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Mega Man Star Force Legacy Collection: il ritorno dell’eroe digitale sulle console moderne

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Il leggendario eroe blu è tornato. Capcom riporta in vita una delle saghe più amate dell’era Nintendo DS con Mega Man Star Force Legacy Collection, disponibile da oggi su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC tramite Steam.
La raccolta comprende tutti e sette i capitoli principali della serie, ovvero Mega Man Star Force Pegasus, Leo, Dragon, 2 Zerker x Ninja, 2 Zerker x Saurian, 3 Black Ace e 3 Red Joker, offrendo ai giocatori la possibilità di vivere o riscoprire le avventure di Geo Stelar in una versione completamente aggiornata per le piattaforme moderne.

Mega Man Star Force Legacy Collection conserva l’essenza della serie originale ma introduce una serie di miglioramenti pensati per rendere l’esperienza più fluida e accessibile. Ambientata in un futuro dominato dalla tecnologia digitale, la saga segue le avventure di Geo Stelar, giovane protagonista che stringe un legame con l’entità aliena Omega-Xis per trasformarsi in Mega Man. Insieme affrontano sfide che intrecciano il mondo reale e il Mondo Wave, un universo digitale dove si combatte su griglie 3×5 combinando movimenti in tempo reale e attacchi basati su carte.

Oltre alla dinamica di gioco originale, la raccolta propone un set di aggiornamenti tecnici e contenutistici che ampliano l’esperienza. I giocatori possono passare da una grafica in alta risoluzione a quella classica per un tocco rétro e personalizzare il livello di difficoltà modificando parametri come la potenza d’attacco del Mega Buster o la frequenza degli incontri nemici. La nuova libreria delle carte permette di accedere a rare carte bonus, precedentemente ottenibili solo tramite eventi o prodotti speciali, per creare mazzi ancora più potenti.

Ciò che rende la raccolta particolarmente ricca è anche la possibilità di esplorare una vasta galleria d’arte con oltre 1.000 artwork ufficiali e una sezione lettore musicale che raccoglie tutte le colonne sonore originali insieme a nuovi arrangiamenti attivabili come musica di gioco.

Il comparto online è stato completamente rivisitato: i giocatori possono sfidarsi in partite amichevoli o classificate, scambiarsi carte a livello globale e ricreare legami grazie al rinnovato sistema Brother Band, che ora consente di aggiungere fino a 100 utenti, scegliendo sei di loro per ottenere potenziamenti in partita. Inoltre, tutte le funzioni e gli eventi speciali originariamente legati alla connessione tra titoli DS sono stati ricreati, permettendo di rivivere quelle esperienze senza limitazioni hardware.

Per celebrare il lancio, Capcom propone anche un’iniziativa dedicata agli appassionati dell’anime legato alla serie, trasmesso in diretta streaming, oltre all’introduzione di Sonia Strumm e Luna Platz come nuovi contenuti scaricabili, che aggiungono ulteriori opzioni di personalizzazione per il menu principale del gioco.

Con Mega Man Star Force Legacy Collection, Capcom offre non solo un ritorno nostalgico per chi seguì la saga originaria, ma anche un accesso immediato e rinnovato per le nuove generazioni. Un tributo curato nei dettagli al mondo del Mondo Wave, dove tradizione e innovazione si fondono per riportare in vita l’energia di uno degli universi più affascinanti dell’intera storia di Mega Man.

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