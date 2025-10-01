Connect with us

Mini Countryman S All4 JCW: la nostra prova su strada

La nuova MINI John Cooper Works Countryman non è soltanto un upgrade del modello precedente: è una dichiarazione di stile, potenza e versatilità. Il SUV compatto di Oxford si è trasformato in una vera e propria sportiva da tutti i giorni, capace di unire la praticità di una vettura spaziosa con il DNA racing che da sempre contraddistingue i modelli John Cooper Works.

Appena sali a bordo, la sensazione è chiara: qui la tradizione MINI incontra la modernità. L’abitacolo minimalista, dominato dal nuovo display OLED circolare e dai sedili sportivi JCW, trasmette un’anima corsaiola, mentre il mix di colori rosso e nero esalta l’eredità sportiva. Il tessuto in poliestere riciclato della plancia non solo è sostenibile, ma dona un tocco di originalità che non passa inosservato.

Su strada, il cuore pulsante è il motore 2.0 litri turbo da 300 CV e 400 Nm di coppia, capace di proiettare la Countryman da 0 a 100 km/h in appena 5,4 secondi. La velocità massima di 250 km/h non è soltanto un dato da scheda tecnica: è una promessa di emozioni che si avverte fin dai primi chilometri. L’erogazione è piena, continua, con un sound di scarico che esalta il lato emozionale della guida, soprattutto in Go-Kart Mode, dove il feeling al volante diventa immediato e diretto, tipico di MINI.

La trazione integrale ALL4 fa la differenza sia in accelerazione che nei tratti più impegnativi. Anche fuori dall’asfalto, la JCW Countryman dimostra sicurezza e trazione impeccabile, trasformandosi in un crossover capace di affrontare scenari imprevisti senza perdere compostezza. L’impianto frenante con pinze Chili Red regala fiducia nelle staccate più decise, mentre le sospensioni mantengono sempre un equilibrio tra sportività e comfort.

Il nuovo design colpisce al primo sguardo: linee muscolose, tetto Chili Red e fari LED JCW Signature Mode. La silhouette è più possente rispetto al passato, ma non perde agilità visiva grazie al profilo fluido e al montante C integrato nel tetto. Dietro, i gruppi ottici verticali incorniciano un posteriore solido e sportivo, enfatizzando l’ampiezza della vettura. Con un coefficiente aerodinamico di 0,26, sorprendente per un SUV compatto, la Countryman JCW si posiziona tra le auto più efficienti della categoria.

All’interno lo spazio non manca: i sedili posteriori sono regolabili in lunghezza di 13 cm e il bagagliaio da 460 litri, estendibile fino a 1.450 litri, rende la MINI JCW Countryman adatta anche ai viaggi più impegnativi. È qui che la sportiva inglese rivela la sua anima polivalente: non solo divertimento, ma anche comodità e funzionalità.

La tecnologia a bordo è di ultima generazione. Il sistema MINI Experience Modes consente di personalizzare l’atmosfera dell’abitacolo con suoni e scenografie luminose dedicate, mentre l’assistente vocale integrato rende l’interazione intuitiva e naturale. Per la prima volta, la Countryman offre anche la guida assistita di livello 2, con la possibilità di togliere le mani dal volante fino a 60 km/h in scenari autostradali controllati.

Dopo un periodo di test drive, la sensazione che lascia la nuova MINI John Cooper Works Countryman è quella di un’auto totale: sicura, confortevole e pratica, ma allo stesso tempo capace di emozionare come poche altre nel suo segmento. È il crossover ideale per chi non vuole rinunciare a nulla: prestazioni da sportiva pura e versatilità da SUV compatto.

Mini Countryman S All4 JCW: la nostra prova su strada

