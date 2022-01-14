Connect with us

Hi, what are you looking for?

Sport

Mopar si unisce al Team Peugeot TotalEnergies a partire dalla stagione 2026

Published

Mopar, il marchio di riferimento per i ricambi e gli accessori originali di tutti i marchi Stellantis, annuncia la sua partnership ufficiale con il Team Peugeot TotalEnergies a partire dalla stagione 2026 del FIA World Endurance Championship (WEC).

Questa collaborazione sottolinea la missione di Mopar: essere “la migliore soluzione per mantenere i veicoli Stellantis nelle loro condizioni originali”. In un mondo in cui le prestazioni e l’affidabilità sono essenziali, l’associazione con il programma Peugeot Hypercar illustra perfettamente questo impegno.

Al di là del contributo tecnico, con parti originali Mopar a bordo della vettura da competizione, la partnership posiziona il marchio Mopar come attore chiave nell’ecosistema Stellantis, sia su strada che in pista.

Jean-Marc Finot, Senior VP Stellantis Motorsport, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Mopar nelle dinamiche del motorsport come partner ufficiale del Team Peugeot TotalEnergies. L’esperienza tecnica e il know-how di Mopar in termini di prestazioni e affidabilità sono i principali asset del nostro programma endurance. Questo illustra perfettamente la sinergia tra i marchi Stellantis e rafforza le nostre ambizioni condivise sulla scena internazionale”.

“L’unione delle forze con il Team Peugeot TotalEnergies segna una pietra miliare per Mopar. Questa partnership ci permette di mostrare la nostra esperienza nei ricambi originali, dimostrando forza e affidabilità in una delle tappe più impegnative del motorsport globale. Siamo orgogliosi di questa collaborazione, che incarna i nostri valori fondamentali: affidabilità, innovazione e impegno per l’eccellenza”, afferma Sylvie Layec, Global Sales & Marketing Senior VP di Stellantis Parts & Services.

Con Mopar, il Team Peugeot TotalEnergies beneficia di un partner forte e riconosciuto, pronto ad affrontare le sfide di una disciplina impegnativa in cui l’eccellenza tecnica e lo spirito di squadra sono le chiavi del successo.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

A “Quarta Repubblica”: lo scontro politico nelle Università italiane e il Caso Garlaco

Motori

Quattro milioni di SUV prodotti e sette modelli: la più ampia gamma a ruote alte di sempre per Skoda

Motori

FIAT presenta la nuova 500 Hybrid Torino: un omaggio alla sua città natale

Focus

Omoda 5 SHS-H: debutto a Milano per il nuovo SUV full hybrid di OMODA & JAECOO

Motori

Honda Italia e Lega Nazionale Dilettanti insieme per educare i giovani alla sicurezza stradale

Società

“Realpolitik”: debutta il nuovo programma di approfondimento politico

Spettacolo

nayt: è uscito oggi il suo nuovo brano “Un uomo”

Motori

Audi Q4 e-tron Custom edition: elettrico premium a misura d’incentivi

Motori

Alpine inaugura il suo primo concept store a Parigi: un tributo all’eccellenza automobilistica francese

Tecnologia

Hisense porta a Milano il primo TV RGB MiniLED da 116’’ al mondo

Motori

KTM 300 EXC HARDENDURO 2026: la regina dell’estremo si rinnova

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Società

Guido Crosetto ospite a “Dritto e Rovescio”: difesa e geopolitica tra Russia e Gaza

Spettacolo

Fabri Fibra, doppio sold out a Milano e oltre 100.000 biglietti venduti: il tour continua nei club italiani

Spettacolo

Una notte magica all’Arena di Verona: tributo a Luciano Pavarotti per i suoi 90 anni

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Motori

Jeep Avenger: il SUV più amato dagli Italiani e il secondo modello più venduto in assoluto

Spettacolo

Filippo Caccamo porta nei teatri italiani il nuovo spettacolo “Fuori di Tela”

Motori

Nuova Mercedes CLA 250+ conquista il GRA: 10 giri e oltre 700 km con un pieno di energia

Motori

Tesla rende l’elettrico ancora più accessibile in Italia: Model 3 da 24.990 € con Tesla Bonus e incentivi statali

Moda

Coccinelle e Peanuts: eleganza italiana e ironia iconica in una Capsule esclusiva

Sport

Mopar si unisce al Team Peugeot TotalEnergies a partire dalla stagione 2026

Motori

MG sostiene i giovani talenti del Premio Arte: MG Cyberster al Museo della Permanente

Società

MINI e Paul Smith al Japan Mobility Show 2025

Motori

Metzeler lancia tre nuovi pneumatici: debutto a EICMA 2025

Moda

Disney x Pandora – The Nightmare Before Christmas: un incontro tra immaginazione, ironia e fascino oscuro

Tecnologia

Turtle Beach: nuova gamma di controller Cablati  per Xbox: stile, innovazione e precisione

Moda

Polartec e Australian: insieme in campo con stile, innovazione e sostenibilità

Motori

Lepas all’International User Summit 2025 del Gruppo Chery

Motori

Peugeot accelera la transizione verso la mobilità elettrica con servizi connessi inclusi per 10 anni

Spettacolo

Tiziano ferro: svelata la tracklist dell’ album “Sono un grande”

Motori

Triumph Motorcycles: in arrivo 20 novità per rivoluzionare il mercato italiano delle due ruote

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Motori

Nuova Alfa Romeo Tonale: design, tecnologia e sportività per un nuovo capitolo 

Motori

Nuova Renault Clio: apertura degli ordini in Italia

Motori

Honda protagonista della 57^edizione della Barcolana

Moda

Levi’s x NIGO x Nike: una collaborazione senza precedenti

Motori

Nuovo Leapmotor B10: tecnologia all’avanguardia a un prezzo accessibile

Società

Arte e Natura: la decima Hyundai Commission alla Tate Modern celebra le culture indigene

Società

Sicurezza Stradale in Italia 2024: incremento di incidenti e dati preoccupanti
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Moda

PEUGEOT SPORT e Lorige: insieme per un orologio esclusivo

Nel momento in cui le gare di endurance si apprestano a fare un brillante ritorno, Lorige e PEUGEOT SPORT hanno deciso di produrre insieme...

14 Gennaio 2022

Motori

“500 Iride”: l’alba della micro-mobilità firmata Mopar

Mopar presenta il primo monopattino elettrico, ispirato alla Nuova 500, che risponde perfettamente alla mission di Stellantis: promuovere una mobilità sempre più sostenibile, accessibile...

2 Novembre 2021

Motori

Nuova Jeep Wrangler 4xe: oltre 100 Accessori Autentici by Mopar

Il team di Mopar, in collaborazione con quello di Jeep, ha disegnato e sviluppato oltre 100 Accessori Autentici per la nuova Wrangler 4xe plug-in...

1 Luglio 2021

Motori

Fiat: Mopar veste la nuova 500 elettrica

Il team di Mopar ha sviluppato una gamma di oltre 80 accessori esclusivamente dedicati alla prima vettura di FCA nata full electric: la 500e....

16 Novembre 2020