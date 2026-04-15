Mercedes-Benz VLE: l'elettrico premium per viaggiare oltre i 700 km arriva in Italia

La nuova Mercedes-Benz VLE elettrica è ora ordinabile in Italia, portando una nuova dimensione del viaggio sulle strade nazionali. Con un prezzo di partenza di 94.510 euro per la versione VLE 300 a cinque posti, la vettura si posiziona nel segmento premium dei veicoli elettrici, offrendo fin dal debutto una dotazione tecnologica e di comfort particolarmente completa.



Protagonista di questa novità è la batteria da 115 kWh che garantisce un'autonomia dichiarata superiore ai 700 km, confermando l'obiettivo della casa di Stoccarda di abbinare prestazioni elevate a lunga percorrenza. La VLE 300 integra di serie sospensioni pneumatiche AIRMATIC, asse posteriore sterzante, climatizzatore automatico THERMOTRONIC e l'ampio tetto panoramico Sky View, assicurando così comfort e piacere di guida.



Al lancio, la gamma comprende una motorizzazione e sei versioni preconfigurate, ognuna pensata per soddisfare diverse esigenze: Space Champion, Everyday Hero, Family Companion, Versatile, Stylish Innovator e Grand EXCLUSIVE. La possibilità di personalizzare online il proprio modello rende l'esperienza d'acquisto ancora più accessibile e moderna.



La VLE 300 viene proposta in quattro versioni con Advanced Plus Package, che include anche l'assale posteriore sterzante e portellone EASY-PACK con lunotto posteriore ad apertura separata. Due ulteriori configurazioni EXCLUSIVE Line offrono il Premium Plus Package, arricchendo l'equipaggiamento con head-up display, sistema MBUX Superscreen di ultima generazione e DIGITAL LIGHT.



Tra gli elementi distintivi, spiccano finiture di alta gamma e tecnologie di bordo pensate sia per la sicurezza sia per il comfort di ogni passeggero. In Italia, la versione a cinque posti parte da 94.510 euro, mentre la configurazione a sei posti è disponibile a partire da 94.970 euro, entrambe con IVA e MSS inclusi.



Nel corso dell'anno, la gamma sarà ulteriormente ampliata con nuove varianti di potenza e possibilità di configurazione, consentendo una personalizzazione ancora maggiore per chi cerca innovazione, autonomia e raffinatezza nel segmento dei minivan elettrici.