McLaren Automotive e il Gruppo LEGO: ecco la LEGO Technic McLaren P1

McLaren Automotive e il Gruppo LEGO hanno svelato oggi il frutto della loro più recente collaborazione: la LEGO Technic McLaren P1, un tributo all’hypercar ibrida più avanzata al mondo.

La McLaren P1 ha rivoluzionato il mondo delle auto ad alte prestazioni, affermandosi come la supercar più entusiasmante, capace, tecnologicamente avanzata e dinamica del suo tempo. Con una ingegneria all’avanguardia ispirata agli sport motoristici, la P1 ha introdotto innovazioni significative nella riduzione del peso, nei pacchi batteria, nelle prestazioni ad alta velocità, nel propulsore e nell’aerodinamica.

Progettata per essere “la migliore vettura al mondo su strada e su pista”, la McLaren P1 presenta un design e specifiche tecniche che incarnano questa ambizione. Questa hypercar straordinaria è riconosciuta come un riferimento sia per McLaren che per l’evoluzione dei veicoli ibridi ad alte prestazioni.

L’incredibile ingegneria e tecnologia alla base delle prestazioni, dello stile e del design funzionale della McLaren P1 hanno rappresentato la sfida perfetta per il team LEGO Technic incaricato di replicarla in scala 1:8.

Presentata come parte della serie LEGO Technic Ultimate Car Concept, la nuova versione LEGO Technic comprende 3.893 pezzi. Ogni auto ha un numero di serie univoco che sblocca contenuti speciali nascosti. Il modello è dotato di trasmissione a 7 velocità con 2 tamburi del cambio, sospensioni, motore V8 a pistoni, spoiler posteriore regolabile e porte a diedro che si aprono con un meccanismo avanzato, il tutto garantendo un’esperienza di costruzione coinvolgente dall’inizio alla fine, riproducendo in modo identico il reale McLaren P1™.

Il modello è stato creato dai designer LEGO Technic in stretta collaborazione con McLaren Automotive ed entrambi i team si sono concentrati sull’implementazione di quante più caratteristiche all’avanguardia possibili, rendendo omaggio sia alla vera P1 che all’eccellenza tecnica per la quale McLaren è rinomata.