Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Nascosti in piena vista: avvistamento degli squali nella nuova Opel Astra

Published

Con la Pasqua e le tradizionali cacce alle uova, Opel propone un’attività alternativa ma altrettanto coinvolgente: la ricerca dei famosi “squali Opel”, piccole figure nascoste all’interno dei suoi modelli. Questa divertente tradizione, nata vent’anni fa, si rinnova oggi con la nuova Opel Astra, la compatta bestseller che unisce innovazione tecnologica e design deciso, offrendo anche una nuova opportunità di scoperta ai suoi appassionati.

Nella nuova Astra, gli squali sono davvero “nascosti in piena vista”. Si trovano in angoli inattesi dell’abitacolo o del bagagliaio, pronti a sorprendere chi li scova. Secondo Opel, *“vale la pena cambiare prospettiva tra i sedili anteriori e girare un po’ le cose”*, suggerendo che anche i dettagli più discreti possono celare queste piccole creature marine. Nei modelli Sports Tourer, ad esempio, gli squali potrebbero “nuotare” in zone più alte di quanto ci si aspetti.

La nuova Opel Astra non è soltanto un esercizio di stile e fantasia. Il suo aspetto, più affilato e moderno, riflette le linee evolutive del marchio. Il frontale, con il caratteristico Opel Vizor e il Blitz ora illuminati, risulta più netto e preciso. La tecnologia è protagonista grazie ai fari a matrice Intelli-Lux HD, con oltre 50.000 elementi, derivati dal SUV Grandland e ora per la prima volta disponibili sulla compatta di Rüsselsheim. Anche la versione elettrica dell’Astra segna un passo avanti: garantisce fino a 454 chilometri di autonomia (WLTP), sottolineando l’impegno Opel per la mobilità sostenibile.

Ma è la storia di questi “pesci” nascosti che rende unica l’esperienza. Tutto iniziò nel 2004, quando il designer Dietmar Finger lavorava al progetto della Opel Corsa D. Mentre disegnava le nervature interne del cassetto portaoggetti, il figlio gli suggerì di dargli la forma di uno squalo. *“Perché non disegni semplicemente uno squalo?”*, avrebbe detto. Quel piccolo gesto creativo conquistò il reparto design e finì nella produzione di serie, inaugurando così la leggenda degli squali Opel.

Negli anni successivi, altri designer ripresero l’idea, trasformandola in una vera e propria firma di stile del marchio. Karim Giordimaina, allora responsabile del design interno della Opel Zafira, decise di nasconderne tre all’interno del multispazio. Da quel momento in poi, ogni nuovo modello ha custodito almeno uno squalo, in posizioni sempre diverse e segrete, anche per i vertici aziendali. È così che questa tradizione è diventata un gioco di squadra tra designer e clienti, alimentando il senso di appartenenza e la curiosità di chi sceglie Opel.

Oggi la nuova Opel Astra perpetua questa eredità iconica, mantenendo la promessa di design elegante e spirito di scoperta. Il brand dimostra come l’attenzione al dettaglio, unita alla tecnologia e a un approccio creativo, possa rendere ogni automobile più umana e coinvolgente.

Gli squali Opel continueranno a nuotare nelle future generazioni del marchio, talvolta più visibili, talvolta più nascosti, ma sempre pronti a ricordare che la passione per il design può nascondersi anche nei dettagli più piccoli. La “storia dello squalo Opel” continuerà quindi, segno di una filosofia che unisce emozione, divertimento e ingegno tedesco.*

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Test

Nuova Tesla Model Y: la nostra prova su strada

Motori

Toyota C‑HR+: il nuovo SUV elettrico che punta su design, potenza e autonomia

Spettacolo

Hellwatt Festival 2026: a Reggio Emilia il più grande evento musicale mai prodotto in Italia

Test

Nissan Juke Hybrid: la nostra prova su strada

Focus

Omoda & Jaecoo amplia l’universo Super Hybrid: tre nuovi SUV per ogni esigenza

Turismo

Gardaland Resort riapre il 28 marzo con una stagione di magia, innovazione e trend globali

Motori

Horizon Automotive accelera sulla crescita e presenta il piano industriale 2026-2028: sinergie con Facile.it e focus su dealer e case costruttrici

Motori

Sapori Svelati: Mercedes‑Benz Italia racconta l’Italia attraverso le sue strade e i suoi sapori

Motori

DENZA: Daniel Craig testimonial del lancio internazionale

Test

Fiat Grande Panda Hybrid: la nostra prova su strada

Spettacolo

Diletta Leotta presenta Mamma Dilettante 5: disponibile da oggi la prima puntata del podcast e vodcast

Motori

BYD rivoluziona la mobilità elettrica: ricarica dal 10% al 70% in soli cinque minuti

Società

Questa sera a “Quarto Grado”: nuovi sviluppi sui casi di Garlasco e Resinovich

Focus

BYD ATTO 2 DM-i: il nuovo SUV compatto super ibrido punta al mercato italiano con 1.000 km di autonomia

Motori

Hyundai protagonista alla Acea Run Rome The Marathon 2026: energia e innovazione lungo le strade della Capitale

Tecnologia

TCL presenta la nuova linea 2026: tecnologia SQD‑Mini LED, audio immersivo e dispositivi smart per una casa sempre più connessa

Moda

Havaianas celebra il Brazilian Flair con Vini Jr.: la nuova collezione tra cultura, stile e identità globale

Motori

BYD Seal U DM-i: la nostra prova su strada

Società

Nuovo appuntamento con “Quarto Grado” indagini sugli nuovi sviluppi dei casi Genini e Garlasco

Motori

SOGNANDO ROSSO: gli anni di Luca Cordero di Montezemolo alla Ferrari in arrivo dal 20 marzo su Sky Documentaries

Società

Domani sera a “Realpolitik”: crisi energetica e caso Ungari al centro del dibattito

Motori

Aprilia Pro Experience 2026: una giornata da sogno a Misano con Biaggi e i piloti MotoGP

Sport

Samsung Galaxy S26 Ultra rivoluziona la trasmissione sportiva durante la Street League Skateboarding

Spettacolo

Nayt torna in radio con “Forte”: un inno d’amore tratto dall’album “io Individuo”

Tecnologia

Google rafforza il suo impegno per la salute mentale con nuove funzioni in Gemini

Motori

SUSTAINera: nuovi store su eBay per ricambi originali usati provenienti dall’Hub di Economia Circolare di Torino

Motori

Mazda celebra la passione per la MX-5 con una giornata all’insegna del “Joy of Driving” a Varano

Motori

ASSOGOMMA: cambio gomme in calendario dal 15 aprile

Spettacolo

“Maximum Pleasure Guaranteed”: Apple TV presenta il primo teaser del nuovo thriller con Tatiana Maslany e Jake Johnson

Motori

Bridgestone e Di.Di. rinnovano la partnership 2026

Spettacolo

Erick Panini torna con “Così Vero”: un inno all’amore autentico

Società

Bosch corre alla Milano Marathon con Magica Cleme e Laureus

Motori

#lavalacqua (Suzuki Micro Plastic Collector): il sistema che raccoglie le microplastiche, ora disponibile per tutti

Motori

Nascosti in piena vista: avvistamento degli squali nella nuova Opel Astra

Motori

Mercato moto e scooter 2026: primo trimestre in crescita, boom degli scooter e segnali positivi per l’elettrico

Spettacolo

Nayt domina la classifica FIMI per la seconda settimana: “io Individuo” è il suo nuovo vertice artistico

Società

Questa sera a “È sempre Cartabianca” focus sui dossier del Governo Meloni

Spettacolo

Gianni Morandi torna con “Monghidoro”: il nuovo singolo scritto da Jovanotti

Spettacolo

thevoto torna dopo due anni con “LITURGIA”: un rito di rinascita personale e artistica

Spettacolo

Labasco pubblica “Sotto gli occhi di Dio”: il debutto che unisce sacro e profano
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Aprilia Pro Experience 2026: una giornata da sogno a Misano con Biaggi e i piloti MotoGP

Una giornata unica, all’insegna della velocità e dell’eccellenza motociclistica, attende gli appassionati il prossimo 18 aprile presso il Misano World Circuit. Torna infatti l’Aprilia...

7 ore ago

Motori

SUSTAINera: nuovi store su eBay per ricambi originali usati provenienti dall’Hub di Economia Circolare di Torino

SUSTAINera, la business unit di Stellantis dedicata all’Economia Circolare, compie un passo decisivo verso la diffusione del riuso automobilistico con il lancio di nuovi...

10 ore ago

Motori

Mazda celebra la passione per la MX-5 con una giornata all’insegna del “Joy of Driving” a Varano

Una giornata per celebrare il piacere autentico della guida e la passione per una delle roadster più iconiche della storia automobilistica. Mazda porterà la...

11 ore ago

Motori

ASSOGOMMA: cambio gomme in calendario dal 15 aprile

Con l’arrivo della bella stagione è tempo di pensare al cambio gomme: dal 15 aprile e fino al 15 maggio, gli automobilisti che montano...

11 ore ago