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Microlino e BEN unite per una nuova era della micro-mobilità elettrica in Europa

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Micro Mobility Systems AG (MMS), AMFI — Automotive Micro Factory Italy e CEiiA hanno firmato un Memorandum of Understanding con l’obiettivo di dare vita a una collaborazione strategica incentrata sulla micro-mobilità elettrica. L’intesa mira a integrare e valorizzare due microcar elettriche europee complementari — Microlino e BEN — creando sinergie nei campi tecnologico, produttivo e commerciale.

L’accordo rappresenta un passo significativo nella costruzione di un ecosistema europeo della mobilità sostenibile, capace di coniugare innovazione industriale e attenzione alle esigenze delle città moderne. Grazie alla collaborazione tra le tre realtà, Torino si posiziona come centro nevralgico per la produzione e lo sviluppo delle microcar elettriche, rafforzando il proprio ruolo come polo strategico per l’automotive del futuro.

Oliver Ouboter, COO di Micro Mobility Systems, ha dichiarato: “Microlino ha dimostrato che le microcar elettriche possono conquistare il cuore e la mente dei consumatori in tutta Europa. Unendo le forze con CEiiA e portando BEN nell’ecosistema produttivo di AMFI a Torino, stiamo creando una piattaforma europea solida che copre sia la mobilità privata che quella business. Questa collaborazione è una naturale evoluzione della nostra visione: rendere le città più pulite, intelligenti e vivibili — una microcar alla volta.”

Michelangelo Liguori, General Manager di AMFI, ha sottolineato come l’accordo rappresenti un tassello fondamentale nella crescita di un settore in rapida evoluzione: “AMFI è nata con l’ambizione di diventare un hub industriale strategico per il settore delle microcar elettriche in Europa. Questa partnership con CEiiA è un passo concreto in quella direzione: portando BEN nel nostro stabilimento produttivo accanto a Microlino, stiamo costruendo la massa critica necessaria per creare un ecosistema manifatturiero europeo realmente competitivo e scalabile. Torino ha il talento, le infrastrutture e ora le partnership per guidare questa trasformazione.”

La cooperazione tra le tre realtà unisce competenze complementari: l’esperienza di MMS nella progettazione e nel design iconico di Microlino, la capacità industriale di AMFI e la competenza ingegneristica di CEiiA. L’obiettivo è quello di accelerare lo sviluppo di soluzioni di mobilità elettrica compatte, efficienti e accessibili, favorendo la transizione verso una mobilità urbana sempre più sostenibile.

Questa alleanza, che integra know-how, capacità produttiva e visione comune, potrebbe segnare un momento di svolta per l’intero settore europeo della micro-mobilità. Torino, grazie a questo progetto, punta a diventare uno dei principali hub dell’innovazione automotive del continente, dimostrando come la collaborazione tra aziende e istituzioni possa essere la chiave per una mobilità urbana più intelligente e a misura d’uomo.

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