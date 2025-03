MY HERO ULTRA RUMBLE: la Stagione 10 inizia con l’arrivo di Hitoshi Shinso

La Stagione 10 di MY HERO ULTRA RUMBLE è finalmente arrivata, portando con sé l’entusiasmo dei fan e una nuova aggiunta al Battle Royale: Hitoshi Shinso! Con il suo quirk “Brainwashing”, Shinso è pronto a mettersi alla prova in battaglia dopo aver superato la paura che il suo potere potesse essere percepito come malvagio.

I giocatori avranno la possibilità di divertirsi con Shinso e i suoi poteri unici, tra cui due Azioni Speciali che potranno cambiare il corso della battaglia. La prima, “Persona Chords”, immobilizza il bersaglio per un certo periodo di tempo, mentre la seconda, “Persona Command”, forza l’avversario a muoversi verso un segno posto dal giocatore.

Inoltre, Shinso arriva con due nuovi costumi: “U.A. Track Suit” e “Cyber Hero”, che permetteranno ai giocatori di personalizzare ulteriormente il proprio personaggio. Non solo Shinso, ma anche il suo insegnante e mentore Shota Aizawa ottiene un nuovo costume chiamato “Silent Warlord”, aggiungendo ancora più varietà al gioco. ricca di novità per tutti i fan di MY HERO ULTRA RUMBLE. Non perdete l’opportunità di unirvi alla battaglia e scoprire tutte le sorprese che vi aspettano!

Per tutti coloro che vogliono scaricare gli asset relativi alla nuova stagione, è possibile farlo tramite il link fornito nell’email. Ricordate che MY HERO ULTRA RUMBLE è disponibile gratuitamente su diverse piattaforme, inclusi PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.