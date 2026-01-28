Connect with us

Michael Jackson: “Number Ones” torna in una speciale edizione in vinile doppio

Published

A più di vent’anni dalla sua pubblicazione originale, torna un capolavoro della musica pop mondiale. Da venerdì 30 gennaio 2026 sarà disponibile per la prima volta in assoluto in formato vinile 2LP “Number Ones” di Michael Jackson, la leggendaria raccolta che celebra i più grandi successi del Re del Pop e che ripercorre oltre vent’anni di carriera.

Pubblicato per la prima volta nel 2003, “Number Ones” raccoglie i singoli di Michael Jackson che hanno raggiunto la vetta delle classifiche in tutto il mondo, offrendo una panoramica senza eguali sul talento e sull’impatto culturale del suo autore. Brani intramontabili come “Billie Jean”, “Thriller”, “Black or White” e “You Rock My World” compongono una scaletta che testimonia la straordinaria versatilità di un artista capace di fondere innovazione, spettacolo e potenza emotiva.

La nuova edizione in vinile rappresenta un evento da collezione per tutti i fan e gli appassionati. L’album sarà disponibile in due versioni: 2LP in vinile nero e una speciale edizione limitata in vinile rosso opaco. Si tratta di una pubblicazione curata nei minimi dettagli che unisce qualità sonora e fascino estetico, pensata per offrire un’esperienza d’ascolto autentica e di livello superiore.

Ogni traccia di “Number Ones” racconta un capitolo fondamentale del percorso artistico di Michael Jackson, un viaggio attraverso le fasi che lo hanno consacrato come figura centrale dell’intrattenimento mondiale. Dalle origini con le prime hit dance e funk, fino ai brani più maturi e riflessivi, l’album ripercorre l’evoluzione di un artista che ha ridefinito i confini della musica pop.

Sony Music firma questo ritorno in formato analogico come un tributo al talento senza tempo di Michael Jackson e alla sua eredità musicale, che continua a influenzare generazioni di artisti e ascoltatori in tutto il mondo. “Con questo nuovo formato, Sony Music rende omaggio al talento senza tempo di Michael Jackson, offrendo ai fan e ai collezionisti un’esperienza d’ascolto di qualità superiore e un oggetto da collezione destinato a diventare un must per ogni amante della musica.”

La tracklist della compilation è una sequenza di successi ininterrotti: si apre con “Don’t Stop ‘Til You Get Enough” e “Rock With You”, prosegue con l’intramontabile “Beat It”, passando per “Bad”, “Smooth Criminal” e “Black or White”, fino a “Earth Song” e alle più recenti “You Rock My World” e “One More Chance”. Ogni lato del doppio LP condensa una parte essenziale dell’universo sonoro di Jackson, tra ritmi coinvolgenti, testi iconici e produzioni rivoluzionarie.

“Number Ones” non è solo una raccolta di successi, ma una testimonianza viva dell’impatto culturale di Michael Jackson. La sua musica, capace di superare barriere di tempo e di genere, torna ora a girare su vinile, nel formato che più di ogni altro conserva il calore e la profondità del suono originale.

Disponibile dal 30 gennaio, questa edizione in doppio LP — in nero e in rosso opaco — è pronta a entrare nelle collezioni dei fan e a riaffermare, una volta di più, la grandezza di colui che resterà per sempre il King of Pop.

Michael Jackson: "Number Ones" torna in una speciale edizione in vinile doppio

