Milano Music Week 2025: oltre 70 mila partecipanti per un’edizione che rivoluziona la città

La Milano Music Week 2025 si è conclusa confermandosi come uno degli appuntamenti più importanti per la scena musicale italiana. Dal 17 al 23 novembre, la città si è trasformata in un grande palcoscenico diffuso, ospitando oltre 400 appuntamenti tra concerti, dj set, talk, workshop ed eventi speciali che hanno attirato più di 70 mila persone, con un incremento del 16% rispetto al 2024.

Promossa dal Comune di Milano – Assessorato alla Cultura insieme ad AssoConcerti, Assomusica, FIMI, NUOVO IMAIE e SIAE, e organizzata da Butik s.r.l. Impresa Sociale, la nona edizione ha avuto la direzione artistica di Nur Al Habash, affiancata da Tananai come curatore speciale.

Fin dall’inaugurazione, la manifestazione ha mostrato la sua forza attrattiva: il party di apertura al Dazio di Levante, offerto da TicketOne, ha visto il tutto esaurito con la performance di Sarah Toscano e il dj set di Davide Ferrario. Identico successo per il closing party, promosso dai main sponsor UniCredit e UniCredit Allianz Assicurazioni, che ha ospitato il contest degli emergenti – vinto da Mezzanera – e gli showcase di Giorgio Poi con quartetto d’archi (in première italiana) e Emma Nolde.

In totale, oltre 300 artisti hanno preso parte a live, incontri e progetti speciali. Sul palco nomi come Andrea Laszlo de Simone, Baby K, BigMama, Eugenio Finardi, Frah Quintale, Giovanni Allevi, Manuel Agnelli, Mara Sattei, Mecna, Nitro, Paolo Fresu e Willie Peyote. Tra gli eventi di maggior richiamo, Cesare Cremonini ha presentato in anteprima il nuovo album “CREMONINI LIVE25”.

Questa edizione ha rappresentato molto più di un festival: “Non si tratta più solo di una settimana di concerti, ma di una vera metamorfosi urbana dove ogni quartiere, spazio e angolo è diventato palcoscenico per espressioni artistiche innovative”. La città si è trasformata in un ecosistema sonoro in continuo movimento, coinvolgendo musei, teatri, club e spazi creativi.

Gli 138 appuntamenti curati dalla direzione artistica hanno registrato un aumento del 64,3% rispetto all’anno precedente. Luoghi iconici come Palazzina Appiani, Triennale Milano, L’Arco della Pace, Casa degli Artisti e Superstudio Più hanno ospitato incontri, showcase e premi. Proprio a Superstudio Più si è tenuta la terza edizione dei SIAE Music Awards, condotta da Amadeus e dedicata alla memoria di Ornella Vanoni.

Grande attenzione è stata riservata al tema centrale del 2025: “Nuova generazione”. Una riflessione sull’innovazione, l’inclusione, la parità di genere e la salute mentale nel mondo della musica. I panel e i workshop hanno coinvolto professionisti e artisti under 40 insieme a giovani creator come Martina Di Florio, Olmo Paoletti, Edoardo Vilella, Pietro Morello e Mattia Del Moro. Un dialogo intergenerazionale che ha posto le basi per il futuro della scena musicale italiana.

Tra i progetti speciali, Periphonic – realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo – ha portato la musica nei quartieri del Municipio 2, rafforzando il legame tra comunità e territorio. Inoltre, Linecheck Music Meeting and Festival al BASE ha proposto concerti, panel e il primo career day co-organizzato con Milano Music Week, “Le faremo sapere”, diventato un punto d’incontro tra creativi e professionisti del settore.

Grazie al sostegno dei suoi promotori, sponsor e partner – tra cui UniCredit, UniCredit Allianz Assicurazioni, TicketOne, Amazon Music, Spotify, Vevo, YouTube, Autry, Jusbox Perfumes e FIPE – la Milano Music Week 2025 si conferma come un motore di innovazione, coesione e crescita culturale.

La città di Milano, ancora una volta, ha dimostrato di saper unire creatività, industria e partecipazione, consolidando il ruolo della Music Week come evento imprescindibile nel panorama musicale italiano e internazionale.