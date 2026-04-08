MG chiude il primo trimestre 2026 in crescita: Hybrid+ traina vendite e strategia in Italia

Il 2026 si apre con un segnale decisamente positivo per MG Motor, che archivia il primo trimestre con 15.647 unità immatricolate. Determinante il risultato di marzo, che con 5.907 unità segna il terzo mese consecutivo di crescita, confermando il trend positivo del brand nel mercato italiano.

Al centro di questo successo si posiziona la tecnologia Hybrid+, il sistema full hybrid sviluppato da MG, che nel trimestre raggiunge oltre il 57% del mix di vendita. Un dato che testimonia il crescente apprezzamento da parte dei clienti italiani per una soluzione capace di coniugare efficienza nei consumi, prestazioni brillanti e comfort di guida. Tutti i modelli equipaggiati con questa tecnologia si collocano stabilmente nella top 10 dei rispettivi segmenti, rafforzando la presenza del marchio nei comparti chiave del mercato.

Il ruolo dell’ibrido diventa ancora più rilevante se si considera anche la MG HS Plug-in Hybrid, che porta la quota complessiva delle motorizzazioni elettrificate MG al 60% della gamma. Un risultato che evidenzia una strategia chiara e coerente verso una mobilità sempre più sostenibile.

Importante anche la crescita nel canale flotte, dove la gamma Hybrid+ si sta affermando come una soluzione competitiva per le aziende. Il posizionamento vantaggioso dei canoni di noleggio, unito a un Total Cost of Ownership contenuto, rappresenta un elemento decisivo per i fleet manager alla ricerca di efficienza e affidabilità.

A commentare i risultati è Andrea Bartolomeo, Vice President e Country Manager di SAIC Motor Italy, che sottolinea come il successo sia legato alla capacità del brand di offrire soluzioni concrete e accessibili. Bartolomeo evidenzia inoltre il valore strategico del nuovo Centro Europeo di ingegneria, pensato per sviluppare prodotti sempre più in linea con le esigenze dei clienti europei, rafforzando il posizionamento “In Europa per l’Europa”.

La tecnologia MG Hybrid+ rappresenta oggi uno dei pilastri dell’offerta del marchio. L’integrazione avanzata tra software e hardware consente di ottimizzare i consumi e migliorare la risposta del sistema, offrendo una guida fluida e reattiva. Il sistema si distingue per la presenza di una batteria da 1,83 kWh e di un innovativo cambio ibrido a 3 velocità, una soluzione unica nel segmento che permette di massimizzare la coppia in modalità “electric-first” e migliorare l’efficienza complessiva. Le otto modalità di funzionamento garantiscono inoltre una gestione intelligente dell’energia, contribuendo a ridurre rumorosità e vibrazioni all’interno dell’abitacolo.

La gamma Hybrid+ si articola su tre modelli strategici: la compatta MG3 Hybrid+, il SUV compatto MG ZS Hybrid+ e il C-SUV MG HS Hybrid+. Tre proposte che coprono i segmenti più rilevanti del mercato e rispondono a esigenze diverse, dal neopatentato alla famiglia, fino ai clienti più attenti a comfort, spazio e tecnologia.

MG conferma così la propria ambizione di crescere ulteriormente nel mercato europeo, puntando su innovazione, accessibilità e sostenibilità. Una strategia che mira ad ampliare il pubblico di riferimento, intercettando in particolare giovani e pubblico femminile, sempre più sensibili ai vantaggi concreti offerti dall’ibrido di nuova generazione.