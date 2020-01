Metro Redux arriva su Nintendo Switch!

Deep Silver e 4A Games sono orgogliose di annunciare che Metro Redux, la collection definitiva della serie, che include Metro 2033 e Metro: Last Light, sarà pubblicata su Nintendo Switch™ il 28 Febbraio 2020. Sviluppato da 4A Games, con le due campagne complete per vivere un’epica avventura, Metro Redux immergerà i giocatori in un’atmosfera unica su Nintendo Switch.

Oltre alle due campagne, Metro Redux contiene tutti I DLC di Metro: Last Light offrendo altre 10 ore di contenuti bonus. I giocatori potranno farsi strada nella Metro di Mosca con due stili di gioco unici: “Survival” per affrontare la campagna come in un survival horror, o “Spartan” per scatenarsi con le abilità di uno Spartan Ranger. I possessori della versione fisica di Metro Redux troveranno entrambi i giochi e tutti I DLC su una cartuccia da 16GB che non richiede un download ulteriore; presso alcuni retailer selezionati, sono aperti i pre-order per l’edizione The Ranger Cache che contiene un set di spille di Metro Redux, la custodia del gioco, un artwork reversibile, 4 cartoline reversibili e un poster A2 reversibile.

Chi preferisce possedere la versione digitale di Metro 2033 Redux e Metro: Last Light Redux può acquistarli individualmente su Nintendo e-Shop.

Storia:

Nel 2013 il mondo è stato sconvolto da un evento apocalittico che ha quasi spazzato via il genere umano e ridotto la superficie del pianeta a una landa deserta e contaminata. Un manipolo di superstiti si è rifugiato nelle profondità della metropolitana di Mosca, e la civiltà umana è entrata in un nuovo Medioevo. Siamo nel 2033. Un’intera generazione è nata e cresciuta sottoterra. Le città-stazione della metropolitana sono sotto assedio e lottano per sopravvivere, fra loro e contro gli orribili mutanti in agguato all’esterno. Tu impersoni Artyom, nato poco prima della catastrofe ma cresciuto sottoterra. Pur non avendo mai varcato i confini della città, un fatidico evento dà il via a una missione disperata nel cuore della metropolitana nel tentativo di mettere in guardia gli umani superstiti contro una terribile minaccia.

Ma ascolteranno? Invece di restare unite, le fazioni della metropolitana sono impegnate in una lotta per conquistare il potere supremo, rappresentato da un ordigno dell’apocalisse contenuto nei depositi militari di D6. Si sta scatenando una guerra civile che potrebbe spazzare via per sempre dalla faccia della terra il genere umano.

Caratteristiche chiave:

Entra nella metropolitana di Mosca e vivi uno dei mondi più coinvolgenti della storia dei videogiochi su Nintendo Switch™

Sfida gli orrori dell’apocalisse russa – usa la maschera antigas e un arsenale di armi di fortuna per affrontare pericolosi mutanti, nemici umani e le insidie dell’ambiente.

Due campagne, e tutti i DLC – Metro Redux contiene due campagne complete che insieme creano un’avventura epica, più altre 10 ore di contenuti bonus. Due esclusivi stili di gioco e la Modalità Ranger aumentano la longevità!

Due esclusivi stili di gioco: “Spartan” e “Survival” – affronta la campagna come in un survival horror, o scatenati come uno Spartan Ranger in queste due incredibili modalità

