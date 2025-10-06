Connect with us

Hi, what are you looking for?

Giochi

Milestone svela i Jupiter Stormers: dal cosmo alle corse, una nuova era della velocità

Published

Una nuova era delle corse su strada è alle porte, all’intersezione tra scienza e pura adrenalina. Milestone ha appena sollevato il sipario sui Jupiter Stormers, un team di fuoriclasse provenienti dal mondo dell’esplorazione spaziale, pronti a dominare le strade sotterranee di Neo Rey.

Con alla guida la carismatica Aisha Waghmare, un’ingegnera spaziale di straordinario talento con un passato complesso, gli Jupiter Stormers rappresentano l’ultima frontiera della velocità. Questo gruppo è il frutto di una costola della nota compagnia Jupiter Dreams, una potenza nell’economia spaziale conosciuta per il suo ruolo pionieristico sia come vettore commerciale che come centro di ricerca.

Al fianco di Aisha, troviamo Lavinia Ricci Antinori, un giovane prodigio determinato a dimostrare il suo valore, e Gregor Falkenstein, un implacabile genio scientifico con un’insaziabile passione per la cibernetica. Insieme, formano una squadra unita da un profondo amore per la scienza e dalla voglia di superare i limiti.

Invitati a gareggiare da Gage Veloc, meccanico del torneo ed ex collega di Aisha, questi piloti cercano anche di superare le amarezze del passato, affidandosi alla pista come via di riscatto.

Nel 2026, il mondo delle corse virtuali accoglierà Screamer, disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, pronto a regalare emozioni e avventure ineguagliabili. Gli Jupiter Stormers sono pronti a conquistare il cuore degli appassionati e a lasciare un’impronta indelebile nella storia delle corse virtuali.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

A “Quarta Repubblica”: lo scontro politico nelle Università italiane e il Caso Garlaco

Motori

Quattro milioni di SUV prodotti e sette modelli: la più ampia gamma a ruote alte di sempre per Skoda

Motori

FIAT presenta la nuova 500 Hybrid Torino: un omaggio alla sua città natale

Focus

Omoda 5 SHS-H: debutto a Milano per il nuovo SUV full hybrid di OMODA & JAECOO

Motori

Honda Italia e Lega Nazionale Dilettanti insieme per educare i giovani alla sicurezza stradale

Spettacolo

nayt: è uscito oggi il suo nuovo brano “Un uomo”

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Motori

Audi Q4 e-tron Custom edition: elettrico premium a misura d’incentivi

Motori

Alpine inaugura il suo primo concept store a Parigi: un tributo all’eccellenza automobilistica francese

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Tecnologia

Hisense porta a Milano il primo TV RGB MiniLED da 116’’ al mondo

Motori

KTM 300 EXC HARDENDURO 2026: la regina dell’estremo si rinnova

Società

Guido Crosetto ospite a “Dritto e Rovescio”: difesa e geopolitica tra Russia e Gaza

Spettacolo

Una notte magica all’Arena di Verona: tributo a Luciano Pavarotti per i suoi 90 anni

Spettacolo

Fabri Fibra, doppio sold out a Milano e oltre 100.000 biglietti venduti: il tour continua nei club italiani

Motori

Jeep Avenger: il SUV più amato dagli Italiani e il secondo modello più venduto in assoluto

Spettacolo

Filippo Caccamo porta nei teatri italiani il nuovo spettacolo “Fuori di Tela”

Motori

Nuova Mercedes CLA 250+ conquista il GRA: 10 giri e oltre 700 km con un pieno di energia

Motori

Tesla rende l’elettrico ancora più accessibile in Italia: Model 3 da 24.990 € con Tesla Bonus e incentivi statali

Motori

Leapmotor: record di vendite in Cina oltre 66.600 unità vendute a settembre

Motori

Opel porta in scena la sua storia iconica nella mostra “Opel Love” a Saragozza

Spettacolo

In uscita domani “OLD TRAFFORD” il nuovo singolo del rapper EN?GMA

Giochi

Milestone svela i Jupiter Stormers: dal cosmo alle corse, una nuova era della velocità

Spettacolo

North Sails presenta North Tech Collection

Spettacolo

Domani esce in fisico e in digitale “IN FATTI OSTILI” il nuovo album di inediti dei DELTA V

Motori

Classe G AMG “Made to Measure Heroes”: Imola celebra l’esclusiva serie in tre colori unici

Tecnologia

NIKON annuncia due nuovi obiettivi NIKKOR Z DX ad alte prestazioni

Motori

La Nuova Mazda6e conquista le cinque stelle nei test Euro NCAP

Spettacolo

Arriva al PalaSele di Eboli il viaggio del “SALMO WORLD TOUR 2025”

Spettacolo

RINO GAETANO: a novembre esce in digitale, vinile e CD la riedizione di “E IO CI STO”

Giochi

Leggende Pokémon: Z-A è ora disponibile su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2

Sport

Lancia celebra al Rallye Sanremo una stagione indimenticabile

Motori

Volvo: quattro milioni di vetture prodotte utilizzando l’architettura SPA

Spettacolo

LORENZZA: torna con “COSE DA FARE”

Tecnologia

HONOR 400 Smart: resistente, intelligente e con batteria da 6500 mAh

Giochi

METAL EDEN: l’esperienza passa al livello successivo con la nuova New Game Plus

Spettacolo

MARCO MASINI: tre date evento del tour “CI VORREBBE ANCORA IL MARE”

Motori

Lepas apre il suo primo test di sicurezza al pubblico

Moda

Coccinelle e Peanuts: eleganza italiana e ironia iconica in una Capsule esclusiva

Sport

Mopar si unisce al Team Peugeot TotalEnergies a partire dalla stagione 2026
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Giochi

Leggende Pokémon: Z-A è ora disponibile su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2

Il nuovo capitolo della serie Leggende Pokémon è ora disponibile su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Con il lancio di Leggende Pokémon: Z-A...

23 ore ago

Giochi

METAL EDEN: l’esperienza passa al livello successivo con la nuova New Game Plus

METAL EDEN, l’ultimo gioco degli acclamati sviluppatori di Reikon Games, creatori di RUINER, lancia una nuova e avvincente modalità: New Game Plus. I giocatori...

1 giorno ago

Giochi

Little Nightmares III è ora disponbile

È arrivato “Little Nightmares III”, un nuovo capitolo del celebre franchise che ha stregato i giocatori con le sue atmosfere inquietanti e storie avvincenti....

7 giorni ago

Giochi

Hot Wheels trasforma la CLA in un’auto giocattolo di grandi dimensioni

Un nuovo capitolo si aggiunge alla serie di collaborazioni firmate Hot Wheels, il marchio che da decenni ispira la passione automobilistica di milioni di...

6 Ottobre 2025