap”, ovvero il coraggio di superare i propri limiti e puntare sempre a nuovi traguardi.

Con un primato personale di 8,39 metri, Furlani incarna quella combinazione di determinazione, energia e ambizione che contraddistingue anche Leapmotor, giovane realtà protagonista del mercato italiano della mobilità elettrica. In poco più di un anno, il brand è riuscito a raggiungere risultati notevoli, conquistando la leadership nel mercato BEV (Battery Electric Vehicle). Solo nel mese di febbraio 2026, Leapmotor ha consegnato oltre 5.000 vetture, registrando un impressionante incremento del 2.196% rispetto allo stesso periodo del 2025.

L’incontro tra sport e innovazione tecnologica si traduce così in una collaborazione simbolica: da un lato, un atleta che ha saputo affermarsi in un contesto altamente competitivo come l’atletica leggera; dall’altro, un marchio che si sta affermando con rapidità nel panorama automobilistico italiano, grazie a una visione orientata alla sostenibilità e all’accessibilità della mobilità elettrica. Entrambi accomunati da talento, dedizione e spirito di innovazione, rappresentano due realtà da primato che hanno saputo “fare il salto” nel proprio campo.

“La collaborazione con Mattia Furlani rappresenta perfettamente lo spirito con cui Leapmotor sta crescendo in Italia. Mattia incarna coraggio, visione e capacità di trasformare l’ambizione in risultati concreti: gli stessi valori che guidano il nostro impegno nel rendere la mobilità elettrica accessibile, immediata e alla portata di tutti. Siamo orgogliosi di avere al nostro fianco un talento che guarda al futuro con la stessa determinazione con cui lo facciamo noi”, ha commentato Federico Scopelliti, Country Manager Leapmotor Italia.

La collaborazione verrà raccontata anche attraverso i canali social del brand, nell’ambito del concept #bastaunsalto, con contenuti autentici che mostreranno la quotidianità di Furlani tra allenamenti, momenti personali e scene di vita con amici e familiari. In questi racconti, i veicoli Leapmotor accompagneranno naturalmente il percorso dell’atleta, simbolo di energia e crescita.

Con questa partnership, Leapmotor consolida ulteriormente la propria immagine nel mercato italiano, puntando su un messaggio chiaro: il futuro della mobilità è fatto di coraggio, passione e capacità di “fare il salto” verso nuove sfide.