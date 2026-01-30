Megaevoluzione – Ascesa Eroica: arriva la nuova espansione del GCC Pokémon

Una nuova ondata di carte sta per conquistare gli appassionati del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon. The Pokémon Company International ha annunciato l’uscita ufficiale dell’espansione “Megaevoluzione – Ascesa Eroica”, disponibile da oggi presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo. L’espansione introduce nel GCC Pokémon i potentissimi Pokémon Megaevoluzione, ispirandosi all’atteso videogioco *Leggende Pokémon: Z-A*.

Megaevoluzione – Ascesa Eroica porta con sé una ricca selezione di nuove carte, tra cui i Pokémon-ex Megaevoluzione mai visti prima, come *Mega Dragonite-ex*, insieme a nuove versioni di Pokémon amati e degli Allenatori più iconici, ora con illustrazioni completamente rinnovate. L’espansione introduce inoltre la nuova categoria di rarità “rara attacco Mega”, dedicata a carte che presentano, come elemento grafico dell’illustrazione, il nome di uno degli attacchi scritto in caratteri katakana giapponesi, un tocco stilistico che le renderà particolarmente ambite dai collezionisti.

Le carte di Megaevoluzione – Ascesa Eroica sono incluse in diversi prodotti già disponibili. Tra questi, la Collezione Erika/Ubaldo, che propone due buste dell’espansione, una carta promozionale – Tangela di Erika o Komala di Ubaldo – e una moneta abbinata; e la Collezione con adesivi, che include tre buste, una carta promozionale olografica di Charmander o Gastly e un set di adesivi raffiguranti Mega Charizard Y o Mega Gengar.

Nei prossimi mesi arriveranno numerosi altri prodotti dedicati. Dal 20 febbraio 2026 saranno disponibili il Set Allenatore Fuoriclasse, che offrirà nove buste, una carta promozionale in stile rara con illustrazione di Zekrom di N e diversi accessori da gioco, e le Miniscatole da collezione, ciascuna con due buste e una carta adesiva illustrata. Il 20 marzo sarà la volta della Collezione con poster premium, con 10 buste e carte promozionali di Mega Gardevoir-ex o Mega Lucario-ex in versione “rara attacco Mega”, accompagnate da un poster stampato su entrambi i lati; nello stesso giorno uscirà anche la Collezione con spilla deluxe Compagni d’avventura, con cinque buste, tre carte promozionali olografiche di Chikorita, Tepig e *Totodile* e una speciale spilla a tema.

A partire dal 24 aprile 2026 debutteranno inoltre la Collezione Mega Meganium-ex/Mega Emboar-ex/Mega Feraligatr-ex, contenente quattro buste, una carta promozionale del rispettivo Pokémon e una carta lenticolare gigante, e la Confezione di buste dell’espansione, che offrirà sei buste dedicate.

Oltre alla versione fisica, Megaevoluzione – Ascesa Eroica è già disponibile in formato digitale sull’app GCC Pokémon Live per dispositivi iOS, Android, macOS e Windows. All’interno dell’app, i giocatori potranno collezionare e utilizzare i nuovi Pokémon-ex Megaevoluzione nelle sfide online. Una volta effettuato l’accesso, il Pass Lotta dell’espansione Megaevoluzione – Ascesa Eroica premierà i giocatori con due nuovi mazzi incentrati su Mega Dragonite-ex e Mega Meganium-ex.

Con questa nuova espansione, il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon continua ad arricchirsi di creatività, strategia e innovazione, offrendo ai fan di tutte le età la possibilità di vivere nuove esperienze nel mondo dei Pokémon Megaevoluzione.