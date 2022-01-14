Mopar si unisce al Team Peugeot TotalEnergies a partire dalla stagione 2026

Mopar, il marchio di riferimento per i ricambi e gli accessori originali di tutti i marchi Stellantis, annuncia la sua partnership ufficiale con il Team Peugeot TotalEnergies a partire dalla stagione 2026 del FIA World Endurance Championship (WEC).

Questa collaborazione sottolinea la missione di Mopar: essere “la migliore soluzione per mantenere i veicoli Stellantis nelle loro condizioni originali”. In un mondo in cui le prestazioni e l’affidabilità sono essenziali, l’associazione con il programma Peugeot Hypercar illustra perfettamente questo impegno.

Al di là del contributo tecnico, con parti originali Mopar a bordo della vettura da competizione, la partnership posiziona il marchio Mopar come attore chiave nell’ecosistema Stellantis, sia su strada che in pista.

Jean-Marc Finot, Senior VP Stellantis Motorsport, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Mopar nelle dinamiche del motorsport come partner ufficiale del Team Peugeot TotalEnergies. L’esperienza tecnica e il know-how di Mopar in termini di prestazioni e affidabilità sono i principali asset del nostro programma endurance. Questo illustra perfettamente la sinergia tra i marchi Stellantis e rafforza le nostre ambizioni condivise sulla scena internazionale”.

“L’unione delle forze con il Team Peugeot TotalEnergies segna una pietra miliare per Mopar. Questa partnership ci permette di mostrare la nostra esperienza nei ricambi originali, dimostrando forza e affidabilità in una delle tappe più impegnative del motorsport globale. Siamo orgogliosi di questa collaborazione, che incarna i nostri valori fondamentali: affidabilità, innovazione e impegno per l’eccellenza”, afferma Sylvie Layec, Global Sales & Marketing Senior VP di Stellantis Parts & Services.

Con Mopar, il Team Peugeot TotalEnergies beneficia di un partner forte e riconosciuto, pronto ad affrontare le sfide di una disciplina impegnativa in cui l’eccellenza tecnica e lo spirito di squadra sono le chiavi del successo.