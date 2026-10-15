Mazda CX-30 2027: evoluzione, tecnologia e nuove versioni Homura Plus e Makoto

Mazda presenta la nuova CX-30 2027, evoluzione del suo SUV compatto che punta su design, tecnologie avanzate e comfort. Due inedite versioni, Homura Plus e Makoto, arricchiscono la gamma offrendo agli automobilisti nuove declinazioni di stile, dotazioni premium e tecnologia al servizio della sicurezza e dell'ergonomia.



Homura Plus occupa il vertice della serie, dedicata a chi cerca il massimo senza compromessi. Gli interni in pelle nera con sedili anteriori ventilati, il sistema audio Bose da 12 altoparlanti, i fari a matrice di LED e il monitor 360° trasformano ogni viaggio in un'esperienza coinvolgente. Dettagli come le finiture interne Gunmetal e le barre nere sul tetto esprimono cura nei dettagli e carattere sportivo.



Accanto alla Homura Plus, debutta la versione speciale Makoto, che regala un'atmosfera luminosa e raffinata. L'abitacolo si distingue per i rivestimenti in tessuto denim e similpelle grigia, plancia in tessuto e tappetini dedicati, mentre la dotazione include audio Bose, monitor 360° e dispositivi riscaldabili per volante e parabrezza. Le ali della griglia anteriore, badge e loghi nero conferiscono un look distintivo.



La sicurezza compie un altro passo avanti grazie alla tecnologia i-Activsense, che integra lo Smart Brake Support di nuova generazione capace di riconoscere anche i motocicli e garantisce maggiore assistenza negli incroci. I fari adattivi a LED migliorati assicurano un'illuminazione ottimale senza disturbare gli altri guidatori, mentre cruise control adattivo, riconoscimento segnali stradali e mantenimento corsia sono inclusi tra i numerosi sistemi di assistenza.



Il design Kodo Soul of Motion viene raffinato da nuovi colori Aero Grey e Zinc Green, che valorizzano le linee dinamiche della vettura. L'abitacolo spicca per ordine, intuitività e qualità percepita; il display centrale da 10,25 pollici e l'Active Driving Display presentano una grafica coordinata, mentre il Mazda Connect integra comandi vocali evoluti, Apple CarPlay, Android Auto e la novità dell'integrazione Amazon Alexa.



La gamma motori conferma l'efficienza con le unità e-Skyactiv G da 140 CV ed e-Skyactiv X da 186 CV, entrambe dotate di Mazda M Hybrid per recupero di energia e consumi ridotti. Sono disponibili trazione anteriore o integrale, con cambio manuale o automatico a sei rapporti.



Accanto alle nuove Homura Plus e Makoto, restano in gamma le versioni Ad'vantage, dal look sportivo accessibile, e Homura, per chi cerca sportività con dotazioni complete.



La filosofia Jinba Ittai, che identifica la naturale connessione tra guidatore e veicolo, continua a essere centrale. "Quattro interpretazioni diverse, ma un unico modello e una stessa idea di fondo: un equilibrio costruito nel tempo e capace di evolvere per incontrare desideri, stili e modi diversi di vivere la Mazda CX-30".



L'offerta commerciale di lancio prevede un vantaggio fino a 3.900 euro e un tasso agevolato al 2,99 percento, con prezzo a partire da 24.950 euro e rate mensili da 159 euro valide su tutta la gamma fino a fine dicembre 2026.



Grazie a questa evoluzione, la Mazda CX-30 2027 si conferma tra i SUV compatti più completi, raffinati e attenti al piacere di guida.