Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Milano Cortina 2026: Warner Bros. Discovery porta l’Olimpiade in diretta integrale su HBO Max

Published

Warner Bros. Discovery si prepara a trasformare i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 in un evento mediatico senza precedenti. HBO Max e discovery+ trasmetteranno in diretta integrale oltre 865 ore di gare, affiancate da studi, approfondimenti e speciali per un totale che supera le 1000 ore di programmazione. Saranno le uniche piattaforme in Italia a offrire la copertura completa di ogni disciplina e di ogni momento olimpico, dalle prime gare del 4 febbraio fino alle ultime medaglie del 22.

Eurosport 1 e Eurosport 2 dedicheranno l’intero palinsesto alle Olimpiadi, trasmettendo live i 116 eventi da medaglia. Tre studi giornalieri racconteranno l’Olimpiade dall’interno: Mountain Zone alle 12.00 con Lia Capizzi, *Half-Time Livigno* alle 18.00 con Fabrizio Monari e *Notte Bianca Milano* alle 23.00 con Dario Donato. Ognuno avrà un’identità precisa, dal racconto in tempo reale dalle sedi di gara, ai recap pomeridiani, fino al talk serale da Casa Italia in Triennale Milano, dove si rivivranno le emozioni della giornata con ospiti e analisi.

Una squadra di 2000 professionisti, di cui oltre 500 sul territorio, garantirà una produzione estesa e di altissima qualità. Il cuore pulsante dell’operazione sarà la WBD House di Cortina d’Ampezzo, studio panoramico e tecnologico nel Villaggio Olimpico, da cui verranno trasmessi collegamenti in diretta e approfondimenti.

“Il nostro viaggio olimpico, iniziato con i Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018, è un modello solido e riconoscibile che, edizione dopo edizione, ha messo al centro la completezza dell’offerta e la qualità del racconto. Il nostro Paese torna a essere protagonista sul palcoscenico olimpico mondiale e noi, come broadcaster ufficiale, siamo fieri di poter trasmettere Milano Cortina 2026 in versione integrale e per la prima volta su HBO Max. Perché ogni momento di ogni gara di ogni disciplina è la prova del nostro eccezionale sforzo produttivo, ma anche di quanto lo sport possa diventare una massima celebrazione di cultura e intrattenimento”, ha dichiarato Alessandro Araimo, Amministratore Delegato Warner Bros. Discovery Southern Europe.

La copertura sul campo sarà arricchita dalle voci e dalle presenze di Guido Bagatta, Rachele Sangiuliano e Aglaia Pezzato, inviati d’eccezione tra Cortina, Livigno e Milano.

Una squadra di talent e campioni olimpici colorerà il racconto sportivo con competenza ed entusiasmo. Kristian Ghedina, nuovo volto di Eurosport, commenterà lo sci alpino dalla WBD House insieme alla bicampionessa Tina Maze e all’ex atleta Francesca Marsaglia. Carolina Kostner, icona del pattinaggio di figura, sarà protagonista a *Notte Bianca Milano*, mentre fra i commentatori tecnici ci saranno Camilla Alfieri, Daniela Merighetti, Silvano Varettoni, Elisa Nakab e il campione Fulvio Valbusa.

La line-up internazionale conta oltre cento ex-atleti, con più di duecento partecipazioni olimpiche e 100 medaglie complessive. Tra loro spiccano Natalie Geisenberger, quattro ori nello slittino, Justyna Kowalczyk-Tekiel e Jochem Uytdehaage, entrambi due volte campioni olimpici, Martin Schmitt, oro nel salto con gli sci, e Amy Williams, campionessa olimpica nello skeleton.

Con questa produzione imponente, Warner Bros. Discovery conferma la propria leadership nel racconto sportivo e rinnova il legame tra lo sport e l’intrattenimento, offrendo ai telespettatori italiani un’esperienza olimpica totale e immersiva. Milano Cortina 2026 sarà non solo un evento sportivo, ma un momento di straordinaria narrazione collettiva.

In this article:,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Tecnologia

TCL porta al CES 2026 l’AI al centro della casa: dai nuovi TV SQD‑Mini LED al robot Ai Me

Motori

BYD lancia l’“Operazione Purification”: fino a 10.000 euro di bonus per chi rottama l’auto con cinghia a bagno d’olio

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Spettacolo

Affari d’Occasione: il mercato dell’usato che diventa spettacolo su DMAX

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Spettacolo

Kid Yugi e ANNA insieme nel nuovo singolo “Push It”: anticipazione dell’album “Anche gli eroi muoiono”

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Moda

Where the Ocean Meets the City: la nuova capsule di North Sails e Voile Blanche unisce mare e metropoli

Società

Giuseppe Conte ospite di Paolo Del Debbio a “Dritto e Rovescio”: politica estera, sicurezza e carovita al centro del dibattito

Giochi

ACE COMBAT 7 supera i 7 milioni di copie vendute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolodute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolo

Spettacolo

Birthh annuncia “Senza Fiato”: il primo album interamente in italiano

Sport

La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 accende Como: sport, musica e solidarietà
Myplant & Garden

Società

Myplant & Garden 2026: 60.000 metri quadri, quattro padiglioni a Rho

Tecnologia

Samsung lancia il nuovo Color E-Paper da 13 pollici realizzato in bio-resina di fitoplancton

Spettacolo

LDA e AKA 7EVEN: nasce “Poesie Clandestine”, un’unione artistica che debutta a Sanremo 2026

Spettacolo

Milano Cortina 2026: Warner Bros. Discovery porta l’Olimpiade in diretta integrale su HBO Max

Motori

Volkswagen celebra 50 anni di Golf GTI con la nuova GTI EDITION 50

Spettacolo

JET: la band australiana dei record torna in Italia

Spettacolo

“Your Friends & Neighbors”: Apple TV svela il teaser della seconda stagione e annuncia il rinnovo per la terza

Senza categoria

FIAT e Fiat Professional iniziano il 2026 in forte crescita: immatricolazioni e quota di mercato in aumento

Tecnologia

Oakley Meta debutta al Super Bowl con una campagna spettacolare tra sport e tecnologia AI

Giochi

Undisputed arriva su PS Plus: l’esperienza di boxe più realistica di sempre

Turismo

San Valentino tra vigne e charme rurale: Cà Rovere e Castel Bricon celebrano l’amore nei Colli Berici

Spettacolo

Eugenio Finardi celebra 50 anni di carriera con un doppio tour tra teatro e rock

Spettacolo

Apple Music celebra Bad Bunny con “Verso l’Halftime” in vista del Super Bowl LX

Sport

Samsung celebra lo spirito olimpico con la Pin Collection d’autore firmata da Olimpia Zagnoli

Motori

Omoda 7 “The Most Beautiful Crossover” ridefinisce l’esperienza della smart mobility

Motori

Toyota apre il 2026 da leader: Aygo X Hybrid domina tra le full hybrid

Motori

Lancia trionfa agli IAB MIXX Awards 2026: oro nella categoria Social Media

Motori

Mazda lancia un album per testare i suoi impianti audio Harmonic Acoustic
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

“DTF St. Louis”: la nuova serie HBO Original debutta in Italia il 2 marzo

La piattaforma HBO Max ha annunciato l’arrivo di una nuova produzione originale destinata a catturare l’attenzione del pubblico internazionale. “DTF St. Louis”, limited series...

6 giorni ago

Spettacolo

HBO Max debutta in Italia: film, serie e sport in un’unica piattaforma

È ufficiale: HBO Max è ora disponibile in Italia, segnando l’arrivo nel nostro Paese del servizio streaming del gruppo Warner Bros. Discovery. La piattaforma,...

13 Gennaio 2026

Spettacolo

Rinnovata la Partnership tra DAZN Italia e Warner Bros. Discovery: un’offerta Ancora Più Ricca

DAZN Italia e Warner Bros. Discovery hanno annunciato un importante rinnovo e rafforzamento della loro collaborazione, siglando un nuovo accordo pluriennale che promette di...

22 Luglio 2025

Giochi

LEGO Star Wars: in arrivo “La Saga degli Skywalker”

Warner Bros. Games, TT Games, The LEGO Group e Lucasfilm Games hanno pubblicato un nuovo video che punta i riflettori sull’evoluzione dei videogiochi LEGO Star Wars e mostra...

23 Febbraio 2022