Mercedes CLA Shooting Brake Hybrid: la prova su strada tra comfort, tecnologia e consumi

La Mercedes CLA Shooting Brake cambia passo e lo fa senza rinunciare alla sua identità. La nuova generazione della station wagon della Stella conserva infatti quella combinazione di eleganza e sportività che ha sempre rappresentato il tratto distintivo del modello, ma introduce una nuova generazione di tecnologia ibrida pensata per rendere più efficiente ogni spostamento. Il risultato è una vettura che interpreta il concetto di familiare in modo tutt’altro che tradizionale: bassa, filante e dinamica, ma allo stesso tempo più spaziosa e concreta nell'utilizzo quotidiano. Noi l’abbiamo provata.

La carrozzeria cresce fino a 4,72 metri di lunghezza, con proporzioni che restano molto equilibrate. Il tetto allungato accompagna la linea verso il portellone senza appesantire il profilo e contribuisce a rendere la CLA Shooting Brake immediatamente riconoscibile. Rispetto alla berlina, la parte posteriore introduce una maggiore funzionalità senza trasformare la vettura in una classica station wagon: è proprio questo equilibrio tra immagine e praticità uno degli elementi più riusciti del progetto.

A bordo la CLA Shooting Brake propone un ambiente moderno e fortemente digitale. La plancia è dominata dagli schermi e dalla nuova generazione del sistema MBUX, mentre la piattaforma elettronica MB.OS porta nella vettura una gestione sempre più connessa delle funzioni di bordo, con aggiornamenti over-the-air e un'interazione evoluta con i servizi digitali.

La strumentazione digitale da 10,25 pollici è affiancata dal display centrale da 14 pollici e, a seconda della configurazione, può essere completata dallo schermo dedicato al passeggero. L'impressione generale è quella di un abitacolo costruito attorno alla tecnologia, ma senza trascurare la comodità.

Il bagagliaio conferma la vocazione pratica del modello: la capacità parte da 455 litri e arriva a 1.290 litri abbattendo gli schienali posteriori. Il divano frazionabile 40:20:40 permette inoltre di trasportare oggetti più lunghi mantenendo disponibili due posti posteriori. Una soluzione che rende la CLA Shooting Brake più versatile senza comprometterne la silhouette sportiva.

La protagonista del test è la CLA 200 Hybrid, equipaggiata con il nuovo quattro cilindri turbo benzina da 1,5 litri, 163 CV e 250 Nm di coppia. Il motore termico lavora insieme a un sistema elettrico integrato nel cambio automatico a doppia frizione a otto rapporti, con un'unità elettrica da circa 30 CV alimentata da una batteria da 1,3 kWh.

È una soluzione ibrida pensata soprattutto per migliorare l'efficienza e rendere più fluida la guida. L'elettrico può intervenire nelle fasi di spunto e, quando le condizioni lo permettono, consentire alla vettura di procedere anche senza l'intervento del motore termico alle velocità più basse. Interessante anche la possibilità di recuperare energia in tutte le otto marce del cambio.

Su strada il sistema mostra il suo lato migliore quando si guida con naturalezza. La risposta è progressiva e il cambio lavora in modo molto fluido, con passaggi di rapporto difficilmente percepibili. Quando invece si chiede tutta la potenza disponibile, il quattro cilindri diventa più. Il contributo dell'elettrico si avverte soprattutto nelle riprese e nelle accelerazioni, dove aggiunge quella spinta supplementare che rende la vettura più pronta.

Il carattere della CLA Shooting Brake 200 Hybrid emerge soprattutto nei trasferimenti. L'assetto privilegia il comfort e la vettura riesce a mantenere un'andatura rilassata anche quando il percorso diventa più impegnativo. Lo sterzo è preciso e naturale, mentre la modalità Sport modifica la risposta della vettura rendendola più pronta e aumentando la consistenza dello sterzo.

Non è però una sportiva travestita da familiare. La CLA Shooting Brake dà il meglio quando viene guidata in modo fluido, sfruttando la coppia disponibile e lasciando lavorare il sistema ibrido. Anche la silenziosità contribuisce alla sensazione di comfort, soprattutto quando si procede a velocità costante. Sulle superfici più rovinate, invece, la taratura morbida delle sospensioni può lasciare emergere qualche risposta più secca quando si affrontano le irregolarità con maggiore decisione.

Il comportamento generale rimane comunque equilibrato. La CLA Shooting Brake è stabile, facile da condurre e sufficientemente agile per una vettura lunga oltre 4,7 metri. La modalità di guida scelta modifica sensibilmente la risposta dell'acceleratore e del telaio, permettendo di passare da un'impostazione più rilassata a una più dinamica.

Uno dei cambiamenti più importanti rispetto al passato riguarda proprio la scelta del motore. Il diesel lascia spazio al benzina elettrificato e la tecnologia ibrida assume il compito di garantire consumi contenuti senza rinunciare alla brillantezza necessaria per affrontare anche i viaggi più lunghi.

Per la CLA 200 a trazione anteriore Mercedes dichiara un consumo combinato WLTP compreso tra 4,9 e 5,4 l/100 km, un dato particolarmente interessante e non molto lontano al dato registrato da noi durante il test. Le impressioni raccolte durante la prova confermano la vocazione all'efficienza del sistema, soprattutto quando si mantiene una guida regolare e si sfrutta la capacità dell'ibrido di recuperare energia nelle decelerazioni.

Sul fronte dei prezzi, la gamma Mercedes CLA Shooting Brake ibrida parte da 48.729 euro per la CLA 180, mentre la CLA 200 oggetto della prova è proposta a partire da 51.431 euro.