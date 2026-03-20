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MODÀ: due nuove date per “La Notte dei Romantici in Estate Tour 2026”

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A grande richiesta, i MODÀ annunciano due nuovi appuntamenti nel calendario de “La Notte dei Romantici in Estate Tour 2026”. La band milanese sarà in concerto domenica 5 luglio a Villa Manin di Codroipo (UD) e venerdì 17 luglio a Villa Bellini di Catania, ampliando così una tournée già attesissima che attraverserà l’Italia da nord a sud.

I biglietti per le nuove date, prodotte e distribuite da Vivo Concerti, saranno disponibili online da venerdì 20 marzo alle ore 14:00 e presso i rivenditori abituali da mercoledì 25 marzo 2026 alle ore 11:00.

“La Notte dei Romantici in Estate Tour 2026” conferma ancora una volta il profondo legame tra i Modà e il loro pubblico, rappresentando il momento in cui la band dà il meglio di sé sul palco, portando in scena la forza emotiva e la poesia che da sempre la contraddistinguono.

Il tour partirà sabato 20 giugno con la data zero al Parco della Pace di Servigliano (FM) e toccherà alcune delle location più suggestive del Paese: la Reggia di Caserta il 25 giugno, l’Allianz Stadium di Torino il 30 giugno, la Fiera del Levante di Bari il 10 luglio, il Teatro al Castello di Roccella Jonica (RC) il 22 luglio, fino alla grande chiusura al Velodromo di Palermo il 24 luglio.

A condividere il palco con la band ci sarà Bianca Atzei, special guest dell’intero tour. L’artista ha recentemente collaborato con i Modà nel singolo “Ti amo ma non posso dirlo”, pubblicato lo scorso dicembre, un brano che nasce da una sintonia musicale profonda e da un legame personale consolidato negli anni.

Di seguito il calendario aggiornato del tour:
Sabato 20 giugno 2026 – Servigliano (FM), Parco della Pace
Giovedì 25 giugno 2026 – Caserta, Reggia di Caserta
Martedì 30 giugno 2026 – Torino, Allianz Stadium
Domenica 5 luglio 2026 – Codroipo (UD), Villa Manin (nuova data)
Venerdì 10 luglio 2026 – Bari, Fiera del Levante
Venerdì 17 luglio 2026 – Catania, Villa Bellini (nuova data)
Mercoledì 22 luglio 2026 – Roccella Jonica (RC), Teatro al Castello
Venerdì 24 luglio 2026 – Palermo, Velodromo

Con questo nuovo annuncio, i Modà continuano a confermare la loro forza nel panorama musicale italiano, proponendo un tour che promette emozioni e spettacolo in alcune delle più belle piazze estive del Paese. “La Notte dei Romantici in Estate Tour 2026” si preannuncia come uno degli eventi imperdibili della prossima stagione live.

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