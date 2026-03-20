Mega Splendore: l’espansione di Pokémon Pocket introduce le Megaevoluzioni Shiny

Il mondo del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket si prepara a vivere una nuova e scintillante avventura. The Pokémon Company ha annunciato l’arrivo dell’espansione Mega Splendore, disponibile a livello globale a partire dal 26 marzo 2026. Una novità che promette di ridefinire l’esperienza di gioco grazie all’introduzione dei Pokémon Megaevoluzione Shiny, un elemento mai visto fino ad ora nell’app.

Secondo quanto comunicato, “l’espansione Mega Splendore permetterà di arricchire la propria collezione con una novità speciale e segnerà il debutto assoluto dei Pokémon Megaevoluzione Shiny”. I fan potranno finalmente aggiungere alle loro collezioni le nuove carte dedicate ai potentissimi Mega Charizard X e Mega Gengar, due tra i Pokémon più iconici e amati. Queste carte si distinguono per la loro forza e per illustrazioni inedite, rese ancora più spettacolari da effetti visivi dinamici che si attivano semplicemente inclinando le carte.

Accanto alle nuove introduzioni, l’espansione Mega Splendore porterà con sé una serie di eventi speciali all’interno dell’app. Tra questi, l’evento emblema dedicato a Mega Splendore, in programma da fine marzo a inizio aprile, offrirà la possibilità di ottenere nuovi emblemi, Sabbialuce e altri oggetti esclusivi. A seguire, nel mese di aprile, si terranno tre ulteriori appuntamenti: l’evento bonus Slowpoke, l’evento Pesca Misteriosa e l’evento settimanale della community. Il primo inviterà i giocatori a partecipare a battaglie individuali per conquistare promo pack della Serie B vol. 6; il secondo metterà a disposizione le carte promozionali di Gastly e Wigglytuff tramite un sistema di pesca misteriosa, con la possibilità di ottenere buoni scambio per carte speciali; infine, il terzo incoraggerà la condivisione e lo scambio di carte tra i membri della community, permettendo di ottenere accessori e premi unici.

Per celebrare il lancio, è stato pubblicato anche un trailer ufficiale che mostra alcune delle nuove illustrazioni e meccaniche introdotte con Mega Splendore. Il filmato anticipa l’atmosfera elettrizzante della nuova espansione, mettendo in evidenza i riflessi luminosi e le ambientazioni raffinate che caratterizzeranno le nuove carte.

Mega Splendore rappresenta dunque un passo deciso avanti per l’universo del GCC Pokémon Pocket, unendo tradizione e innovazione in un formato che continua ad affascinare milioni di giocatori nel mondo. L’introduzione delle Megaevoluzioni Shiny e dei nuovi eventi interattivi promette di rendere il 2026 un anno memorabile per tutti gli appassionati del mondo Pokémon.