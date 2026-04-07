Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Mercato moto e scooter 2026: primo trimestre in crescita, boom degli scooter e segnali positivi per l’elettrico

Published

Il mercato delle due ruote a motore archivia il primo trimestre del 2026 con un bilancio decisamente positivo, confermando segnali di ripresa e una rinnovata fiducia nel settore. A trainare la crescita sono soprattutto gli scooter, protagonisti di una performance particolarmente brillante che contribuisce a rafforzare un contesto complessivamente favorevole per l’intero comparto.

Nonostante i dati incoraggianti, è necessaria una lettura attenta dei numeri. Nei primi mesi del 2025, infatti, il mercato era stato fortemente influenzato dalla fine della commercializzazione dei modelli Euro 5, un fattore che aveva alterato il confronto su base annua. Tuttavia, i risultati attuali indicano chiaramente una tendenza in ripresa, alimentando aspettative positive in vista dell’avvio della stagione motociclistica, tradizionalmente il periodo più dinamico dell’anno.

Marzo si chiude con il terzo segno positivo consecutivo, registrando un incremento del 22,31% e 40.721 veicoli immatricolati. Gli scooter guidano la crescita con un aumento del 28,38% e 22.664 unità targate. Anche il segmento delle moto mostra una dinamica favorevole, con un +14,28% e 16.939 mezzi venduti. I ciclomotori, infine, segnano un deciso recupero con una crescita del 37,01%, pur su un confronto con un marzo 2025 particolarmente debole, raggiungendo 1.118 unità.

Guardando al dato cumulato del primo trimestre, il mercato totalizza 84.788 veicoli immatricolati, pari a una crescita del 14,77%. Gli scooter confermano il loro ruolo centrale con 46.386 unità e un incremento del 14,65%, mentre le moto seguono con 35.637 mezzi e una crescita del 13,93%. Positivo anche il dato dei ciclomotori, che registrano un +29,39% e 2.765 unità complessive.

Segnali incoraggianti arrivano anche dal segmento elettrico. Dopo il brusco calo di febbraio, il mercato delle due ruote a zero emissioni torna a crescere a marzo, segnando un +8,53% e 649 veicoli immatricolati. La spinta degli incentivi Ecobonus si conferma determinante, anche se il dato cumulato resta ancora negativo con un -12,95% e 1.264 unità, a testimonianza di una ripresa ancora in fase di consolidamento.

Infine, torna in territorio positivo anche il comparto dei quadricicli. Dopo due mesi difficili, marzo registra una crescita del 45,89% con 1.437 unità. Le minicar elettriche, ferme a 892 unità, non sembrano aver ancora beneficiato appieno degli incentivi, ma le prospettive restano favorevoli: è infatti probabile che l’effetto degli Ecobonus si manifesti nelle prossime settimane, con la trasformazione degli ordini in vendite effettive.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Test

Nuova Tesla Model Y: la nostra prova su strada

Motori

Toyota C‑HR+: il nuovo SUV elettrico che punta su design, potenza e autonomia

Spettacolo

Hellwatt Festival 2026: a Reggio Emilia il più grande evento musicale mai prodotto in Italia

Test

Nissan Juke Hybrid: la nostra prova su strada

Focus

Omoda & Jaecoo amplia l’universo Super Hybrid: tre nuovi SUV per ogni esigenza

Turismo

Gardaland Resort riapre il 28 marzo con una stagione di magia, innovazione e trend globali

Motori

Horizon Automotive accelera sulla crescita e presenta il piano industriale 2026-2028: sinergie con Facile.it e focus su dealer e case costruttrici

Motori

Sapori Svelati: Mercedes‑Benz Italia racconta l’Italia attraverso le sue strade e i suoi sapori

Motori

DENZA: Daniel Craig testimonial del lancio internazionale

Test

Fiat Grande Panda Hybrid: la nostra prova su strada

Spettacolo

Diletta Leotta presenta Mamma Dilettante 5: disponibile da oggi la prima puntata del podcast e vodcast

Motori

BYD rivoluziona la mobilità elettrica: ricarica dal 10% al 70% in soli cinque minuti

Società

Questa sera a “Quarto Grado”: nuovi sviluppi sui casi di Garlasco e Resinovich

Focus

BYD ATTO 2 DM-i: il nuovo SUV compatto super ibrido punta al mercato italiano con 1.000 km di autonomia

Motori

Hyundai protagonista alla Acea Run Rome The Marathon 2026: energia e innovazione lungo le strade della Capitale

Tecnologia

TCL presenta la nuova linea 2026: tecnologia SQD‑Mini LED, audio immersivo e dispositivi smart per una casa sempre più connessa

Moda

Havaianas celebra il Brazilian Flair con Vini Jr.: la nuova collezione tra cultura, stile e identità globale

Motori

BYD Seal U DM-i: la nostra prova su strada

Società

Nuovo appuntamento con “Quarto Grado” indagini sugli nuovi sviluppi dei casi Genini e Garlasco

Motori

SOGNANDO ROSSO: gli anni di Luca Cordero di Montezemolo alla Ferrari in arrivo dal 20 marzo su Sky Documentaries

Società

Domani sera a “Realpolitik”: crisi energetica e caso Ungari al centro del dibattito

Motori

Aprilia Pro Experience 2026: una giornata da sogno a Misano con Biaggi e i piloti MotoGP

Sport

Samsung Galaxy S26 Ultra rivoluziona la trasmissione sportiva durante la Street League Skateboarding

Spettacolo

Nayt torna in radio con “Forte”: un inno d’amore tratto dall’album “io Individuo”

Tecnologia

Google rafforza il suo impegno per la salute mentale con nuove funzioni in Gemini

Motori

SUSTAINera: nuovi store su eBay per ricambi originali usati provenienti dall’Hub di Economia Circolare di Torino

Motori

Mazda celebra la passione per la MX-5 con una giornata all’insegna del “Joy of Driving” a Varano

Motori

ASSOGOMMA: cambio gomme in calendario dal 15 aprile

Spettacolo

“Maximum Pleasure Guaranteed”: Apple TV presenta il primo teaser del nuovo thriller con Tatiana Maslany e Jake Johnson

Motori

Bridgestone e Di.Di. rinnovano la partnership 2026

Spettacolo

Erick Panini torna con “Così Vero”: un inno all’amore autentico

Società

Bosch corre alla Milano Marathon con Magica Cleme e Laureus

Motori

#lavalacqua (Suzuki Micro Plastic Collector): il sistema che raccoglie le microplastiche, ora disponibile per tutti

Motori

Nascosti in piena vista: avvistamento degli squali nella nuova Opel Astra

Motori

Mercato moto e scooter 2026: primo trimestre in crescita, boom degli scooter e segnali positivi per l’elettrico

Spettacolo

Nayt domina la classifica FIMI per la seconda settimana: “io Individuo” è il suo nuovo vertice artistico

Società

Questa sera a “È sempre Cartabianca” focus sui dossier del Governo Meloni

Spettacolo

Gianni Morandi torna con “Monghidoro”: il nuovo singolo scritto da Jovanotti

Spettacolo

thevoto torna dopo due anni con “LITURGIA”: un rito di rinascita personale e artistica

Spettacolo

Labasco pubblica “Sotto gli occhi di Dio”: il debutto che unisce sacro e profano
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Aprilia Pro Experience 2026: una giornata da sogno a Misano con Biaggi e i piloti MotoGP

Una giornata unica, all’insegna della velocità e dell’eccellenza motociclistica, attende gli appassionati il prossimo 18 aprile presso il Misano World Circuit. Torna infatti l’Aprilia...

7 ore ago

Motori

SUSTAINera: nuovi store su eBay per ricambi originali usati provenienti dall’Hub di Economia Circolare di Torino

SUSTAINera, la business unit di Stellantis dedicata all’Economia Circolare, compie un passo decisivo verso la diffusione del riuso automobilistico con il lancio di nuovi...

10 ore ago

Motori

Mazda celebra la passione per la MX-5 con una giornata all’insegna del “Joy of Driving” a Varano

Una giornata per celebrare il piacere autentico della guida e la passione per una delle roadster più iconiche della storia automobilistica. Mazda porterà la...

11 ore ago

Motori

ASSOGOMMA: cambio gomme in calendario dal 15 aprile

Con l’arrivo della bella stagione è tempo di pensare al cambio gomme: dal 15 aprile e fino al 15 maggio, gli automobilisti che montano...

11 ore ago