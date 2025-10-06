Milestone svela i Jupiter Stormers: dal cosmo alle corse, una nuova era della velocità

Una nuova era delle corse su strada è alle porte, all’intersezione tra scienza e pura adrenalina. Milestone ha appena sollevato il sipario sui Jupiter Stormers, un team di fuoriclasse provenienti dal mondo dell’esplorazione spaziale, pronti a dominare le strade sotterranee di Neo Rey.

Con alla guida la carismatica Aisha Waghmare, un’ingegnera spaziale di straordinario talento con un passato complesso, gli Jupiter Stormers rappresentano l’ultima frontiera della velocità. Questo gruppo è il frutto di una costola della nota compagnia Jupiter Dreams, una potenza nell’economia spaziale conosciuta per il suo ruolo pionieristico sia come vettore commerciale che come centro di ricerca.

Al fianco di Aisha, troviamo Lavinia Ricci Antinori, un giovane prodigio determinato a dimostrare il suo valore, e Gregor Falkenstein, un implacabile genio scientifico con un’insaziabile passione per la cibernetica. Insieme, formano una squadra unita da un profondo amore per la scienza e dalla voglia di superare i limiti.

Invitati a gareggiare da Gage Veloc, meccanico del torneo ed ex collega di Aisha, questi piloti cercano anche di superare le amarezze del passato, affidandosi alla pista come via di riscatto.

Nel 2026, il mondo delle corse virtuali accoglierà Screamer, disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, pronto a regalare emozioni e avventure ineguagliabili. Gli Jupiter Stormers sono pronti a conquistare il cuore degli appassionati e a lasciare un’impronta indelebile nella storia delle corse virtuali.