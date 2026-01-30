Connect with us

Hi, what are you looking for?

Giochi

Megaevoluzione – Ascesa Eroica: arriva la nuova espansione del GCC Pokémon

Published

Una nuova ondata di carte sta per conquistare gli appassionati del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon. The Pokémon Company International ha annunciato l’uscita ufficiale dell’espansione “Megaevoluzione – Ascesa Eroica”, disponibile da oggi presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo. L’espansione introduce nel GCC Pokémon i potentissimi Pokémon Megaevoluzione, ispirandosi all’atteso videogioco *Leggende Pokémon: Z-A*.

Megaevoluzione – Ascesa Eroica porta con sé una ricca selezione di nuove carte, tra cui i Pokémon-ex Megaevoluzione mai visti prima, come *Mega Dragonite-ex*, insieme a nuove versioni di Pokémon amati e degli Allenatori più iconici, ora con illustrazioni completamente rinnovate. L’espansione introduce inoltre la nuova categoria di rarità “rara attacco Mega”, dedicata a carte che presentano, come elemento grafico dell’illustrazione, il nome di uno degli attacchi scritto in caratteri katakana giapponesi, un tocco stilistico che le renderà particolarmente ambite dai collezionisti.

Le carte di Megaevoluzione – Ascesa Eroica sono incluse in diversi prodotti già disponibili. Tra questi, la Collezione Erika/Ubaldo, che propone due buste dell’espansione, una carta promozionale – Tangela di Erika o Komala di Ubaldo – e una moneta abbinata; e la Collezione con adesivi, che include tre buste, una carta promozionale olografica di Charmander o Gastly e un set di adesivi raffiguranti Mega Charizard Y o Mega Gengar.

Nei prossimi mesi arriveranno numerosi altri prodotti dedicati. Dal 20 febbraio 2026 saranno disponibili il Set Allenatore Fuoriclasse, che offrirà nove buste, una carta promozionale in stile rara con illustrazione di Zekrom di N e diversi accessori da gioco, e le Miniscatole da collezione, ciascuna con due buste e una carta adesiva illustrata. Il 20 marzo sarà la volta della Collezione con poster premium, con 10 buste e carte promozionali di Mega Gardevoir-ex o Mega Lucario-ex in versione “rara attacco Mega”, accompagnate da un poster stampato su entrambi i lati; nello stesso giorno uscirà anche la Collezione con spilla deluxe Compagni d’avventura, con cinque buste, tre carte promozionali olografiche di Chikorita, Tepig e *Totodile* e una speciale spilla a tema.

A partire dal 24 aprile 2026 debutteranno inoltre la Collezione Mega Meganium-ex/Mega Emboar-ex/Mega Feraligatr-ex, contenente quattro buste, una carta promozionale del rispettivo Pokémon e una carta lenticolare gigante, e la Confezione di buste dell’espansione, che offrirà sei buste dedicate.

Oltre alla versione fisica, Megaevoluzione – Ascesa Eroica è già disponibile in formato digitale sull’app GCC Pokémon Live per dispositivi iOS, Android, macOS e Windows. All’interno dell’app, i giocatori potranno collezionare e utilizzare i nuovi Pokémon-ex Megaevoluzione nelle sfide online. Una volta effettuato l’accesso, il Pass Lotta dell’espansione Megaevoluzione – Ascesa Eroica premierà i giocatori con due nuovi mazzi incentrati su Mega Dragonite-ex e Mega Meganium-ex.

Con questa nuova espansione, il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon continua ad arricchirsi di creatività, strategia e innovazione, offrendo ai fan di tutte le età la possibilità di vivere nuove esperienze nel mondo dei Pokémon Megaevoluzione.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Tecnologia

TCL porta al CES 2026 l’AI al centro della casa: dai nuovi TV SQD‑Mini LED al robot Ai Me

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Motori

BYD lancia l’“Operazione Purification”: fino a 10.000 euro di bonus per chi rottama l’auto con cinghia a bagno d’olio

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Spettacolo

Affari d’Occasione: il mercato dell’usato che diventa spettacolo su DMAX

Spettacolo

Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Spettacolo

Kid Yugi e ANNA insieme nel nuovo singolo “Push It”: anticipazione dell’album “Anche gli eroi muoiono”

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Moda

Where the Ocean Meets the City: la nuova capsule di North Sails e Voile Blanche unisce mare e metropoli

Società

Giuseppe Conte ospite di Paolo Del Debbio a “Dritto e Rovescio”: politica estera, sicurezza e carovita al centro del dibattito

Giochi

ACE COMBAT 7 supera i 7 milioni di copie vendute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolodute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolo

Motori

Leapmotor sceglie il Salone dell’Auto di Bruxelles 2026 per mostrare il futuro della mobilità elettrica accessibile.

Motori

Michelin Italiana celebra 120 anni e inaugura la linea di produzione robotizzata piu’ avanzata d’Europa

Motori

iCAUR debutta in Europa: il nuovo marchio globale di Chery coniuga eleganza classica e tecnologia intelligente

Motori

BMW M rivoluziona l’esperienza digitale a bordo: arrivano le nuove app esclusive per i clienti M

Spettacolo

Milano: la storia della città attraverso venti canzoni iconiche su Apple Music

Spettacolo

“Ghost” torna al cinema in 4K per San Valentino: un solo giorno per rivivere un amore eterno

Giochi

Megaevoluzione – Ascesa Eroica: arriva la nuova espansione del GCC Pokémon

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Motori

KTM 890 SMT 2026: la sport-tourer READY TO RACE
BRUNORI SAS

Spettacolo

Brunori Sas: “TuttoBrunori” conquista i teatri italiani e raddoppia le date

Spettacolo

Kid Gamma torna con “Meridione Paradiso”: il viaggio emotivo di una generazione che non si arrende

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Spettacolo

MOBRICI torna con “SUPERNOVA”

Tecnologia

Gaia Gozzi e OPPO Reno15 Series: un viaggio tra arte, luce e tecnologia

Spettacolo

KID YUGI pubblica il suo attesissimo nuovo album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Motori

Alfa Romeo e Maserati unite sotto il segno di BOTTEGAFUORISERIE a Ultimate Supercar Garage

Motori

Hyundai: IONIQ 9 conquista i massimi riconoscimenti per sicurezza, qualità e affidabilità

Spettacolo

Ditonellapiaga torna con “Sì lo so”: ironia, ritmo e libertà creativa

Motori

Citroën Karin premiata ai Trophées Rétromobile: un’icona del design che torna a brillare

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Giochi

Il ritorno di un’icona: THEQUICKSHOT II segna la nuova era del gioco retrò

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Motori

Mercedes-Benz accelera verso il futuro: nasce l’ecosistema dei robotaxi di lusso
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Giochi

Il ritorno di un’icona: THEQUICKSHOT II segna la nuova era del gioco retrò

Il leggendario joystick QuickShot II torna in scena. Retro Games Ltd., in collaborazione con PLAION REPLAI, annuncia la disponibilità di THEQUICKSHOT II, una fedele...

8 ore ago

Giochi

Dawn of War IV: il ritorno degli Ork infiamma il campo di battaglia

Deep Silver e KING Art Games hanno presentato il primo trailer dedicato a una delle fazioni più amate e caotiche dell’universo di Warhammer 40.000:...

1 giorno ago

Tecnologia

Kingston Technology presenta la nuova gamma di SSD per ogni tipo di gamer

In un panorama videoludico sempre più evoluto, in cui i titoli richiedono potenza e capacità di elaborazione elevate, la scelta dell’unità di archiviazione gioca...

2 giorni ago

Società

Giocattoli e prima infanzia: collezionabili, licenze e sicurezza guidano la ripresa

Il mercato del giocattolo e della prima infanzia in Italia mostra segnali di rinnovata vitalità dopo un periodo di flessione. Secondo i più recenti...

3 giorni ago