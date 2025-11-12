MINI consegna una vettura alla campionessa paralimpica Giulia Ghiretti

MINI rafforza il suo impegno verso i valori fondamentali di inclusione, empowerment e mobilità accessibile con la consegna di una MINI Countryman alla campionessa paralimpica Giulia Ghiretti, simbolo di forza, passione e determinazione. L’operazione è stata realizzata grazie alla collaborazione con il partner commerciale AutoVanti PenskeCars, che ha curato ogni dettaglio per garantire una consegna personalizzata e attenta alle esigenze specifiche dell’atleta.

Giulia Ghiretti, pluricampionessa paralimpica di nuoto, conta ventinove medaglie internazionali tra Europei, Mondiali e Paralimpiadi, nonché la medaglia d’oro alle Paralimpiadi di Parigi 2024 nei 100 rana Sb4. Rappresenta un esempio straordinario di talento e merito sportivo.

La sua storia è fatta di impegno costante, resilienza e capacità di superare le difficoltà, valori che rispecchiano pienamente la filosofia di MINI. Per il brand, sostenere atleti come Giulia significa promuovere una cultura inclusiva che valorizza le diversità e offre pari opportunità a tutti.

La MINI Countryman consegnata è stata appositamente adattata per rispondere alle necessità di Giulia, garantendo non solo comfort e sicurezza, ma anche autonomia e facilità d’uso, elementi fondamentali per una mobilità senza barriere. Questo gesto sottolinea l’attenzione di MINI verso soluzioni tecnologiche innovative e personalizzate, che permettono a ogni persona di vivere la propria libertà di movimento in modo pieno e indipendente.

“Per MINI è un onore poter supportare Giulia Ghiretti, un’atleta che incarna perfettamente i valori di resilienza, merito e passione che sono alla base della nostra identità”, ha dichiarato Federica Manzoni, Head of MINI. “Crediamo fermamente che la mobilità debba essere accessibile a tutti e che il talento, unito alla determinazione, meriti di essere riconosciuto e accompagnato nel percorso verso il successo. Questa consegna rappresenta un passo concreto verso questi obiettivi”.

“AutoVanti PenskeCars, partner MINI, è orgogliosa di sostenere Giulia Ghiretti, atleta paralimpica simbolo di determinazione, coraggio e ispirazione”, ha dichiarato Simone Bulgarelli, CEO e General Manager AutoVanti. “La collaborazione”, prosegue Bulgarelli, “nasce dalla condivisione di valori profondi: innovazione, inclusione e passione per la libertà di muoversi oltre ogni limite. Come Giulia, che ha trasformato una sfida in un percorso di eccellenza sportiva e umana, anche AutoVanti e MINI credono nel potere delle persone di guidare il cambiamento, con energia e autenticità”.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di MINI volto a promuovere l’inclusione sociale, il talento residuo, la sostenibilità e l’innovazione nel campo della mobilità, mettendo sempre al centro le persone e il loro potenziale. Attraverso collaborazioni significative e iniziative mirate, MINI vuole contribuire a costruire una società più equa e aperta, dove ogni individuo possa esprimere al meglio sé stesso.

La partnership con Giulia Ghiretti rappresenta quindi non solo un riconoscimento del suo talento sportivo, ma anche un simbolo tangibile dell’impegno di MINI nel sostenere storie di successo che ispirano e motivano.