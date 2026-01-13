Mobrici illumina il 2026 con “Supernova”, il nuovo album in uscita il 30 gennaio

Dopo aver conquistato pubblico e critica con i singoli “Che serata stupida”, “Con la lingua” e “Astri”, Mobrici annuncia il ritorno sulle scene con “Supernova”, il nuovo album in arrivo il 30 gennaio per Maciste Dischi, Epic e Sony Music Italia. Il disco è già disponibile in pre-order e segna una nuova fase nella carriera del cantautore milanese, pronto a dare il via a un capitolo inedito del suo percorso artistico.

“Supernova” nasce – come spiega lo stesso Mobrici – da una tensione tra fine e rinascita. “Ho scelto di chiamare questo album ‘Supernova’, perché da un lato è un tributo ai fratelli Gallagher, magici testimoni del mio risveglio artistico; dall’altro, è la metafora perfetta di quello che ho vissuto. La Supernova è il momento di massima espansione di una stella: una deflagrazione che segna la fine di un capitolo e, contemporaneamente, l’inizio di una nuova era musicale.”

L’artista descrive il progetto come un viaggio introspettivo nel momento in cui tutto sembra rompersi ma, invece di spegnersi, continua a brillare. “Supernova” è il racconto di una fase fragile e luminosa insieme, dove il disorientamento convive con il bisogno di cambiare. È il riflesso di relazioni instabili, di notti che si allungano e città che soffocano, fino a diventare metafora di una solitudine collettiva.

In questo lavoro Mobrici si conferma come un autore capace di tradurre fragilità personali in immagini universali. I protagonisti delle sue canzoni vivono ai margini, sospesi tra il desiderio di sparire e quello di restare, cercando nuove direzioni in un mondo instabile. L’amore diventa una bussola incerta ma necessaria, un punto di orientamento che non promette salvezza ma presenza.

L’ironia attraversa l’intero disco come una linea segreta, capace di stemperare anche i momenti più intensi. “Supernova”, racconta Mobrici, non offre soluzioni ma mette in scena la possibilità di restare, di continuare a cercare luce anche quando tutto sembra buio. È un lavoro che non insegna a sopravvivere ma a esserci, con consapevolezza e delicatezza.

Dopo due anni lontano dai palchi, il cantautore tornerà dal vivo l’11 marzo 2026 all’Alcatraz di Milano, per un concerto attesissimo dai fan. L’evento segnerà il suo grande ritorno live, un momento di condivisione e rinascita in cui le nuove canzoni si mescoleranno ai brani più amati della sua carriera.

Mobrici conferma così la sua evoluzione artistica: dal debutto solista con “Anche le scimmie cadono dagli alberi” fino ai successi di “Gli anni di Cristo”, la sua scrittura si è fatta nel tempo più immediata e viscerale. Con “Supernova” compie un salto ulteriore, trasformando le proprie tensioni personali in un canto collettivo che parla a una generazione intera.

Matteo Mobrici, milanese, inizia la sua avventura musicale come batterista, per poi passare presto alla chitarra e alla scrittura di canzoni. È stato il frontman dei Canova, una delle band più amate della scena indie pop italiana. Oggi si conferma un cantautore autentico e raffinato, capace di unire la sensibilità della canzone d’autore alla forza emotiva del pop. Le sue sono storie minime di amori grandi, raccontate senza fronzoli ma con intensità e sincerità, capaci di risuonare nell’esperienza di tutti.

Con “Supernova” Mobrici apre la sua nuova era: un’esplosione di luce e consapevolezza che promette di illuminare il 2026 musicale italiano.