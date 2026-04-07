Nascosti in piena vista: avvistamento degli squali nella nuova Opel Astra

Con la Pasqua e le tradizionali cacce alle uova, Opel propone un’attività alternativa ma altrettanto coinvolgente: la ricerca dei famosi “squali Opel”, piccole figure nascoste all’interno dei suoi modelli. Questa divertente tradizione, nata vent’anni fa, si rinnova oggi con la nuova Opel Astra, la compatta bestseller che unisce innovazione tecnologica e design deciso, offrendo anche una nuova opportunità di scoperta ai suoi appassionati.

Nella nuova Astra, gli squali sono davvero “nascosti in piena vista”. Si trovano in angoli inattesi dell’abitacolo o del bagagliaio, pronti a sorprendere chi li scova. Secondo Opel, *“vale la pena cambiare prospettiva tra i sedili anteriori e girare un po’ le cose”*, suggerendo che anche i dettagli più discreti possono celare queste piccole creature marine. Nei modelli Sports Tourer, ad esempio, gli squali potrebbero “nuotare” in zone più alte di quanto ci si aspetti.

La nuova Opel Astra non è soltanto un esercizio di stile e fantasia. Il suo aspetto, più affilato e moderno, riflette le linee evolutive del marchio. Il frontale, con il caratteristico Opel Vizor e il Blitz ora illuminati, risulta più netto e preciso. La tecnologia è protagonista grazie ai fari a matrice Intelli-Lux HD, con oltre 50.000 elementi, derivati dal SUV Grandland e ora per la prima volta disponibili sulla compatta di Rüsselsheim. Anche la versione elettrica dell’Astra segna un passo avanti: garantisce fino a 454 chilometri di autonomia (WLTP), sottolineando l’impegno Opel per la mobilità sostenibile.

Ma è la storia di questi “pesci” nascosti che rende unica l’esperienza. Tutto iniziò nel 2004, quando il designer Dietmar Finger lavorava al progetto della Opel Corsa D. Mentre disegnava le nervature interne del cassetto portaoggetti, il figlio gli suggerì di dargli la forma di uno squalo. *“Perché non disegni semplicemente uno squalo?”*, avrebbe detto. Quel piccolo gesto creativo conquistò il reparto design e finì nella produzione di serie, inaugurando così la leggenda degli squali Opel.

Negli anni successivi, altri designer ripresero l’idea, trasformandola in una vera e propria firma di stile del marchio. Karim Giordimaina, allora responsabile del design interno della Opel Zafira, decise di nasconderne tre all’interno del multispazio. Da quel momento in poi, ogni nuovo modello ha custodito almeno uno squalo, in posizioni sempre diverse e segrete, anche per i vertici aziendali. È così che questa tradizione è diventata un gioco di squadra tra designer e clienti, alimentando il senso di appartenenza e la curiosità di chi sceglie Opel.

Oggi la nuova Opel Astra perpetua questa eredità iconica, mantenendo la promessa di design elegante e spirito di scoperta. Il brand dimostra come l’attenzione al dettaglio, unita alla tecnologia e a un approccio creativo, possa rendere ogni automobile più umana e coinvolgente.

Gli squali Opel continueranno a nuotare nelle future generazioni del marchio, talvolta più visibili, talvolta più nascosti, ma sempre pronti a ricordare che la passione per il design può nascondersi anche nei dettagli più piccoli. La “storia dello squalo Opel” continuerà quindi, segno di una filosofia che unisce emozione, divertimento e ingegno tedesco.*