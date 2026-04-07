Mercato moto e scooter 2026: primo trimestre in crescita, boom degli scooter e segnali positivi per l’elettrico

Il mercato delle due ruote a motore archivia il primo trimestre del 2026 con un bilancio decisamente positivo, confermando segnali di ripresa e una rinnovata fiducia nel settore. A trainare la crescita sono soprattutto gli scooter, protagonisti di una performance particolarmente brillante che contribuisce a rafforzare un contesto complessivamente favorevole per l’intero comparto.

Nonostante i dati incoraggianti, è necessaria una lettura attenta dei numeri. Nei primi mesi del 2025, infatti, il mercato era stato fortemente influenzato dalla fine della commercializzazione dei modelli Euro 5, un fattore che aveva alterato il confronto su base annua. Tuttavia, i risultati attuali indicano chiaramente una tendenza in ripresa, alimentando aspettative positive in vista dell’avvio della stagione motociclistica, tradizionalmente il periodo più dinamico dell’anno.

Marzo si chiude con il terzo segno positivo consecutivo, registrando un incremento del 22,31% e 40.721 veicoli immatricolati. Gli scooter guidano la crescita con un aumento del 28,38% e 22.664 unità targate. Anche il segmento delle moto mostra una dinamica favorevole, con un +14,28% e 16.939 mezzi venduti. I ciclomotori, infine, segnano un deciso recupero con una crescita del 37,01%, pur su un confronto con un marzo 2025 particolarmente debole, raggiungendo 1.118 unità.

Guardando al dato cumulato del primo trimestre, il mercato totalizza 84.788 veicoli immatricolati, pari a una crescita del 14,77%. Gli scooter confermano il loro ruolo centrale con 46.386 unità e un incremento del 14,65%, mentre le moto seguono con 35.637 mezzi e una crescita del 13,93%. Positivo anche il dato dei ciclomotori, che registrano un +29,39% e 2.765 unità complessive.

Segnali incoraggianti arrivano anche dal segmento elettrico. Dopo il brusco calo di febbraio, il mercato delle due ruote a zero emissioni torna a crescere a marzo, segnando un +8,53% e 649 veicoli immatricolati. La spinta degli incentivi Ecobonus si conferma determinante, anche se il dato cumulato resta ancora negativo con un -12,95% e 1.264 unità, a testimonianza di una ripresa ancora in fase di consolidamento.

Infine, torna in territorio positivo anche il comparto dei quadricicli. Dopo due mesi difficili, marzo registra una crescita del 45,89% con 1.437 unità. Le minicar elettriche, ferme a 892 unità, non sembrano aver ancora beneficiato appieno degli incentivi, ma le prospettive restano favorevoli: è infatti probabile che l’effetto degli Ecobonus si manifesti nelle prossime settimane, con la trasformazione degli ordini in vendite effettive.