Milestone ricrea Screamer: l’iconico videogioco di corsa degli anni ’90

Durante i The Game Awards 2024, Milestone ha svelato il teaser trailer di un ritorno molto atteso nel mondo dei videogiochi racing: Screamer. Questo nuovo titolo, creato in collaborazione con Polygon Pictures e con la partecipazione dell’acclamato attore Troy Baker, promette di portare l’emozione delle corse virtuali a un livello completamente nuovo.

Il gioco, previsto per il 2026, sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Adattando lo spirito pionieristico dell’originale del 1995, Milestone ha lavorato duramente per combinare oltre 30 anni di esperienza nel settore dei giochi racing e creare un prodotto che si distinguerà nel panorama videoludico.

Screamer si distingue per la sua narrazione avvincente e profonda, che si ispira agli anime e ai manga degli anni ’80 e ’90. La collaborazione con Polygon Pictures, uno studio di animazione giapponese rinomato, ha permesso di creare scene animate mozzafiato che catturano l’essenza del gioco. Inoltre, l’acclamato attore Troy Baker presta la sua voce a un personaggio fondamentale del gioco, aggiungendo un tocco di prestigio e qualità alla produzione.

Screamer mira a trasportare i giocatori in un mondo di velocità, azione e intrighi, dove i temi della volontà umana, della vendetta, dell’amore e dell’avidità si intrecciano in modo avvincente.

Il videogioco promette un’esperienza completamente immersiva e coinvolgente, che saprà conquistare gli appassionati del genere racing e appassionare i nuovi giocatori che desiderano vivere un’avventura adrenalinica.