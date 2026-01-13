Milano Cortina 2026: Warner Bros. Discovery porta l’Olimpiade in diretta integrale su HBO Max

Warner Bros. Discovery si prepara a trasformare i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 in un evento mediatico senza precedenti. HBO Max e discovery+ trasmetteranno in diretta integrale oltre 865 ore di gare, affiancate da studi, approfondimenti e speciali per un totale che supera le 1000 ore di programmazione. Saranno le uniche piattaforme in Italia a offrire la copertura completa di ogni disciplina e di ogni momento olimpico, dalle prime gare del 4 febbraio fino alle ultime medaglie del 22.

Eurosport 1 e Eurosport 2 dedicheranno l’intero palinsesto alle Olimpiadi, trasmettendo live i 116 eventi da medaglia. Tre studi giornalieri racconteranno l’Olimpiade dall’interno: Mountain Zone alle 12.00 con Lia Capizzi, *Half-Time Livigno* alle 18.00 con Fabrizio Monari e *Notte Bianca Milano* alle 23.00 con Dario Donato. Ognuno avrà un’identità precisa, dal racconto in tempo reale dalle sedi di gara, ai recap pomeridiani, fino al talk serale da Casa Italia in Triennale Milano, dove si rivivranno le emozioni della giornata con ospiti e analisi.

Una squadra di 2000 professionisti, di cui oltre 500 sul territorio, garantirà una produzione estesa e di altissima qualità. Il cuore pulsante dell’operazione sarà la WBD House di Cortina d’Ampezzo, studio panoramico e tecnologico nel Villaggio Olimpico, da cui verranno trasmessi collegamenti in diretta e approfondimenti.

“Il nostro viaggio olimpico, iniziato con i Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018, è un modello solido e riconoscibile che, edizione dopo edizione, ha messo al centro la completezza dell’offerta e la qualità del racconto. Il nostro Paese torna a essere protagonista sul palcoscenico olimpico mondiale e noi, come broadcaster ufficiale, siamo fieri di poter trasmettere Milano Cortina 2026 in versione integrale e per la prima volta su HBO Max. Perché ogni momento di ogni gara di ogni disciplina è la prova del nostro eccezionale sforzo produttivo, ma anche di quanto lo sport possa diventare una massima celebrazione di cultura e intrattenimento”, ha dichiarato Alessandro Araimo, Amministratore Delegato Warner Bros. Discovery Southern Europe.

La copertura sul campo sarà arricchita dalle voci e dalle presenze di Guido Bagatta, Rachele Sangiuliano e Aglaia Pezzato, inviati d’eccezione tra Cortina, Livigno e Milano.

Una squadra di talent e campioni olimpici colorerà il racconto sportivo con competenza ed entusiasmo. Kristian Ghedina, nuovo volto di Eurosport, commenterà lo sci alpino dalla WBD House insieme alla bicampionessa Tina Maze e all’ex atleta Francesca Marsaglia. Carolina Kostner, icona del pattinaggio di figura, sarà protagonista a *Notte Bianca Milano*, mentre fra i commentatori tecnici ci saranno Camilla Alfieri, Daniela Merighetti, Silvano Varettoni, Elisa Nakab e il campione Fulvio Valbusa.

La line-up internazionale conta oltre cento ex-atleti, con più di duecento partecipazioni olimpiche e 100 medaglie complessive. Tra loro spiccano Natalie Geisenberger, quattro ori nello slittino, Justyna Kowalczyk-Tekiel e Jochem Uytdehaage, entrambi due volte campioni olimpici, Martin Schmitt, oro nel salto con gli sci, e Amy Williams, campionessa olimpica nello skeleton.

Con questa produzione imponente, Warner Bros. Discovery conferma la propria leadership nel racconto sportivo e rinnova il legame tra lo sport e l’intrattenimento, offrendo ai telespettatori italiani un’esperienza olimpica totale e immersiva. Milano Cortina 2026 sarà non solo un evento sportivo, ma un momento di straordinaria narrazione collettiva.