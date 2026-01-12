Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

MAURO REPETTO: online il video del nuovo brano IN RIVA A TE

Published

Un nuovo anno di emozioni e creatività si apre per Mauro Repetto, artista poliedrico che torna sulla scena musicale e teatrale con un progetto energico e sorprendente. È online il videoclip di “In Riva a Te”, il nuovo brano pop-rock firmato dallo stesso Repetto insieme a Federico Arioli, Matteo Bonsanto e Daniele Piovani, un inedito che anticipa il suo prossimo spettacolo “Ho trovato Spider Woman”.

La canzone, prodotta da Mauro Repetto, celebra l’universo dell’amore e racconta la tensione del momento in cui ci si trova a un passo dal raggiungere la persona amata. Il videoclip, disponibile online, accompagna questa storia di passioni sincere e vitalità contagiosa, tratto distintivo di Repetto, capace come pochi di trasmettere entusiasmo e ironia.

Lo spettacolo “Ho trovato Spider Woman” è una produzione MaMo srl e debutterà con una serie di anteprime teatrali all’inizio del 2026 per concludersi il 10 maggio al Teatro Manzoni di Milano. Il tour tornerà poi nella stagione 2026/2027 toccando le principali città italiane. È un progetto che segna una tappa importante nel percorso artistico di Repetto, dopo il successo di “Alla ricerca dell’uomo ragno”, spettacolo con cui l’artista aveva ritrovato un forte contatto con il pubblico, riscoprendo le sfumature di performer a 360 gradi.

Nel nuovo allestimento, Repetto propone un confronto vivace e ironico tra il mondo maschile e quello femminile, interpretando sul palco un dialogo tragicomico con Monica De Bonis, la sua “Spider Woman”. Il racconto diventa così una riflessione moderna e sincera sul cambiamento del ruolo dell’eroe e sull’ascesa della figura femminile come simbolo di forza e consapevolezza.

Mauro Repetto spiega: “Oggi i tempi sono cambiati. Il vero supereroe non indossa più la maschera di Peter Parker: oggi ha il volto e la forza della donna. Nasce così Spider Woman, simbolo di una nuova epoca, in cui è la figura femminile a diventare protagonista. Racconto questo passaggio con lo sguardo sincero e diretto mio e di Monica De Bonis sul rapporto tra uomo e donna. Nello spettacolo celebro il rapporto tra lui e lei con le tragicomiche discese agli inferi, momenti di angoscia riscattate subito dopo dal profumo di paradiso che gli altrui occhi ci possono regalare, tra fisime e tic che il brano In Riva a te dipinge come trasferelli della droga più forte esistente in natura: essere innamorati!”

Prosegue poi l’artista: “Sono sempre salito sul palco creando un’immediata empatia con la gente. L’ironia e la voglia di divertirmi sono qualcosa di innato in me. Il pubblico ha riscoperto queste mie capacità e ha contraccambiato con entusiasmo e, ne sono certo, apprezzerà anche questa mia nuovissima avventura con la quale propongo un soffio di brezza che indaga i miei occhi per inzupparli di fede e combacia ancora, ad ogni promessa dell’alba, con una spider woman.”

Con questa nuova produzione, Repetto conferma il suo talento di autore, interprete e narratore capace di unire musica, teatro e racconto personale in un’unica dimensione, dove ironia e poesia convivono con spontaneità. “In Riva a Te” e “Ho trovato Spider Woman” rappresentano così non solo un ritorno artistico, ma anche un’evoluzione che abbraccia il cambiamento dei tempi e la forza delle nuove sensibilità.

Repetto – energia, ironia e creatività allo stato puro – è pronto a condividere ancora una volta con il suo pubblico una storia che parla d’amore, coraggio e rinascita, aprendo la scena del 2026 con quell’entusiasmo travolgente che da sempre contraddistingue la sua carriera.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

MODÀ e Bianca Atzei tornano insieme con l’inedito “Ti amo ma non posso dirlo”

Turismo

Gorizia apre la più grande galleria d’arte digitale d’Europa: nasce la DAG con l’opera “Data Tunnel” di Refik Anadol

Spettacolo

Steve Hackett torna in Italia nel 2026: annunciato “The Best Of Genesis & Solo Gems Italian Tour” con cinque date

Spettacolo

KID YUGI pubblica il primo estratto “BERSERKER” dall’album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Giochi

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE arriva su Nintendo Switch 2 e Xbox: disponibile ora la demo gratuita

Spettacolo

Lady Gaga: “Essere autentica è il mio unico trucco”. Il ritorno con MAYHEM e nuove prospettive per il futuro

Spettacolo

“Quarta Repubblica”: sgombero di Askatasuna e il caso della “famiglia nel bosco” al centro della puntata

Moda

Lancia HF: il nuovo orologio in edizione limitata che celebra il ritorno dello spirito sportivo

Tecnologia

TCL porta l’energia olimpica nei centri commerciali italiani con il Mall Tour “Road to Milano Cortina 2026”

Motori

Nuova Toyota Aygo X Hybrid: stile, tecnologia e tanto divertimento

Tecnologia

Ray-Ban Meta: lo stile intelligente che illumina le festività

Spettacolo

La nuova Masterclass di MasterChef Italia è pronta: inizia la sfida per il titolo

Spettacolo

Raf torna nei palasport con “Infinito – Palasport 2026”: tre grandi concerti a Roma, Milano e Napoli

Motori

Defender traccia il futuro della Dakar Rally: il brand britannico protagonista nella definizione delle rotte 2026

Spettacolo

Radio Italia Live – Il Concerto torna il 15 maggio 2026 in Piazza Duomo a Milano

Spettacolo

Tony Boy annuncia “TRAUMA” e il suo primo tour nei palazzetti

Spettacolo

EMMA annuncia il nuovo “LA MUSICA POI Club Tour 2026”: un ritorno alle origini nei club italiani

Spettacolo

“Juventus. Primo Amore”: al cinema il documentario che celebra un decennio leggendario bianconero

Motori

Stellantis al Salone dell’Automobile di Bruxelles: 62 veicoli in esposizione con due anteprime mondiali e due concept car

Spettacolo

Skunk Anansie al Pordenone Blues & Co. Festival 2026: la potenza di Skin infiamma il Parco San Valentino

Spettacolo

È disponibile in radio e in digitale “SLALOM”, il nuovo brano del giovanissimo talento LUK3

Motori

iCAUR debutta in Europa: il nuovo marchio globale di Chery coniuga eleganza classica e tecnologia intelligente

Spettacolo

È in radio e in digitale “BACIO PICCOLINO”, il nuovo singolo del cantautore RENATO D’AMICO

Motori

Due ruote in Italia, 2025 a due velocità: boom dello scooter, frenata delle moto

Motori

“The Other Monza”: Audi SQ5 tra pista, offroad e leggenda

Spettacolo

Bresh conquista l’Europa: al via i primi live internazionali e il ritorno a Genova con “Mare Nostrum”

Sport

Xiaomi accende la passione per il basket: il brand diventa sponsor di Olimpia Milano

Motori

Nuova Mazda CX-5: il SUV best-seller debutta con l’esclusivo colore Navy Blue

Motori

Sandra Gomez nominata Vicepresidente Strategia, Prodotti e Business Dacia

Tecnologia

Samsung e Netflix trasformano il Galaxy nel “Sottosopra” di Stranger Things

Spettacolo

Walter Ricci presenta “Neapolis Mambo”: il jazz partenopeo incontra i ritmi del Sud America

Tecnologia

TCL trionfa al CES 2026: innovazione e premi per TV, mobile e smart home

Società

OPPO e UNESCO insieme per l’inclusione digitale: 1.000 tablet donati in Asia e Africa

Società

“Quarta Repubblica” racconta il dramma di Crans-Montana e analizza le nuove tensioni internazionali

Motori

GR Yaris MORIZO RR: Toyota GAZOO Racing svela l’edizione speciale nata dal Nürburgring

Motori

Il nuovo Toyota Hilux debutta al Salone di Bruxelles 2026: tradizione e innovazione a zero emissioni

Motori

Volkswagen e Qualcomm siglano una lettera di intenti per la nuova era della mobilità digitale

Spettacolo

MAURO REPETTO: online il video del nuovo brano IN RIVA A TE

Motori

La nuova Mercedes-Benz CLA elettrica è “Car of the Year 2026”

Spettacolo

Jovanotti a New York: il ritorno musicale con “JOVAYORK – La musica dell’anima”
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

È disponibile in radio e in digitale “SLALOM”, il nuovo brano del giovanissimo talento LUK3

Dopo l’esperienza ad Amici 24 e il suo primo club tour che lo ha portato in giro per l’Italia, LUK3 torna con un nuovo...

8 ore ago

Spettacolo

È in radio e in digitale “BACIO PICCOLINO”, il nuovo singolo del cantautore RENATO D’AMICO

Renato D’Amico torna con “Bacio piccolino”, un inno alla leggerezza dell’amore È disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali “Bacio piccolino”, il...

12 ore ago

Spettacolo

Bresh conquista l’Europa: al via i primi live internazionali e il ritorno a Genova con “Mare Nostrum”

Dopo un 2025 che lo ha consacrato come uno degli artisti più apprezzati della scena urban italiana, con l’album Mediterraneo certificato platino e un...

12 ore ago

Spettacolo

Walter Ricci presenta “Neapolis Mambo”: il jazz partenopeo incontra i ritmi del Sud America

Un nuovo capitolo musicale si aggiunge alla carriera di Walter Ricci, cantante e pianista jazz napoletano, con l’uscita del suo nuovo album “Neapolis Mambo”,...

14 ore ago