MY HERO ULTRA RUMBLE: da oggi è disponibile la stagione 15 di con un nuovo personaggio

La nuova stagione di MY HERO ULTRA RUMBLE è ufficialmente disponibile e porta con sé importanti novità per i fan del celebre battle royale ambientato nell’universo di My Hero Academia. Con la Stagione 15, il gioco introduce Fumikage Tokoyami, uno degli studenti più carismatici della Classe 1-A, che con il suo inseparabile Quirk Dark Shadow promette di rivoluzionare le strategie di combattimento.

Tokoyami debutta nel ruolo di Assalto, sfruttando l’oscurità per sfoderare un’offensiva instancabile e coordinata insieme alla sua entità d’ombra. La sua potenza si manifesta attraverso attacchi devastanti e un gameplay dinamico che mescola forza e agilità. Tra le sue abilità spiccano Black Ankh, mossa che potenzia la forza in mischia e la mobilità, e Twin Wings of the Black Arm, con cui l’eroe può compiere balzi e planate a mezz’aria, mantenendo un controllo notevole anche quando la battaglia si fa più frenetica.

Ma le novità non si fermano qui. La Stagione 15 introduce anche un’inedita ambientazione chiamata Neo Academia, una fase che ricrea alcune delle location più iconiche del capitolo finale dell’anime. I giocatori potranno esplorare luoghi come *Coffin in the Sky*, *Todoroki House* e *Jaku City Hospital*, zone che daranno vita a intensi scontri tra eroi e villain, arricchendo l’esperienza visiva e strategica del titolo.

Oltre alle nuove mappe e al personaggio di Tokoyami, il gioco si arricchisce di contenuti estetici e oggetti esclusivi che ampliano ulteriormente la personalizzazione dei combattenti. Durante la stagione sarà possibile sbloccare la U.A Track Suit di Midoriya, il costume da eroe di Monoma e una serie di nuove emote, tracce vocali e parti di miglioramento. Questi aggiornamenti verranno resi disponibili gradualmente, permettendo ai giocatori di mantenere sempre vivo l’interesse grazie a un flusso costante di nuove ricompense.

La Stagione 15 di MY HERO ULTRA RUMBLE si annuncia quindi come una delle più ricche e dinamiche di sempre, capace di unire nuovi personaggi, ambientazioni iconiche e una serie di eventi speciali che offriranno ore di azione per tutti gli appassionati dell’universo di *My Hero Academia*. Con Tokoyami come protagonista e l’espansione dell’arena Neo Academia, il gioco continua a consolidarsi come uno dei titoli multiplayer più coinvolgenti ispirati al celebre anime giapponese.

In this article:, ,
