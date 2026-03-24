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Mercedes-AMG svela la nuova GT3 e la Black Series: pura potenza su un’unica piattaforma

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Mercedes-AMG alza ulteriormente l’asticella delle prestazioni e svela il futuro della gamma GT con un progetto ambizioso che unisce pista e strada. Dopo aver catalizzato l’attenzione globale, la CONCEPT AMG GT TRACK SPORT si conferma molto più di un esercizio stilistico: è una vera piattaforma tecnologica destinata a dare vita a due modelli estremi, la nuova Mercedes-AMG GT3 e la futura Mercedes-AMG GT Black Series.

L’annuncio segna un passaggio chiave nella strategia del marchio di Affalterbach, che punta a consolidare la propria leadership sia nel motorsport Customer Racing sia nel segmento delle supercar omologate per la strada. La concept diventa così il ponte perfetto tra competizione pura e prestazioni senza compromessi su asfalto.

A sottolineare la visione è stato Michael Schiebe, Chairman del Board di Mercedes-AMG GmbH, che ha definito il progetto come una dichiarazione inequivocabile di orientamento alle massime performance. La nuova Black Series promette di essere la più estrema mai realizzata, mentre la futura GT3 punta a stabilire nuovi riferimenti assoluti nel panorama delle competizioni GT.

Il cuore di questa evoluzione è rappresentato proprio dalla CONCEPT AMG GT TRACK SPORT, sviluppata fin dall’inizio come laboratorio tecnologico avanzato. La variante stradale fungerà da modello di omologazione per la GT3 da corsa, confermando un approccio ingegneristico che deriva direttamente dall’esperienza in pista. Una filosofia racing che si traduce in innovazione concreta anche per la guida su strada.

Dal punto di vista dello sviluppo, il progetto ha già affrontato una lunga fase di test intensivi iniziata nell’ottobre 2025. Il prototipo, riconoscibile per la livrea camouflage con accenti giallo-verdi e rossi, è stato messo alla prova su circuiti altamente tecnici come Immendingen, Bilster Berg, Portimão e Monteblanco. Ora il programma entra in una fase cruciale con i test sul leggendario Nürburgring Nordschleife, banco di prova definitivo per ogni sportiva ad alte prestazioni.

Anche l’identità visiva delle future vetture è stata definita con precisione. Il rosso diventerà il colore distintivo della Mercedes-AMG GT3, elemento centrale della livrea ufficiale AMG Motorsport, mentre il giallo-verde identificherà la nuova Mercedes-AMG GT Black Series, rafforzandone il carattere estremo e riconoscibile.

Con questo doppio sviluppo, Mercedes-AMG dimostra ancora una volta la capacità di trasferire tecnologia dalla pista alla strada, ridefinendo i confini delle prestazioni. La promessa è chiara: due vetture, un’unica missione, superare ogni aspettativa in termini di velocità, dinamica e innovazione.

 

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