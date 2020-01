Mercedes svela la nuova Classe B, la “familiare” più amata dagli italiani

Con 8.870 unità immatricolate nel 2019, la nuova Mercedes-Benz Classe B, la più bella e sportiva di sempre, si conferma il monovolume compatto più venduto in Italia. Un risultato che premia un modello caratterizzato da forti contenuti innovativi, a partire dal design, più dinamico e sportivo rispetto alla precedente generazione, pur conservando le tradizionali doti di abitabilità, spiccata funzionalità e la posizione di guida rialzata tanto apprezzata soprattutto dal pubblico femminile.

Un rinnovamento stilistico, ma anche tecnologico, grazie all’innovativo sistema multimediale MBUX, disponibile di serie su tutte le versioni, in grado di combinare comandi intuitivi e naturali con un software intelligente che apprende dall’esperienza. Bella e accessibile, la nuova Classe B è disponibile con un prezzo di attacco di 25.000 euro per la versione B 160 EXECUTIVE. Inoltre, grazie alla campagna Ecoincentivo MBI, rottamando una vettura da Euro 0 a Euro 5, è oggi possibile risparmiare ben 4.000 euro sul prezzo di acquisto.

La nuova Classe B, il monovolume della Stella, ideale per la famiglia, la città e il tempo libero, si conferma anche la regina del proprio segmento, con quasi 9.000 unità immatricolate nel corso dello scorso anno. Un modello di conquista che si presenta oggi con un design più sportivo, maggiore abitabilità e una gamma di motorizzazioni completamente rinnovate e conformi ai valori limite Euro 6d-TEMP.

Tra i nuovi propulsori, campioni di efficienza e sostenibilità, si distingue il due litri diesel OM 654q, certificato secondo la normativa Euro 6d in vigore da gennaio 2020 per tutti i nuovi modelli. Una gamma che presto si arricchirà anche della versione B 250 e: una plug-in hybrid benzina, con un’autonomia di 70 km in modalità 100% elettrica e caratterizzata da efficienza (1,6-1,4 l/100 km nel ciclo combinato) ed emissioni (36-32 CO2 g/km nel ciclo combinato) record.

L’offerta di nuova Classe B si articola su quattro allestimenti, caratterizzati da una ricca dotazione di equipaggiamenti, già nella versione d’ingresso, con prezzi che partono da 25.000 euro per la B 160 in versione EXECUTIVE, che, beneficiando della campagna Ecoincentivo MBI, scende a 21.000 euro.

• EXECUTIVE: mascherina del radiatore con doppia lamella e Stella centrale, alloggiamenti dei retrovisori in tinta con la carrozzeria, cerchi da 16 pollici, MBUX con display da 7 pollici touchscreen, touchpad, clima automatico, inserti in carbon look, telecamera posteriore, servizi Mercedes me con predisposizione per il set-up, monitoraggio vettura e car sharing privato.

• SPORT: in aggiunta, doppia lamella verniciata in argento, inserto decorativo cromato, elemento cromato nella grembialatura anteriore e in quella posteriore, listelli sulla linea di cintura color cromo, cerchi in lega leggera da 16 pollici (a partire da 120 kW: 17 pollici), sottoporta in tinta con la carrozzeria, volante sportivo in pelle, sedili Comfort anteriori, portellone posteriore EASY PACK con comando elettrico di apertura e chiusura.

• SPORT PLUS: in aggiunta, elemento decorativo cromato sulla linea dei finestrini, mascherine dei terminali di scarico integrate, cerchi in lega leggera da 17 pollici e fari LED High Performance.

• PREMIUM: mascherina del radiatore Matrix e lamella singola, grembialatura anteriore e posteriore AMG (con mascherine dei terminali di scarico a vista), rivestimenti dei sottoporta AMG e cerchi in lega leggera AMG da 18 pollici e fari LED High Performance.

Inoltre, per rendere ancora più esclusive le versioni SPORT PLUS e PREMIUM è disponibile il Pacchetto Night che offre doppia lamella nera della mascherina del radiatore, dettagli neri sugli alloggiamenti dei retrovisori esterni ed elementi decorativi nei paraurti, vetri del vano posteriore oscurati, cerchi in lega leggera bicolori da 18 pollici.

