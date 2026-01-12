MAURO REPETTO: online il video del nuovo brano IN RIVA A TE

Un nuovo anno di emozioni e creatività si apre per Mauro Repetto, artista poliedrico che torna sulla scena musicale e teatrale con un progetto energico e sorprendente. È online il videoclip di “In Riva a Te”, il nuovo brano pop-rock firmato dallo stesso Repetto insieme a Federico Arioli, Matteo Bonsanto e Daniele Piovani, un inedito che anticipa il suo prossimo spettacolo “Ho trovato Spider Woman”.

La canzone, prodotta da Mauro Repetto, celebra l’universo dell’amore e racconta la tensione del momento in cui ci si trova a un passo dal raggiungere la persona amata. Il videoclip, disponibile online, accompagna questa storia di passioni sincere e vitalità contagiosa, tratto distintivo di Repetto, capace come pochi di trasmettere entusiasmo e ironia.

Lo spettacolo “Ho trovato Spider Woman” è una produzione MaMo srl e debutterà con una serie di anteprime teatrali all’inizio del 2026 per concludersi il 10 maggio al Teatro Manzoni di Milano. Il tour tornerà poi nella stagione 2026/2027 toccando le principali città italiane. È un progetto che segna una tappa importante nel percorso artistico di Repetto, dopo il successo di “Alla ricerca dell’uomo ragno”, spettacolo con cui l’artista aveva ritrovato un forte contatto con il pubblico, riscoprendo le sfumature di performer a 360 gradi.

Nel nuovo allestimento, Repetto propone un confronto vivace e ironico tra il mondo maschile e quello femminile, interpretando sul palco un dialogo tragicomico con Monica De Bonis, la sua “Spider Woman”. Il racconto diventa così una riflessione moderna e sincera sul cambiamento del ruolo dell’eroe e sull’ascesa della figura femminile come simbolo di forza e consapevolezza.

Mauro Repetto spiega: “Oggi i tempi sono cambiati. Il vero supereroe non indossa più la maschera di Peter Parker: oggi ha il volto e la forza della donna. Nasce così Spider Woman, simbolo di una nuova epoca, in cui è la figura femminile a diventare protagonista. Racconto questo passaggio con lo sguardo sincero e diretto mio e di Monica De Bonis sul rapporto tra uomo e donna. Nello spettacolo celebro il rapporto tra lui e lei con le tragicomiche discese agli inferi, momenti di angoscia riscattate subito dopo dal profumo di paradiso che gli altrui occhi ci possono regalare, tra fisime e tic che il brano In Riva a te dipinge come trasferelli della droga più forte esistente in natura: essere innamorati!”

Prosegue poi l’artista: “Sono sempre salito sul palco creando un’immediata empatia con la gente. L’ironia e la voglia di divertirmi sono qualcosa di innato in me. Il pubblico ha riscoperto queste mie capacità e ha contraccambiato con entusiasmo e, ne sono certo, apprezzerà anche questa mia nuovissima avventura con la quale propongo un soffio di brezza che indaga i miei occhi per inzupparli di fede e combacia ancora, ad ogni promessa dell’alba, con una spider woman.”

Con questa nuova produzione, Repetto conferma il suo talento di autore, interprete e narratore capace di unire musica, teatro e racconto personale in un’unica dimensione, dove ironia e poesia convivono con spontaneità. “In Riva a Te” e “Ho trovato Spider Woman” rappresentano così non solo un ritorno artistico, ma anche un’evoluzione che abbraccia il cambiamento dei tempi e la forza delle nuove sensibilità.

Repetto – energia, ironia e creatività allo stato puro – è pronto a condividere ancora una volta con il suo pubblico una storia che parla d’amore, coraggio e rinascita, aprendo la scena del 2026 con quell’entusiasmo travolgente che da sempre contraddistingue la sua carriera.