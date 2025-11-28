Connect with us

Milva: online la clip del brano inedito “Amore vista pioggia”

Published

Un ritorno atteso e carico di emozione per i molti ammiratori di Milva. È da oggi online la clip del brano inedito “Amore vista pioggia”, una canzone scritta da Enrico Ruggeri, Luca Ghielmetti e Paolo Frola che segna un nuovo e prezioso capitolo nella storia artistica dell’indimenticabile “Pantera di Goro”.

Il brano è contenuto nella raccolta celebrativa di incisioni mai pubblicate “Milva: Nuove tracce”, un progetto che racchiude registrazioni rimaste finora inedite e che restituisce al pubblico un ritratto autentico e commovente dell’artista. Un lavoro che, secondo la comunicazione ufficiale, rappresenta “un ritratto autentico e commovente della grande artista e della sua forza interpretativa”.

“Amore vista pioggia” porta la firma di tre autori di grande sensibilità e si inserisce nel solco di quella tradizione musicale che ha sempre contraddistinto Milva: intensità interpretativa, eleganza vocale e una profonda capacità di dare voce alle emozioni. Il video online accompagna la canzone con immagini pensate per evocare la poesia malinconica e la potenza espressiva che da sempre hanno caratterizzato il percorso dell’artista.

La pubblicazione di “Milva: Nuove tracce” è prevista per il 28 novembre 2025 e sarà disponibile in tre formati: vinile, CD e digitale. L’intento è quello di celebrare una carriera straordinaria, restituendo ai fan brani mai ascoltati e offrendo una nuova prospettiva su una voce che ha saputo attraversare generazioni e generi musicali.

Milva, interprete simbolo della musica italiana, continua così a emozionare anche a distanza di tempo, grazie a materiale prezioso riportato alla luce con grande cura. “Amore vista pioggia” si presenta come un tassello di memoria e d’arte, capace di tenere viva la fiamma di una delle più intense figure del panorama musicale nazionale.

La clip del brano è ora disponibile online, anticipando l’arrivo dell’intero progetto discografico che promette di toccare corde profonde e di rinnovare l’affetto di un pubblico che non ha mai smesso di amarla.

Con “Milva: Nuove tracce”, la voce di Milva torna a risuonare, raccontando ancora una volta – con la forza e la delicatezza che l’hanno da sempre contraddistinta – l’incontro tra la musica, l’emozione e la memoria.

