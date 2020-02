MTV presenta ElettraDay, una giornata dedicata ad Elettra Lamborghini

Alla vigilia del debutto sul palco di Sanremo, intense sessioni di twerking sono in arrivo su MTV. Elettra Lamborghini, talent del brand, conquista il palinsesto per un giorno intero: martedì 4 febbraio dalle 11.30 alle 22.50 MTV (canale 130 di Sky e in streaming su NOW TV) – il brand iconico di ViacomCBS Networks Italia – fa il proprio personale “in bocca al lupo” alla sua twerking queen preferita, dedicando a lei la programmazione della giornata.

L’inizio del sodalizio di successo tra Elettra Lamborghini e MTV, che l’ha resa uno uno dei volti più amati del canale, è iniziato nel 2016 quando l’ereditiera ha partecipato per la prima volta al reality MTV Super Shore, per poi farsi conoscere ed amare da tutti i suoi fan con la prima edizione di #Riccanza. Nel 2017 è arrivata la sua partecipazione al reality di MTV, Geordie Shore. Nel 2018 la Lamborghini ha invece, esordito come presentatrice alla guida della prima edizione italiana di Ex On the Beach Italia mentre nel 2019 il canale le ha dedicato il docu reality Elettra Lamborghini – Twerking Queen.

Nel corso degli anni, Elettra ha avuto modo di sperimentare e farsi conoscere in diversi ambiti oltre a quello televisivo. La sua carriera discografica ha avuto inizio nel 2018 con la pubblicazione del primo singolo da solista, Pem Pem e ha avuto poi la sua consacrazione ufficiale con l’uscita dell’album “Twerking Queen”, nel 2019. In gara con altri 23 Big della musica italiana, oggi Elettra porta per la prima volta la sua verve sullo storico palco del Teatro Ariston: riuscirà la cantante da oltre 4 milioni di followers su Instagram a conquistare il severo pubblico di Sanremo? Una cosa è certa: MTV non può che fare il tifo per lei!

A partire dalle 11.30 di domani, martedì 4 febbraio, in onda una selezione di episodi di Geordie Shore, lo show cult sulle imprese di un gruppo di spregiudicati ragazzi a Newcastle, in Inghilterra, che per la sua quattordicesima stagione ha visto la partecipazione nel cast proprio dell’instancabile star bolognese.

Uno sguardo più ravvicinato sulla vita di Elettra è garantito invece dalle 15.20 da Elettra Lamborghini – Twerking Queen: dalla carriera, alla famiglia, al fidanzato, fino alla preparazione del suo album Twerking Queen, Elettra ci conduce alla scoperta dei dettagli più privati della sua quotidianità. Il tutto condito da un pizzico d’ironia e da divertenti aneddoti!

Alle 19.05 troviamo invece MTV Super Shore, l’esplosivo reality dove la matadora ha esordito nel 2016 e di cui oggi è indiscussa padrona di casa. La programmazione sarà intervallata da passaggi dei due video musicali di Elettra di maggior successo, Pem Pem e Fanfare.

