Mercedes-Benz presenta eConic, il truck completamente elettrico a zero emissioni

Con il Mercedes-Benz eEconic, un autocarro pesante elettrico a batteria a pianale ribassato, Daimler Trucks compie un ulteriore importante passo in avanti nell’elettrificazione dei truck. Nel 2021 verrà avviata la sperimentazione concreta dell’eEconic mediante l’impiego per servizi municipali. Clienti selezionati testeranno i veicoli nell’impiego reale al fine di verificarne l’adattabilità all’uso quotidiano. Le esperienze così raccolte verranno implementate direttamente nella produzione di serie dell’eEconic, che inizierà a partire dal 2022. L’eEconic si basa su un altro truck elettrico, l’eActros per l’impiego nel servizio di distribuzione pesante, che verrà costruito in serie già dal 2021.

L’eEconic verrà offerto inizialmente nella configurazione 6×2/N NLA e sarà impiegato prevalentemente come veicolo per la raccolta dei rifiuti. L’utilizzo del truck elettrico a batteria nel settore dello smaltimento dei rifiuti in ambito urbano è particolarmente indicato in virtù dei tragitti relativamente brevi, non superiori a 100 km circa, e delle percorrenze stabilmente pianificabili con un elevato numero di arresti e partenze. Se il conducente adotta uno stile di guida parsimonioso, grazie al recupero di energia in fase di frenata è possibile recuperare energia elettrica che andrà a ricaricare la batteria del veicolo, con un conseguente aumento dell’autonomia e del livello di efficienza.

L’eEconic è parte integrante della strategia di Daimler Trucks sul versante del trasporto elettrico

Gesa Reimelt, Responsabile E-Mobility Group di Daimler Trucks & Buses, aggiunge: “Nelle regioni di maggior fatturato, Daimler Trucks & Buses desidera offrire entro il 2039 tutti i nuovi truck ed autobus come veicoli neutrali in termini di emissioni di CO2 durante la marcia. A tal fine, grazie alla nostra strategia globale basata su piattaforme, puntiamo su tecnologie e architetture standardizzate a livello mondiale anche nel campo dei veicoli elettrici e siamo in grado di accelerare enormemente i lavori di sviluppo grazie alle sinergie. L’eEconic, ad esempio, si basa sul nostro eActros, un veicolo che viene attualmente testato in modo intensivo nell’impiego concreto e verrà prodotto in serie a partire dal 2021”.

Ralf Forcher, Direttore Marketing, Sales & Service Mercedes-Benz Special Trucks: “L’eEconic è un’importante pietra miliare nella configurazione di una logistica sostenibile nel campo dei servizi municipali. Il veicolo si presta in modo ideale all’elettrificazione in virtù delle sue caratteristiche generali d’impiego, ad esempio nel settore della raccolta rifiuti, caratterizzato da costanti arresti e partenze e percorsi quotidiani pianificabili. A ciò si devono aggiungere due qualità importanti, soprattutto in caso di utilizzo in ambito urbano: il veicolo viaggia a zero emissioni locali e in modo molto silenzioso”.

Silenzioso, pulito, sicuro: il concept eEconic

Già a livello di concept, il Mercedes-Benz eEconic è sinonimo di responsabilità e rispetto dell’ambiente – soprattutto nell’impiego in ambito urbano. La propulsione elettrica non produce emissioni locali né alcuna rumorosità e ciò influisce positivamente sulla qualità della vita sia degli abitanti sia degli utilizzatori del veicolo. Posizionata molto in basso, la cabina “DirectVision” con tetto panoramico e porta lato accompagnatore in vetro, consente al conducente un contatto visivo diretto con gli utenti della strada maggiormente vulnerabili, quali ciclisti e pedoni – un aspetto di decisiva importanza per la sicurezza nel traffico stradale. Allo stesso tempo il conducente viene supportato da molteplici sistemi di assistenza intelligenti finalizzati alla sicurezza, come ad esempio l’assistente alle svolte. Il conducente e l’equipaggio salgono o scendono dal veicolo attraverso due soli scalini, sempre sul lato opposto rispetto alla circolazione stradale. Ciò rende più sicura la discesa e contribuisce a evitare incidenti. Nell’abitacolo, la confortevole altezza interna rende più agile il passaggio da un lato all’altro della cabina.

hiddenCountTag: 1|||hiddenCountRequest: 0