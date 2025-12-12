Connect with us

Mumford & Sons tornano con “Prizefighter”: nuovo singolo, album e concerto a Roma nel 2026

Dopo il successo di “Rushmere”, l’album del ritorno che ha conquistato il primo posto nelle classifiche britanniche lo scorso marzo, i Mumford & Sons annunciano l’uscita del nuovo singolo “Prizefighter”, brano che anticipa l’omonimo sesto album in studio previsto per il 13 febbraio 2026.

Il singolo, nato dalla collaborazione con Justin Vernon e Aaron Dessner, segna un nuovo capitolo creativo per la band britannica, che si mostra più viva e ispirata che mai. Il nuovo lavoro discografico nasce in un periodo di intensa produttività, solo pochi mesi dopo il precedente album, e presenta una raccolta di 14 tracce che riflettono autenticità, sensibilità e un rinnovato desiderio di sperimentazione.

Registrato insieme ad Aaron Dessner, già collaboratore nel terzo album “Wilder Mind”, “Prizefighter” mostra la band nella sua forma più istintiva e coesa. Le sessioni di scrittura – tra i caffè di Hudson e il celebre studio Long Pond – hanno spinto Marcus Mumford, Ben Lovett e Ted Dwane verso un approccio diretto e genuino alla composizione. Il sound risulta più aperto e spontaneo, con canzoni che esplorano temi come la resilienza, la speranza e la forza interiore.

Come racconta Marcus Mumford: «Sentiamo di aver raggiunto il nostro apice come forza creativa. Ci stiamo mettendo tutto ciò che abbiamo e stiamo usando tutta la nostra esperienza per abbracciare esattamente chi siamo. Oggi ci sentiamo a nostro agio con noi stessi. E ‘Prizefighter’ è il risultato di questo nostro impegno: serio e giocoso, a volte ferito ma sempre pieno di speranza. Non abbiamo ancora finito. Spero e credo che siamo all’inizio di qualcosa che non vogliamo lasciarci sfuggire. Sono più entusiasta che mai di far parte di questa band».

La nuova stagione dei Mumford & Sons si riflette anche nelle collaborazioni: tra gli artisti coinvolti compaiono Hozier, Gracie Abrams, Chris Stapleton, Gigi Perez e lo stesso Dessner. Queste partecipazioni testimoniano la volontà del gruppo di aprirsi a nuove connessioni artistiche e umane.

La band, reduce da un tour mondiale che si conclude con due date sold-out alla O2 Arena di Londra, ha annunciato anche il ritorno in Italia: i Mumford & Sons si esibiranno al Rock in Roma il 7 luglio 2026, in un attesissimo concerto open-air. Prima di approdare nella Capitale, saranno headliner del BST Hyde Park di Londra il 4 luglio, accompagnati sul palco da The War On Drugs.

Il gruppo conferma inoltre il proprio impegno umanitario rinnovando la collaborazione con PLUS1 a sostegno di War Child, destinando 1 euro per ogni biglietto venduto nei Paesi Bassi, in Italia e in Germania per aiutare i bambini colpiti dalle guerre.

Rinvigoriti da un periodo di creatività straordinaria e dall’entusiasmo del pubblico, i Mumford & Sons guardano al futuro con la stessa determinazione evocata dal titolo del loro nuovo progetto: “Prizefighter” – una dichiarazione di forza, rinascita e passione per la musica.

